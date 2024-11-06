Çin'de satılan her 3 yeni enerjili araçtan 1'i BYD

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Çin Binek Otomobil Derneği (CPCA) tarafından paylaşılan verilere göre geçtiğimiz ay ülke genelinde 1.4 milyon NEV yani yeni enerjili araç satışı gerçekleştirildi. NEV kavramı Çin'de %100 elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve hidrojen yakıtlı araçları kapsıyor ancak bunlardan sonuncusunun satışları çok kısıtlı olduğu için ilk ikisinin baskın olduğunu söyleyebiliriz.

CPCA verilerine göre dikkat çeken asıl veri ise BYD'nin pazardaki baskınlığı. Öyle ki şirket, en yakın rakibi Geely'den tam beş kat fazla yeni enerjili araç satmayı başarmış durumda. BYD tek başına pazarın yüzde 35,7'sini oluşturuyor. Bu da satılan her 3 araçtan birinin (tam oranıyla 2.8 araçtan biri) BYD olduğunu gösteriyor.

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Grafikte ilk sırada yer alan BYD 500 bin adedin üzerine çıkarken Geely'nin 100 bin adedin biraz üzerinde olduğunu görüyoruz. SAIC-GM-Wuling ortaklığının 96 bin adetle üçüncü olduğu sıralamada devlete ait olan Changan dördüncü sırada yer alıyor. Tesla ise beşinciliğe gerilemiş durumda.

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Elektrikli araç pazarına giriş yapan Xiaomi'nin satış verileri şimdilik tahmini olsa da yapılan açıklamalar ışığında 20 bin adet seviyesinde olduğu düşünülüyor. Bu da onu Xpeng ve Nio gibi pazarın güçlü isimleriyle aynı seviyeye getiriyor. Ayrıca liste, FAW Volkswagen, GAC Toyota ve Dongfeng Honda gibi iştiraklerin ne kadar gerilerde kaldığını da net bir şekilde ortaya koyuyor.

Ekim ayında Çin'deki yeni enerjili araç satışları Sıra Marka Adet 1. BYD 500.526 2. Geely 108.722 3. SAIC-GM-Wuling 96.172 4. Changan 85.272 5. Tesla 68.280 6. Chery 66.686 7. Li Auto 51.443 8. GAC Aion 40.052 9. Leapmotor 38.177 10. Seres 36.011 11. Dongfeng 35.648 12. Great Wall Motor 31.972 13. Xpeng 23.917 14. Nio 20.976 15. Xiaomi Auto 20.000 (tahmini) 16. Shanghai Volkswagen 15.923 17. SAIC 14.800 18. FAW 12.257 19. Arcfox 11.122 20. Hongqi 10.219 21. IM Motors 10.001 22. Neta 8.000 (tahmini) 23. GAC 7.871 24. BMW 6.527 25. Smart 5.818 26. General Motors 4.879 27. FAW Toyota 4.777 28. FAW Volkswagen 4.664 29. Jiangling 4.220 30. JAC 3.451 31. Jiyue Auto 2.958 32. BAIC 2.820 33. Nissan 2.738 34. Dongfeng Xiaokang 1.960 35. Dayun 1.845 36. Landian 1.810 37. Skyworth 1.562 38. Kia 1.259 39. GMC New Energy 840 40. GAC Honda 823 41. Maxus 476 42. Dongfeng Honda 353 43. GAC Toyota 195 44. Ford 175 - Diğerleri 31.796 (tahmini)

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Çin'de satılan her 3 yeni enerjili araçtan 1'i BYD