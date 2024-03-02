Çin, dünyanın en büyük yer uzay istasyonunu açtı

Tam Boyutta Gör Çin, uzay alanında sadece fırlatma hedefleriyle var olmak değil aynı zamanda bu alanda araştırma altyapısıyla da dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olmayı hedefliyor. Çin bu hedef doğrultusunda Ay'da bir baz istasyonu kurmak da dahil olmak üzere çok çeşitli iddialı projeler üzerinde çalışıyor. Bunlardan birisi olan dünyanın en büyük yer uzay istasyonu Uzay Ortamı Simülasyonu ve Araştırma Altyapısı (SESRI) olarak adlandırılan tesisi kullanıma alındı.

50 futbol sahası büyüklüğünde araştırma tesisi

Uzayda, Ay’da veya diğer gezegenlerde kurulacak istasyonlarda astronotların güvenliğini sağlamak için karmaşık ve zorlu ortamların iyi bir şekilde anlanması gerekiyor. Bu kritik veriler çeşitli insansız araçlarla yerinde toplanabilirken Çin, bu kritik verileri toplamak için ortamı uygun maliyetli bir şekilde taklit eden yer tabanlı bir istasyon inşa etti.

2015 yılında yapımı onaylanan SESRI, dört ana laboratuvara sahipken tesisin toplam alanı ise 50 futbol sahası büyüklüğünde. Bu laboratuvarların her biri uzay ortamı, plazma bilimi, manyetik ortamlar ve tarım/hayvan yetiştiriciliği gibi uzay teknolojilerinin ve ihtiyaçlarının belirli yönlerini araştıracak. Laboratuvarlarda mikro yerçekimi, aşırı düşük sıcaklıklar, uzay tozu ve güneş radyasyonu gibi çeşitli uzay koşullarını taklit eden simülatörler de bulunuyor.

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Bununla birlikte SESRI, uluslararası kurumların da kullanımına açılmış vaziyette. Çin devlet haber ajansı Xinhua'ya göre, 30'dan fazla ülkeden 110 kadar üniversite ve enstitü tesisi kullanmak üzere anlaşmalar imzalamış durumda.

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