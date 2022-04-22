40 milyon çekirdekli Çin süper bilgisayarı gündemde

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Uzun bir süredir en iyi süper bilgisayarlar listesinin bir numarası Fujitsu Riken merkezinde bulunan Fugaku. 7.6 milyon çekirdekli bu canavar 442 bin TLOPS performans değerine ulaşabiliyor. Yakın dönemde geçilmesi bira zor gibi görünen Fugaku’ya Çinli bir rakip gelebilir.

40 milyon çekirdekli süper bilgisayar

Gordon Bell ödüllerine layık görülen ve çok etkileşimli kuantum bileşenleri araştıran bir grup Çinli araştırmacının yayınladığı raporda 40 milyon çekirdekli bir süper bilgisayardan bahsediliyor. Henüz bu sistemin TOP 500 listesinde adı geçmiyor.

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Çin’in dördüncü sırada yer alan Sunway TaihuLight süper bilgisayar toplam 10 milyon çekirdek barındıran SW26010 işlemci grubunu kullanıyor. 93 bin TFLOPS performans değerine sahip. Yeni süper bilgisayarda ise SW26010 Pro işlemci grubu yer alıyor.

Her SW26010 Pro grubunda 384 çekirdek olduğu belirtiliyor. 64 işlem kümesinin olduğu unsurlardan 8 tanesi bir ağ ile birbirine bağlanıyor. Böylece 104 bin işlemcide 40 milyon civarı çekirdek bir araya getirilmiş oluyor.

Bu yeni sistemin performans değeri hakkında bilgi verilmemiş ancak Sunway TaihuLight’a fark atacağı açık. En iyiler listesinde girdiğinde Fugaku’nun ardından ikinci sıraya yerleşmesi sürpriz olmayacaktır. Şimdilik bu ne zaman gerçekleşecek bilinmiyor.



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Çin’den 40 milyon çekirdekli süper bilgisayar