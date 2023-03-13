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    Çinli otomobillerdeki indirim savaşına BYD, Chery ve Changan da katıldı

    Neredeyse her gün yeni bir markanın doğuşuna şahit olduğumuz Çin'deki otomobil üreticileri, müşteri çekmek adına agresif indirimler uygulamaya başladı.           
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    Çin'deki indirim savaşına BYD, Chery ve Changan da katıldı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç üreticisi Tesla, geçtiğimiz Ocak ayında Çin pazarında otomobil fiyatlarında indirime gitti. Ardından diğer Çinli markalardan da benzer hamleler gelince ülkede adeta indirim savaşı başladı.

    Çin'deki otomobil şirketlerinin indirim savaşı Mart ayında da devam ediyor. Üstelik rekabete BYD, Changan ve Chery gibi büyük şirketlerin de dahil olmasıyla durum daha ciddi da ciddi bir hal aldı.

    BYD, 9 Mart'ta resmi WeChat hesabından iki ana modeli için 10-31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak bir kampanya duyurdu. Örneğin; bu tarihler arasında BYD Song Plus modelini sadece 88 Yuan karşılığında sipariş eden müşteriler aracın fiyatında 6888 Yuan (1000 dolar) indirim kazanıyor.

    Benzer bir durum Chery tarafında da söz konusu. Üstelik grubun fiyat indirimine Chery, Exeed, Jetour ve Chery New Energy gibi markalar dahil. Buna göre, satın alınacak otomobilin türüne ve fiyatına göre 10000 - 31000 Yuan (1400 - 4400 dolar) aralığında indirim elde edilebiliyor. Örneğin; Chery Arrizo 8 için 19000 yuan (2750 dolar), Chery Tiggo 8 Plus için 31000 Yuan (4400 dolar) indirim fırsatı sunuluyor.

    Çin'deki indirim savaşına BYD, Chery ve Changan da katıldı Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda FAW da Jilin eyaletinde toplam 100 milyon Yuan (14.5 milyon dolar) değerinde teşvik kampanyası başlattı. 1-31 Mart tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyaya FAW-Hongqi, FAW-Jiefang, FAW-Bestune, FAW-Volkswagen ve FAW-Toyota imzalı binek ve hafif ticari modeller dahil. İndirim miktarı ise satın alınan araca göre 5000 - 37000 Yuan (720 - 5300 dolar) arasında değişiklik gösteriyor.

    CarNewsChina'nın haberine göre, Çin'deki indirim savaşına şimdiye dek en az 30 otomotiv markası dahil oldu. Bazı markaların yaptığı indirim 100 bin Yuan'a (15 bin dolar) kadar ulaşıyor.

    Otomobillere yönelik tüketici harcamalarını teşvik etmek için Çinli otomobil üreticileri, bayiler ve yerel yönetimler, fiyatları düşürmenin yollarını bulmak için güçlerini birleştirdi. İndirimler, doğrudan satın alma fiyat indirimleri, nakit krediler, sigorta indirimleri ve hediye paketleri şeklinde değişiklik gösteriyor.

    Yapılan indirimlerin çeşitli nedenleri var. Vatandaşların devlet teşvikleri nedeniyle yeni enerjili araçlara (PHEV, %100 elektrikli) yönelmesi, içten yanmalı motorlu araç üreten iştiraklerin elinde stok fazlası oluşmasına neden oldu. Bu nedenle bazı üreticiler, sınırlı sayıda olmak üzere %100 elektrikli otomobil alana içten yanmalı motorlu model bile hediye ediyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 6 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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