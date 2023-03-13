Çinli otomobillerdeki indirim savaşına BYD, Chery ve Changan da katıldı

Çin'deki otomobil şirketlerinin indirim savaşı Mart ayında da devam ediyor. Üstelik rekabete BYD, Changan ve Chery gibi büyük şirketlerin de dahil olmasıyla durum daha ciddi da ciddi bir hal aldı.
BYD, 9 Mart'ta resmi WeChat hesabından iki ana modeli için 10-31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak bir kampanya duyurdu. Örneğin; bu tarihler arasında BYD Song Plus modelini sadece 88 Yuan karşılığında sipariş eden müşteriler aracın fiyatında 6888 Yuan (1000 dolar) indirim kazanıyor.
Benzer bir durum Chery tarafında da söz konusu. Üstelik grubun fiyat indirimine Chery, Exeed, Jetour ve Chery New Energy gibi markalar dahil. Buna göre, satın alınacak otomobilin türüne ve fiyatına göre 10000 - 31000 Yuan (1400 - 4400 dolar) aralığında indirim elde edilebiliyor. Örneğin; Chery Arrizo 8 için 19000 yuan (2750 dolar), Chery Tiggo 8 Plus için 31000 Yuan (4400 dolar) indirim fırsatı sunuluyor.
CarNewsChina'nın haberine göre, Çin'deki indirim savaşına şimdiye dek en az 30 otomotiv markası dahil oldu. Bazı markaların yaptığı indirim 100 bin Yuan'a (15 bin dolar) kadar ulaşıyor.
Otomobillere yönelik tüketici harcamalarını teşvik etmek için Çinli otomobil üreticileri, bayiler ve yerel yönetimler, fiyatları düşürmenin yollarını bulmak için güçlerini birleştirdi. İndirimler, doğrudan satın alma fiyat indirimleri, nakit krediler, sigorta indirimleri ve hediye paketleri şeklinde değişiklik gösteriyor.
Yapılan indirimlerin çeşitli nedenleri var. Vatandaşların devlet teşvikleri nedeniyle yeni enerjili araçlara (PHEV, %100 elektrikli) yönelmesi, içten yanmalı motorlu araç üreten iştiraklerin elinde stok fazlası oluşmasına neden oldu. Bu nedenle bazı üreticiler, sınırlı sayıda olmak üzere %100 elektrikli otomobil alana içten yanmalı motorlu model bile hediye ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez