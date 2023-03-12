Arabanıza soru sorun: General Motors otomobillerine ChatGPT ekleyecek

GM'nin yazılım ve işletim sistemlerinden sorumlu başkan yardımcısı Scott Miller konuyla ilgili bazı detayları doğruladı. Özellikle, şirketin sürücüye zor bir durumda ne yapması gerektiğini söyleyebilecek bir yapay zeka asistanı geliştirdiğini söyledi. Örneğin, lastik patladığında, sistem lastiğin nasıl değiştirileceğine dair bir bilgiler verecek ve eğitim videosu gösterecek.
Sürücüye ne yapması gerektiğini söyleyecek
Sistem ayrıca gösterge panelindeki belirli bir sinyalin ne anlama geldiğini söyleyebilecek ve sürücüye servisin yolunu gösterebilecek. Ayrıca tüm bunların sesle kontrol edilebileceği belirtiliyor.
Sistemin adının ne olacağı ve otomobillerde ne zaman yer alacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez