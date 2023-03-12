Arabanıza soru sorun: General Motors otomobillerine ChatGPT ekleyecek

Tam Boyutta Gör Chevrolet, Cadillac, Buick ve GMC markaları altında otomobil ve kamyon üreten otomotiv şirketi General Motors, otomobilleri için bir sanal asistan geliştiriyor. Bu asistan ChatGPT'nin chatbot dil modeline ve Microsoft'un Azure bulut hizmetine dayanacak.

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GM'nin yazılım ve işletim sistemlerinden sorumlu başkan yardımcısı Scott Miller konuyla ilgili bazı detayları doğruladı. Özellikle, şirketin sürücüye zor bir durumda ne yapması gerektiğini söyleyebilecek bir yapay zeka asistanı geliştirdiğini söyledi. Örneğin, lastik patladığında, sistem lastiğin nasıl değiştirileceğine dair bir bilgiler verecek ve eğitim videosu gösterecek.

Sürücüye ne yapması gerektiğini söyleyecek

Sistem ayrıca gösterge panelindeki belirli bir sinyalin ne anlama geldiğini söyleyebilecek ve sürücüye servisin yolunu gösterebilecek. Ayrıca tüm bunların sesle kontrol edilebileceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör General Motors'un, Microsoft ile yaptığı ortaklık sayesinde arabalarına yeni teknolojiler eklemeye başladığını belirtelim. Aynı zamanda, General Motors AI asistanı, özellikle sürücülerle ilgili görevlere odaklanacağı için ChatGPT ve Bing asistanından farklı olacak.

Sistemin adının ne olacağı ve otomobillerde ne zaman yer alacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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General Motors otomobillerine ChatGPT ekleyecek