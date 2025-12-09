Çin, deniz suyundan hipersonik silah yakıtı bor elde etmeyi başardı

Bilindiği üzere bor, deniz suyunda çok düşük miktarda bulunuyor ve klasik ters ozmoz tesisleri bu elementi ayıramadığı gibi zaman zaman yoğunlaştırarak sağlık risklerine yol açabiliyor. Ancak Northwest A&F University bünyesindeki ekip, güneşle çalışan yeni bir kompozit jel sayesinde deniz suyundan eş zamanlı olarak tatlı su üretip bor çıkarmayı başardı.
Testlerle başarısı gösterildi
Teknolojinin pratikteki karşılığını görmek için Hong Kong’da gerçekleştirilen saha testleri de çarpıcı sonuçlar verdi. Mart ayının görece düşük güneşlenme koşullarına rağmen sistem, üç saatlik çalışmada metrekare başına 5,20 kilogram tatlı su üretirken 122,45 miligram bor topladı. Arıtılan suda hiç bor tespit edilmemesi, yöntemin hem güvenli içme suyu hem de bor geri kazanımı açısından işlevsel olduğunu gösterdi.
Toplanan borun yalnızca savunma sanayi için değil, tarımsal verimlilik için de önemli olduğu belirtiliyor. Nitekim kontrollü deneylerde bor takviyesinin çimlenme oranlarını artırdığı ve bitki biyokütlesini belirgin şekilde yükselttiği aktarıldı. Gelişmeler güçlü olsa da maliyet ve endüstriyel ölçekte üretim konularının daha fazla araştırılması ifade ediliyor.
