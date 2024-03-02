Çin, dünyanın en büyük yer uzay istasyonunu açtı

50 futbol sahası büyüklüğünde araştırma tesisi
Uzayda, Ay’da veya diğer gezegenlerde kurulacak istasyonlarda astronotların güvenliğini sağlamak için karmaşık ve zorlu ortamların iyi bir şekilde anlanması gerekiyor. Bu kritik veriler çeşitli insansız araçlarla yerinde toplanabilirken Çin, bu kritik verileri toplamak için ortamı uygun maliyetli bir şekilde taklit eden yer tabanlı bir istasyon inşa etti.
2015 yılında yapımı onaylanan SESRI, dört ana laboratuvara sahipken tesisin toplam alanı ise 50 futbol sahası büyüklüğünde. Bu laboratuvarların her biri uzay ortamı, plazma bilimi, manyetik ortamlar ve tarım/hayvan yetiştiriciliği gibi uzay teknolojilerinin ve ihtiyaçlarının belirli yönlerini araştıracak. Laboratuvarlarda mikro yerçekimi, aşırı düşük sıcaklıklar, uzay tozu ve güneş radyasyonu gibi çeşitli uzay koşullarını taklit eden simülatörler de bulunuyor.
Bununla birlikte SESRI, uluslararası kurumların da kullanımına açılmış vaziyette. Çin devlet haber ajansı Xinhua'ya göre, 30'dan fazla ülkeden 110 kadar üniversite ve enstitü tesisi kullanmak üzere anlaşmalar imzalamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.