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    Anlık Bildirim

    Çin, dünyanın en büyük yer uzay istasyonunu açtı

    Çin 50 futbol sahası büyüklüğünde, dünyanın en büyük yer uzay istasyonu SESRI tesisini açtı. SESRI, çeşitli uzay ortamlarının simülasyonunu mümkün kılan dört ana laboratuvara sahip.
    Çin, dünyanın en büyük yer uzay istasyonunu açtı Tam Boyutta Gör
    Çin, uzay alanında sadece fırlatma hedefleriyle var olmak değil aynı zamanda bu alanda araştırma altyapısıyla da dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olmayı hedefliyor. Çin bu hedef doğrultusunda Ay'da bir baz istasyonu kurmak da dahil olmak üzere çok çeşitli iddialı projeler üzerinde çalışıyor. Bunlardan birisi olan dünyanın en büyük yer uzay istasyonu Uzay Ortamı Simülasyonu ve Araştırma Altyapısı (SESRI) olarak adlandırılan tesisi kullanıma alındı.

    50 futbol sahası büyüklüğünde araştırma tesisi

    Uzayda, Ay’da veya diğer gezegenlerde kurulacak istasyonlarda astronotların güvenliğini sağlamak için karmaşık ve zorlu ortamların iyi bir şekilde anlanması gerekiyor. Bu kritik veriler çeşitli insansız araçlarla yerinde toplanabilirken Çin, bu kritik verileri toplamak için ortamı uygun maliyetli bir şekilde taklit eden yer tabanlı bir istasyon inşa etti.

    2015 yılında yapımı onaylanan SESRI, dört ana laboratuvara sahipken tesisin toplam alanı ise 50 futbol sahası büyüklüğünde. Bu laboratuvarların her biri uzay ortamı, plazma bilimi, manyetik ortamlar ve tarım/hayvan yetiştiriciliği gibi uzay teknolojilerinin ve ihtiyaçlarının belirli yönlerini araştıracak. Laboratuvarlarda mikro yerçekimi, aşırı düşük sıcaklıklar, uzay tozu ve güneş radyasyonu gibi çeşitli uzay koşullarını taklit eden simülatörler de bulunuyor.

    Bununla birlikte SESRI, uluslararası kurumların da kullanımına açılmış vaziyette. Çin devlet haber ajansı Xinhua'ya göre, 30'dan fazla ülkeden 110 kadar üniversite ve enstitü tesisi kullanmak üzere anlaşmalar imzalamış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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