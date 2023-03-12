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    Arabanıza soru sorun: General Motors otomobillerine ChatGPT ekleyecek

    Otomotiv devi General Motors, ChatGPT'nin arkasındaki yapay zeka modelini kullanan sanal bir kişisel asistan üzerinde çalışıyor. Zor durumlarda sürücüye yardımcı olacak.
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    General Motors otomobillerine ChatGPT ekleyecek Tam Boyutta Gör
    Chevrolet, Cadillac, Buick ve GMC markaları altında otomobil ve kamyon üreten otomotiv şirketi General Motors, otomobilleri için bir sanal asistan geliştiriyor. Bu asistan ChatGPT'nin chatbot dil modeline ve Microsoft'un Azure bulut hizmetine dayanacak.

    GM'nin yazılım ve işletim sistemlerinden sorumlu başkan yardımcısı Scott Miller konuyla ilgili bazı detayları doğruladı. Özellikle, şirketin sürücüye zor bir durumda ne yapması gerektiğini söyleyebilecek bir yapay zeka asistanı geliştirdiğini söyledi. Örneğin, lastik patladığında, sistem lastiğin nasıl değiştirileceğine dair bir bilgiler verecek ve eğitim videosu gösterecek.

    Sürücüye ne yapması gerektiğini söyleyecek

    Sistem ayrıca gösterge panelindeki belirli bir sinyalin ne anlama geldiğini söyleyebilecek ve sürücüye servisin yolunu gösterebilecek. Ayrıca tüm bunların sesle kontrol edilebileceği belirtiliyor.

    General Motors otomobillerine ChatGPT ekleyecek Tam Boyutta Gör
    General Motors'un, Microsoft ile yaptığı ortaklık sayesinde arabalarına yeni teknolojiler eklemeye başladığını belirtelim. Aynı zamanda, General Motors AI asistanı, özellikle sürücülerle ilgili görevlere odaklanacağı için ChatGPT ve Bing asistanından farklı olacak.

    Sistemin adının ne olacağı ve otomobillerde ne zaman yer alacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 22 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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