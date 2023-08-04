Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Otomobil üreticileri Çin ile rekabet edebilmek için ileri teknolojiler geliştiriyor

    BMW ve Volkswagen gibi küresel otomobil üreticileri, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de rekabet edebilmek için sürücü destekli yazılım gibi gelişmiş teknolojilerden faydalanıyor.
    1
    Otomobil üreticileri Çin rekabetinde ileri teknolojiye odaklandı Tam Boyutta Gör
    Küresel elektrikli otomobil üreticileri, yoğun rekabetin yaşandığı Çin pazarında birbirleriyle ve yerli markalarla yarışmak için ileri teknolojilere yoğunlaşmış durumda. BMW ve Volkswagen gibi küresel otomobil üreticileri, Çin rekabetinde gelişmiş teknolojilerden faydalanmak zorunda kalmış vaziyette.

    Canalys'e göre Çin, 2022 yılında 5,9 milyon adetlik satışla dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olurken, küresel olarak satılan elektrikli araçların yüzde 59'unu elinde bulunduruyor. Counterpoint Research verileri, Çin'in yerli markalarının elektrikli araç pazarının yüzde 81'ine hakim olduğunu ve BYD, Wuling, Chery, Changan ve GAC'ın en iyi oyuncular arasında yer aldığını gösteriyor.

    Otomobil devleri Çin rekabetinde gelişmiş teknolojiler odaklanıyor

    Araştırma şirketi Canalys yakın tarihli bir raporunda, "Çin'in yerli markaları, elektrikli ve akıllı araç sektörüne erken giriş avantajlarından yararlanarak gelişmiş yardımcı sürüş sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında pazara liderlik ediyor" dedi. BofA Securities ise mayıs ayında yayınladığı bir raporda Çin'in 2025 yılında yüzde 40 ila 45 pazar payı ile dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olmasını beklediğini belirtmişti. Ancak bu küresel oyuncular şimdi adım adım faaliyetlerini artırıyor.

    Otomobil üreticileri Çin rekabetinde ileri teknolojiye odaklandı Tam Boyutta Gör
    Cuma günü BMW China, Seviye 3 veya L3 işlevleri olarak da bilinen eller serbest otonom sürüş özelliklerinin geliştirilmesini hızlandırdığını duyurdu. BMW China, bu özellikleri 2023 sonu ya da 2024 başında kullanıma sunmayı planladığını ve yerel düzenlemelere uygunluğu sağlayacağını söyledi. L3 otonom sürüş Çin'de yaygın olarak onaylanmadı, ancak yerli EV üreticisi Xpeng de dahil olmak üzere bazı şirketlere teknolojiyi test etme yetkisi verildi.

    Geçtiğimiz hafta Alman Volkswagen Grubu, Xpeng'e yaklaşık 700 milyon dolar yatırım yapacağını ve şirketin yüzde 4,99 hissesini alacağını açıklamıştı. Volkswagen ve Xpeng, Çin pazarı için gelişmiş sürücü destek yazılımını içeren iki yeni elektrikli aracı birlikte geliştirecek ve bunları 2026 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor.

    Rekabet hayli yoğun

    Tesla ve Çinli elektrikli araç markaları, tam otonom sürüşü göz önünde bulundurarak alıcıları çekmek için otonom sürüş teknolojisini teşvik ediyor. Örneğin BYD, otonom sürüş teknolojisi geliştirmek için Nvidia ve Horizon Robotics ile ortaklık yapıyor. Pazartesi günü Çinli otomobil üreticisi Leapmotor gazetecilere yaptığı açıklamada yeni bir platform geliştirdiğini ve akıllı elektrikli araçlar üretmek için diğer otomobil üreticilerine lisans vermeyi hedeflediğini söyledi. Aynı gün, Japon otomobil üreticisi Toyota, Çin pazarında rekabet edebilmek amacıyla elektrikli araç teknolojisindeki gelişimini artıracağını söyledi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toros yakıt tüketimi erkeklere sonda takılması acı verir mi venom airdrop roaccutane kullananlar lol sadece şampiyonları hedefle

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız