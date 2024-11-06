Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'de satılan her 3 yeni enerjili araçtan 1'i BYD

    Çin Binek Otomobil Derneği tarafından paylaşılan ekim ayı verileri, yeni enerjili araç satışlarında ilk sırada yer alan BYD'nin en yakın rakibini beşe katladığını gösteriyor.

    Çin Binek Otomobil Derneği (CPCA) tarafından paylaşılan verilere göre geçtiğimiz ay ülke genelinde 1.4 milyon NEV yani yeni enerjili araç satışı gerçekleştirildi. NEV kavramı Çin'de %100 elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve hidrojen yakıtlı araçları kapsıyor ancak bunlardan sonuncusunun satışları çok kısıtlı olduğu için ilk ikisinin baskın olduğunu söyleyebiliriz.

    CPCA verilerine göre dikkat çeken asıl veri ise BYD'nin pazardaki baskınlığı. Öyle ki şirket, en yakın rakibi Geely'den tam beş kat fazla yeni enerjili araç satmayı başarmış durumda. BYD tek başına pazarın yüzde 35,7'sini oluşturuyor. Bu da satılan her 3 araçtan birinin (tam oranıyla 2.8 araçtan biri) BYD olduğunu gösteriyor.

    Çin'de satılan her 3 yeni enerjili araçtan 1'i BYD Tam Boyutta Gör

    Grafikte ilk sırada yer alan BYD 500 bin adedin üzerine çıkarken Geely'nin 100 bin adedin biraz üzerinde olduğunu görüyoruz. SAIC-GM-Wuling ortaklığının 96 bin adetle üçüncü olduğu sıralamada devlete ait olan Changan dördüncü sırada yer alıyor. Tesla ise beşinciliğe gerilemiş durumda.

    Elektrikli araç pazarına giriş yapan Xiaomi'nin satış verileri şimdilik tahmini olsa da yapılan açıklamalar ışığında 20 bin adet seviyesinde olduğu düşünülüyor. Bu da onu Xpeng ve Nio gibi pazarın güçlü isimleriyle aynı seviyeye getiriyor. Ayrıca liste, FAW Volkswagen, GAC Toyota ve Dongfeng Honda gibi iştiraklerin ne kadar gerilerde kaldığını da net bir şekilde ortaya koyuyor.

    Ekim ayında Çin'deki yeni enerjili araç satışları
    Sıra Marka Adet
    1. BYD 500.526
    2. Geely 108.722
    3. SAIC-GM-Wuling 96.172
    4. Changan 85.272
    5. Tesla 68.280
    6. Chery 66.686
    7. Li Auto 51.443
    8. GAC Aion 40.052
    9. Leapmotor 38.177
    10. Seres 36.011
    11. Dongfeng 35.648
    12. Great Wall Motor 31.972
    13. Xpeng 23.917
    14. Nio 20.976
    15. Xiaomi Auto 20.000 (tahmini)
    16. Shanghai Volkswagen 15.923
    17. SAIC 14.800
    18. FAW 12.257
    19. Arcfox 11.122
    20. Hongqi 10.219
    21. IM Motors 10.001
    22. Neta 8.000 (tahmini)
    23. GAC 7.871
    24. BMW 6.527
    25. Smart 5.818
    26. General Motors 4.879
    27. FAW Toyota 4.777
    28. FAW Volkswagen 4.664
    29. Jiangling 4.220
    30. JAC 3.451
    31. Jiyue Auto 2.958
    32. BAIC 2.820
    33. Nissan 2.738
    34. Dongfeng Xiaokang 1.960
    35. Dayun 1.845
    36. Landian 1.810
    37. Skyworth 1.562
    38. Kia 1.259
    39. GMC New Energy 840
    40. GAC Honda 823
    41. Maxus 476
    42. Dongfeng Honda 353
    43. GAC Toyota 195
    44. Ford 175
    - Diğerleri 31.796 (tahmini)
    Kaynakça https://carnewschina.com/2024/11/04/1-in-every-2-8-electrified-cars-sold-in-china-is-a-byd/ https://news.mydrivers.com/1/1012/1012016.htm
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    f30 tahrik hatası vodafone tahmin et kazan hilesi otomatik vites yüksek devirde vites atıyor isveç ve isviçre s23 ultra mı iphone 15 mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız