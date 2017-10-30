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Aytemiz, elektrikli hızlı şarj hizmeti sunuyor

Aytemiz, Bursa'da bulunan akaryakıt istasyonuna elektrikli hızlı şarj ünitesi kurdu. Aytemiz, bu hizmeti Türkiye'nin dört bir yanındaki diğer istasyonlara da sunmak istiyor.
1 yıl
7,6b
1
22
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Aytemiz, elektrikli hızlı şarj hizmeti sunuyor
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Akaryakıt firması Aytemiz, Türkiye'nin ilk elektrikli hızlı şarj istasyonunu kullanıma sundu. İlk hızlı şarj ünitesi, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun ortasında bulunan Bursa Aytemiz istasyonuna kuruldu.

Türkiye'de elektrikli araç pazarı her ne kadar küçük paya sahip olsa da büyüme oranı katlanarak artıyor. Ülkemizdeki elektrikli araç sayısı 2016'da 2 bin adet iken, 2017'de bu rakam yüzde 50 oranında büyüdü. Aytemiz, büyüyen elektrikli araç pazarına yanıt verebilmek adına Türkiye'nin dört bir yanına elektrikli hızlı şarj istasyonları kurmak istiyor. Aytemiz, elektirkli şarj hizmeti için Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri AŞ ile ortaklaşa çalışıyor.

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Türkiye’de akaryakıt istasyonlarında elektrikli ‘hızlı şarj’ ünitelerini sahiplenen ve kendi istasyon ağında genişletmeyi planlayan ilk marka olmayı hedefliyoruz. Eşarj istasyonları ile gerçekleştiriyoruz. Bugünden itibaren elektrikli araç sahipleri, sadece 25 dakikada neredeyse bataryalarının tamamını doldurabilecekler. Aynı anda 2 araca hizmet verebilen cihazlardan, bir tam günde yaklaşık 75 civarında araç şarj hizmeti alabilecek” dedi.

Şuan Aytemiz'in bir istasyonunda hızlı şarj hizmeti, Eşarj'ın 71 noktada şarj hizmeti bulunuyor. Bu istasyonlar İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Nevşehir'de yer alıyor.

30 Dakika Şarj İçin 8,4 TL 

Şarj tarifesine göre örneklemek gerekirse Renault Zoe, 22 kWh’lık bir batarya kullanıyor. Bu batarya yaklaşık 30 dakikada %50 dolum oranına ulaşıyor. Bunun için talep edilen değer 0,28 TL/dk x 30 dk = 8,4 TL olacaktır.

Düşük şarj gücü ile kullanım senaryosunu da örneklemek gerekirse Fluent ZE 3,7kW’lık şarj gücünü destekliyor. Yüzde 50 doluluk oranına ulaşması için 180 dakika beklemesi gerekiyor. Bunun sonucunda 0,05 TL/dk x 180dk = 9 TL’lik bir tutar ortaya çıkıyor. Yurt dışında da şarj gücüne göre ücretlendirme yapılıyor. Örneğin Tesla Supercharger istasyonlarında 100 kWh'lık şarj için dakika başına 0.50 dolarlık ücret alınıyor.
Kurulan istasyonların adresine, doluluk durumuna ve ücret tarifesine esarj.com üzerinden ulaşabilirsiniz.



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Angaralı_06 1 yıl en beğenilen
Sağolsunlar. Bizim teslayı doldururum aytemizde artık.
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1ses1 1 yıl
Ben şimdi trabzona gideceğim. Ankaradan sonrası yok. Aslında devlet teşvik etmesi lazım elektrikl araçlara. Bütün istasyonlarda hızlı şarjı getirmeli. Ötv hiç almamalı hatta KDv nini yarısını almalı.
Bu arada biri beni uykumdan uyandırsın.
Ben şimdi trabzona gideceğim. Ankaradan sonrası yok. Aslında devlet teşvik etmesi lazım elektrikl araçlara. Bütün istasyonlarda hızlı şarjı getirmeli. Ötv hiç a...
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3 Yanıt Yanıtla +25
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fendur 1 yıl
Türkiyenin kurtuluşu elektrikli otomobildir. Fakat yaygınlaşması için hiç bir şey yapılmıyor çünkü aynı karasal dijital yayında olduğu gibi (tabi buradaki rantla karşılaştırılamayacak kadar büyük) bazı patronlar ve şirketler elindeki hazır işi kaybetmek istemiyor. Yani Türkiye yi düşünen yok sadece cebini düşünüyor millet.
Türkiyenin kurtuluşu elektrikli otomobildir. Fakat yaygınlaşması için hiç bir şey yapılmıyor çünkü aynı karasal dijital yayında olduğu gibi (tabi buradaki rantl...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
DH Misafiri 1 hf.
Türkiye için en iyisini her daim istiyen aytemiz
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DH Misafiri 8 ay
almanya bedava dolum
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Krone 1 yıl
Güzel bir girişim tebrikler.
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behram40 1 yıl
Tebrikler,Aytemiz.Tebrikler,E-Şarj.
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ufuk-34JD58 1 yıl
şu cihazı köfteci yusufların önüne taksalar yeter.zaten herkes orada mola veriyor.mola bitene kadar fullenir
1 Yanıt Yanıtla +1
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TSY 1 yıl ufuk-34JD58
ufuk-34JD58
şu cihazı köfteci yusufların önüne taksalar yeter.zaten herkes orada mola veriyor.mola bitene kadar fullenir


oraların köftesini nasıl yiyorsunuz ya :S 12 liraya kırmızı etmi olur !
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Umutcan 1 yıl
Geç bile kaldık. Dolara bağımlı şekilde yaşayan, petrol ithal eden bir ülkenin elektrikli araçlara daha fazla önem vermesi gerekir.
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kadirirdem 1 yıl
Bu güzel haber,bence her dolum noktasına koyulmalı!
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hakanyurtseven 1 yıl
sonuna kadar destekliyorum
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fendur 1 yıl
Türkiyenin kurtuluşu elektrikli otomobildir. Fakat yaygınlaşması için hiç bir şey yapılmıyor çünkü aynı karasal dijital yayında olduğu gibi (tabi buradaki rantla karşılaştırılamayacak kadar büyük) bazı patronlar ve şirketler elindeki hazır işi kaybetmek istemiyor. Yani Türkiye yi düşünen yok sadece cebini düşünüyor millet.
1 Yanıt Yanıtla +6
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bulentcandan 1 yıl fendur
fendur
Türkiyenin kurtuluşu elektrikli otomobildir. Fakat yaygınlaşması için hiç bir şey yapılmıyor çünkü aynı karasal dijital yayında olduğu gibi (tabi buradaki rantla karşılaştırılamayacak kadar büyük) bazı patronlar ve şirketler elindeki hazır işi kaybetmek istemiyor. Yani Türkiye yi düşünen yok sadece cebini düşünüyor millet.

Devletimiz akaryakıt üzerindeki vergilerden de büyük oranda kazanç sağlıyor. Her yere şarj istasyonu yapıldığını ve trafikte çok büyük oranda elektrikli otomobil kullanıldığını bir düşünün. Akaryakıttan kaybedilen gelir nereden karşılanacak? Elbette eletrik faturasından ve elbette ki ETV (Elektrikli Taşıt Vergisi) gibi bir şeyden karşılanacaktır.
Örneğin İngiltere'de 2016 yılı sonuna kadar bazı şarj istasyonlarını kullanmak ücretsizdi, artık ücretli.
Devlet mutlaka vergi alacak ama bizim devletimiz çok insafsızca vergi alıyor gibi geliyor bana. Keşke daha güçlü bir ekonomik yapımız olsaydı.
1 Yanıt Yanıtla +1
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1ses1 1 yıl
Ben şimdi trabzona gideceğim. Ankaradan sonrası yok. Aslında devlet teşvik etmesi lazım elektrikl araçlara. Bütün istasyonlarda hızlı şarjı getirmeli. Ötv hiç almamalı hatta KDv nini yarısını almalı.
Bu arada biri beni uykumdan uyandırsın.
3 Yanıt Yanıtla +25
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dr20mouse 1 yıl 1ses1
Reis eğer İstanbul'dan Trabzon'a gideceksen elektrikli aracın hiçbir mantığı yok 5-10 dakika içinde tam şarj olmuyorsa. 300-400 km mesafe için yarım saat-bir saat bekleyeceksen takriben en az 3 kez böyle durup doldurman gerek. 14 saat sürüyor neredeyse yolculuk zaten bir 3 saatte arabayı şarj etmek için durursun. Bu araçlar ancak yakın mesafeye gitmede kârlı. Bide dağ yoluna çıkmaya kalksan şarjın çabuk biter köyde bu aracı şarj edecek enerji altyapısı da yok.
Elektrikli araç en çok kârı şehir içi kullanımda getirir.
1 Yanıt Yanıtla
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denizbay1 1 yıl 1ses1
1ses1
Ben şimdi trabzona gideceğim. Ankaradan sonrası yok. Aslında devlet teşvik etmesi lazım elektrikl araçlara. Bütün istasyonlarda hızlı şarjı getirmeli. Ötv hiç almamalı hatta KDv nini yarısını almalı.
Bu arada biri beni uykumdan uyandırsın.

Geçmiş olsun kardeş güzel rüyaymış :)
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kadirirdem 1 yıl 1ses1
Bence uyanma gerçekler çok kötü durumda uyumaya devam et.
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