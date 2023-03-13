Çinli otomobillerdeki indirim savaşına BYD, Chery ve Changan da katıldı

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç üreticisi Tesla, geçtiğimiz Ocak ayında Çin pazarında otomobil fiyatlarında indirime gitti. Ardından diğer Çinli markalardan da benzer hamleler gelince ülkede adeta indirim savaşı başladı.

Çin'deki otomobil şirketlerinin indirim savaşı Mart ayında da devam ediyor. Üstelik rekabete BYD, Changan ve Chery gibi büyük şirketlerin de dahil olmasıyla durum daha ciddi da ciddi bir hal aldı.

BYD, 9 Mart'ta resmi WeChat hesabından iki ana modeli için 10-31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak bir kampanya duyurdu. Örneğin; bu tarihler arasında BYD Song Plus modelini sadece 88 Yuan karşılığında sipariş eden müşteriler aracın fiyatında 6888 Yuan (1000 dolar) indirim kazanıyor.

Benzer bir durum Chery tarafında da söz konusu. Üstelik grubun fiyat indirimine Chery, Exeed, Jetour ve Chery New Energy gibi markalar dahil. Buna göre, satın alınacak otomobilin türüne ve fiyatına göre 10000 - 31000 Yuan (1400 - 4400 dolar) aralığında indirim elde edilebiliyor. Örneğin; Chery Arrizo 8 için 19000 yuan (2750 dolar), Chery Tiggo 8 Plus için 31000 Yuan (4400 dolar) indirim fırsatı sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Yakın zamanda FAW da Jilin eyaletinde toplam 100 milyon Yuan (14.5 milyon dolar) değerinde teşvik kampanyası başlattı. 1-31 Mart tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyaya FAW-Hongqi, FAW-Jiefang, FAW-Bestune, FAW-Volkswagen ve FAW-Toyota imzalı binek ve hafif ticari modeller dahil. İndirim miktarı ise satın alınan araca göre 5000 - 37000 Yuan (720 - 5300 dolar) arasında değişiklik gösteriyor.

CarNewsChina'nın haberine göre, Çin'deki indirim savaşına şimdiye dek en az 30 otomotiv markası dahil oldu. Bazı markaların yaptığı indirim 100 bin Yuan'a (15 bin dolar) kadar ulaşıyor.

General Motors otomobillerine ChatGPT ekleyecek 1 gün önce eklendi

Otomobillere yönelik tüketici harcamalarını teşvik etmek için Çinli otomobil üreticileri, bayiler ve yerel yönetimler, fiyatları düşürmenin yollarını bulmak için güçlerini birleştirdi. İndirimler, doğrudan satın alma fiyat indirimleri, nakit krediler, sigorta indirimleri ve hediye paketleri şeklinde değişiklik gösteriyor.

Yapılan indirimlerin çeşitli nedenleri var. Vatandaşların devlet teşvikleri nedeniyle yeni enerjili araçlara (PHEV, %100 elektrikli) yönelmesi, içten yanmalı motorlu araç üreten iştiraklerin elinde stok fazlası oluşmasına neden oldu. Bu nedenle bazı üreticiler, sınırlı sayıda olmak üzere %100 elektrikli otomobil alana içten yanmalı motorlu model bile hediye ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çin'deki indirim savaşına BYD, Chery ve Changan da katıldı