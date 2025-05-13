Düşen Tesla satışlarını yeni Model Y bile kurtaramadı

Düşüş sürüyor
Çin’in binek otomobil satış ve ihracat verilerine göre Tesla, Nisan ayında Çin iç pazarında 28.731 araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6’lık bir düşüşe işaret ediyor. Aynı dönemde şirketin ihracatı da 29.728 araçla sınırlı kaldı ve bu da yıllık bazda yüzde 3,3’lük bir azalma anlamına geliyor.
Tesla’nın Çin’deki son üç yıla ait aylık satış ve ihracat trendleri, 2025’in ilk çeyreğinin, şirket için son üç yılın en zayıf dönemi olduğunu gösteriyor. Şirket, bu düşüşü Model Y’nin üretim geçiş sürecine bağlasa da, özellikle Çin pazarı için bu açıklama yeterli görünmüyor.
Yeni Model Y bile kurtaramadı
Nisan ayında üretimin yeniden normale dönmesine rağmen, hem iç satışlar hem de ihracat, yalnızca 2024 Nisan ayının değil, aynı zamanda 2023 verilerinin de gerisinde kaldı.
Elbette Tesla’nın düşen satışlarını Elon Musk’ın siyasi tutumlarına bağlamak gibi çok dar bir pencereden bakmamak gerek. Elbette marka imajının etkisi önemli ancak Tesla’nın Çin’deki bu yavaşlamasında en büyük etken, hızla yükselen yerel rekabet. Çinli otomobil üreticileri yalnızca uygun fiyatlarla değil, aynı zamanda kalite ve performans açısından da Tesla’yı yakalamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli