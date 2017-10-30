Aytemiz, elektrikli hızlı şarj hizmeti sunuyor

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Akaryakıt firması Aytemiz, Türkiye'nin ilk elektrikli hızlı şarj istasyonunu kullanıma sundu. İlk hızlı şarj ünitesi, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun ortasında bulunan Bursa Aytemiz istasyonuna kuruldu.

Türkiye'de elektrikli araç pazarı her ne kadar küçük paya sahip olsa da büyüme oranı katlanarak artıyor. Ülkemizdeki elektrikli araç sayısı 2016'da 2 bin adet iken, 2017'de bu rakam yüzde 50 oranında büyüdü. Aytemiz, büyüyen elektrikli araç pazarına yanıt verebilmek adına Türkiye'nin dört bir yanına elektrikli hızlı şarj istasyonları kurmak istiyor. Aytemiz, elektirkli şarj hizmeti için Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri AŞ ile ortaklaşa çalışıyor.

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Türkiye’de akaryakıt istasyonlarında elektrikli ‘hızlı şarj’ ünitelerini sahiplenen ve kendi istasyon ağında genişletmeyi planlayan ilk marka olmayı hedefliyoruz. Eşarj istasyonları ile gerçekleştiriyoruz. Bugünden itibaren elektrikli araç sahipleri, sadece 25 dakikada neredeyse bataryalarının tamamını doldurabilecekler. Aynı anda 2 araca hizmet verebilen cihazlardan, bir tam günde yaklaşık 75 civarında araç şarj hizmeti alabilecek” dedi.

Şuan Aytemiz'in bir istasyonunda hızlı şarj hizmeti, Eşarj'ın 71 noktada şarj hizmeti bulunuyor. Bu istasyonlar İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Nevşehir'de yer alıyor.

30 Dakika Şarj İçin 8,4 TL

Şarj tarifesine göre örneklemek gerekirse Renault Zoe, 22 kWh’lık bir batarya kullanıyor. Bu batarya yaklaşık 30 dakikada %50 dolum oranına ulaşıyor. Bunun için talep edilen değer 0,28 TL/dk x 30 dk = 8,4 TL olacaktır.

Düşük şarj gücü ile kullanım senaryosunu da örneklemek gerekirse Fluent ZE 3,7kW’lık şarj gücünü destekliyor. Yüzde 50 doluluk oranına ulaşması için 180 dakika beklemesi gerekiyor. Bunun sonucunda 0,05 TL/dk x 180dk = 9 TL’lik bir tutar ortaya çıkıyor. Yurt dışında da şarj gücüne göre ücretlendirme yapılıyor. Örneğin Tesla Supercharger istasyonlarında 100 kWh'lık şarj için dakika başına 0.50 dolarlık ücret alınıyor.

Kurulan istasyonların adresine, doluluk durumuna ve ücret tarifesine esarj.com üzerinden ulaşabilirsiniz.



