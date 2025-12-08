Giriş
    Apple’da sular durulmuyor: Kritik bir isim daha ayrılabilir

    Apple’ın çip operasyonlarını yöneten Johny Srouji’nin başka bir şirkete geçmeyi düşündüğü ortaya çıktı. Üst yönetimdeki peş peşe ayrılıklar şirketin istikrarına dair soru işaretlerini artırıyor.

    Apple’da sular durulmuyor: Kritik bir isim daha ayrılabilir Tam Boyutta Gör
    Bloomberg’ın deneyimli gazetecisi Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre Apple’ın donanım teknolojilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Johny Srouji, şirketteki geleceğini yeniden değerlendiriyor ve başka bir teknoloji şirketine geçmeyi ciddi şekilde düşünüyor.

    Srouji’nin bu düşüncesini bizzat Tim Cook’a ilettiği belirtiliyor. Ekim ayında ortaya çıkan ilk işaretler, üst düzey yöneticinin Apple’daki kariyer planlarını gözden geçirdiğini ortaya koymuştu. Resmi bir karar henüz alınmış olmasa da mevcut tablo Srouji’nin şirketteki yolculuğunun sona erebileceğine işaret ediyor.

    Bu olası ayrılık, Apple’ın yönetim katında son dönemde yaşanan depremlere yeni bir artçı sarsıntı daha ekleyebilir. Temmuz ayında operasyonlardan sorumlu üst düzey isim Jeff Williams’ın emekliliğini açıklamasıyla başlayan değişim süreci, aralık ayında yapay zeka biriminin başındaki John Giannandrea’nın görevini bırakması, şirketin çevre ve kamu politikaları lideri Lisa Jackson ile genel hukuk danışmanı Kate Adams’ın emeklilik planlarını duyurması ve kullanıcı arayüzü tasarımının önemli isimlerinden Alan Dye’ın Meta’ya geçmesi ile hız kazandı. Bu kadar kısa sürede gerçekleşen üst düzey ayrılıklar, şirket içindeki dengeleri belirgin şekilde etkiliyor.

    Apple’ın çip planları için kritik bir isim

    Apple’ın özellikle yapay zeka alanında rakiplerinin ivme kazanmasıyla birlikte stratejik konumunu yeniden güçlendirmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde bu tür yönetim değişiklikleri daha da dikkat çekici hale geliyor. Bu ortamda Tim Cook’un, şirketin üst yönetiminde oluşan boşlukları doldurmak ve kurumsal istikrarı korumak gibi birden fazla kritik sorumluluğu aynı anda yürütmesi gerekiyor. Üstelik Cook’un kendi geleceğine ilişkin dolaşan söylentiler de tabloya ayrı bir belirsizlik katıyor. Gurman, Cook’un yakın zamanda ayrılacağına dair iddiaların gerçekçi olmadığını belirtiyor ancak yine de bu söylentiler teknoloji devinin alışıldık sakin görünümünü gölgeliyor.

    Srouji’nin olası ayrılığı, Apple’ın uzun yıllardır iç gelişim stratejisinin temelini oluşturan özelleştirilmiş çip tasarımı sürecini de etkileyebilir. M serisi ve A serisi yongaların mimarisinde kilit rol oynayan bu isim olmadan şirketin aynı hızla inovasyon yapıp yapamayacağı merak konusu. Sadece bunlar değil, şirketin C ve N serisi çiplerinde de görev aldı.

    Srouji eğer Apple yönetiminde kalmayı seçerse şirketin uzun süredir hedeflediği en iddialı projelerden biri, yani hücresel modem, Wi-Fi ve Bluetooth’un tek bir çip paketinde birleştirildiği yeni nesil iletişim mimarisi gerçeğe çok daha hızlı dönüşebilir.

