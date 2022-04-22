Çin ikinci el yonga döküm cihazlarını adeta silip süpürüyor

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ABD ambargosu sonrasında 10nm ve ileri üretim süreçlerine erişimi engellenen Çin ilk dönemde kısa bir şok yaşamıştı. Biraz daha eski olmasına rağmen en azından 14nm sürecine kadar ilerlemeye karar veren ülke tarihte eşi görülmemiş bir satın alma sürecine girişti.

İkinci el döküm cihazları tükeniyor

Geçen yılın başlarından bu yana Çin kullanılmış döküm sistemlerini adeta yağmalamaya başladı. TSMC veya Samsung gibi dökümcülerin yeni süreçler nedeniyle değiştirmek zorunda olduğu yani çıkma diyebileceğimiz döküm makinelerini Çin kapıyor.

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Simsarlar ve kiralama şirketlerinin aracı olduğu bu makineler genelde 14nm veya daha eski süreçlere ait. Yine de önemli bir avantaj zira yeni döküm makinelerinin teslimatları ayları buluyor. Çin ise 1 ayda ikinci el makineleri teslim alabiliyor. Aşırı talep nedeniyle ikinci el döküm sistemlerinin fiyatı ikiye katlanmış durumda.

Çin global yarı iletken geliri olarak yüzde 4 civarında bir paya sahip ancak bu yıl global üretimin yüzde 20’sini üstleneceği tahmin ediliyor. Bu da onu Japonya ve Avrupa’nın önüne geçirebilecek potansiyele sahip.



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