Otomobil üreticileri Çin ile rekabet edebilmek için ileri teknolojiler geliştiriyor

Canalys'e göre Çin, 2022 yılında 5,9 milyon adetlik satışla dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olurken, küresel olarak satılan elektrikli araçların yüzde 59'unu elinde bulunduruyor. Counterpoint Research verileri, Çin'in yerli markalarının elektrikli araç pazarının yüzde 81'ine hakim olduğunu ve BYD, Wuling, Chery, Changan ve GAC'ın en iyi oyuncular arasında yer aldığını gösteriyor.
Otomobil devleri Çin rekabetinde gelişmiş teknolojiler odaklanıyor
Araştırma şirketi Canalys yakın tarihli bir raporunda, "Çin'in yerli markaları, elektrikli ve akıllı araç sektörüne erken giriş avantajlarından yararlanarak gelişmiş yardımcı sürüş sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında pazara liderlik ediyor" dedi. BofA Securities ise mayıs ayında yayınladığı bir raporda Çin'in 2025 yılında yüzde 40 ila 45 pazar payı ile dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olmasını beklediğini belirtmişti. Ancak bu küresel oyuncular şimdi adım adım faaliyetlerini artırıyor.
Geçtiğimiz hafta Alman Volkswagen Grubu, Xpeng'e yaklaşık 700 milyon dolar yatırım yapacağını ve şirketin yüzde 4,99 hissesini alacağını açıklamıştı. Volkswagen ve Xpeng, Çin pazarı için gelişmiş sürücü destek yazılımını içeren iki yeni elektrikli aracı birlikte geliştirecek ve bunları 2026 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor.
Rekabet hayli yoğun
Tesla ve Çinli elektrikli araç markaları, tam otonom sürüşü göz önünde bulundurarak alıcıları çekmek için otonom sürüş teknolojisini teşvik ediyor. Örneğin BYD, otonom sürüş teknolojisi geliştirmek için Nvidia ve Horizon Robotics ile ortaklık yapıyor. Pazartesi günü Çinli otomobil üreticisi Leapmotor gazetecilere yaptığı açıklamada yeni bir platform geliştirdiğini ve akıllı elektrikli araçlar üretmek için diğer otomobil üreticilerine lisans vermeyi hedeflediğini söyledi. Aynı gün, Japon otomobil üreticisi Toyota, Çin pazarında rekabet edebilmek amacıyla elektrikli araç teknolojisindeki gelişimini artıracağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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