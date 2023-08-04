Otomobil üreticileri Çin ile rekabet edebilmek için ileri teknolojiler geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Küresel elektrikli otomobil üreticileri, yoğun rekabetin yaşandığı Çin pazarında birbirleriyle ve yerli markalarla yarışmak için ileri teknolojilere yoğunlaşmış durumda. BMW ve Volkswagen gibi küresel otomobil üreticileri, Çin rekabetinde gelişmiş teknolojilerden faydalanmak zorunda kalmış vaziyette.

Canalys'e göre Çin, 2022 yılında 5,9 milyon adetlik satışla dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olurken, küresel olarak satılan elektrikli araçların yüzde 59'unu elinde bulunduruyor. Counterpoint Research verileri, Çin'in yerli markalarının elektrikli araç pazarının yüzde 81'ine hakim olduğunu ve BYD, Wuling, Chery, Changan ve GAC'ın en iyi oyuncular arasında yer aldığını gösteriyor.

Otomobil devleri Çin rekabetinde gelişmiş teknolojiler odaklanıyor

Araştırma şirketi Canalys yakın tarihli bir raporunda, "Çin'in yerli markaları, elektrikli ve akıllı araç sektörüne erken giriş avantajlarından yararlanarak gelişmiş yardımcı sürüş sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında pazara liderlik ediyor" dedi. BofA Securities ise mayıs ayında yayınladığı bir raporda Çin'in 2025 yılında yüzde 40 ila 45 pazar payı ile dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olmasını beklediğini belirtmişti. Ancak bu küresel oyuncular şimdi adım adım faaliyetlerini artırıyor.

Tam Boyutta Gör Cuma günü BMW China, Seviye 3 veya L3 işlevleri olarak da bilinen eller serbest otonom sürüş özelliklerinin geliştirilmesini hızlandırdığını duyurdu. BMW China, bu özellikleri 2023 sonu ya da 2024 başında kullanıma sunmayı planladığını ve yerel düzenlemelere uygunluğu sağlayacağını söyledi. L3 otonom sürüş Çin'de yaygın olarak onaylanmadı, ancak yerli EV üreticisi Xpeng de dahil olmak üzere bazı şirketlere teknolojiyi test etme yetkisi verildi.

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Geçtiğimiz hafta Alman Volkswagen Grubu, Xpeng'e yaklaşık 700 milyon dolar yatırım yapacağını ve şirketin yüzde 4,99 hissesini alacağını açıklamıştı. Volkswagen ve Xpeng, Çin pazarı için gelişmiş sürücü destek yazılımını içeren iki yeni elektrikli aracı birlikte geliştirecek ve bunları 2026 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Rekabet hayli yoğun

Tesla ve Çinli elektrikli araç markaları, tam otonom sürüşü göz önünde bulundurarak alıcıları çekmek için otonom sürüş teknolojisini teşvik ediyor. Örneğin BYD, otonom sürüş teknolojisi geliştirmek için Nvidia ve Horizon Robotics ile ortaklık yapıyor. Pazartesi günü Çinli otomobil üreticisi Leapmotor gazetecilere yaptığı açıklamada yeni bir platform geliştirdiğini ve akıllı elektrikli araçlar üretmek için diğer otomobil üreticilerine lisans vermeyi hedeflediğini söyledi. Aynı gün, Japon otomobil üreticisi Toyota, Çin pazarında rekabet edebilmek amacıyla elektrikli araç teknolojisindeki gelişimini artıracağını söyledi.

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Otomobil üreticileri Çin rekabetinde ileri teknolojiye odaklandı