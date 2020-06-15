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    Çin, dünyanın sadece yenilenebilir enerji taşıyacak ilk nakil hattı inşaatını tamamladı

    Yenilenebilir enerji alanında dünya lideri olan Çin, sadece yenilenebilir enerji taşıyacak ilk enerji nakil hattı inşaatını tamamladı.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Çin, dünyanın sadece yenilenebilir enerji taşıyacak ilk nakil hattı inşaatını tamamladı
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    Fosil yakıt kullanımında açık ara dünya birincisi olan Çin, sürdürülebilir olmayan bu enerji türüne karşı yaptığı yeşil enerji yatırımlarıyla da gündemden düşmüyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla da birinciliği kimseye kaptırmayan ülke, bu alanda bir ilki daha başardığını duyurdu.

    2016 yılı itibariyle 545.2GW yenilenebilir enerji kapasitesine sahip Çin’de 3.2 milyar dolar yatırımla gerçekleştirilen proje kapsamında sadece yenilenebilir enerjiden elde edilen elektriğin taşınacağı ilk nakil hattı kuruldu. Devlet Elektrik Kurumu bünyesinde tamamlanan 1.500 km uzunluğundaki nakil hattıyla Qinghai ve Gansu gibi uzak eyaletlerde, rüzgâr ile güneş enerjisi üretimi projelerinin özendirilmesi planlanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar 24 Mayıs günü, ülkemizdeki yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimine katkısı %90 oldu

    Ayrıca Bkz. "İPad boyutlarındaki elektrikli scooter WalkCar, satışa hazır"

    Bu eyaletlerin yıllık güneş ve rüzgâr enerjisi üretim potansiyeli yaklaşık 40GW dolaylarında bulunuyor. Nakil hattı, ülkenin ortasında bulunan ve nüfus yoğunluğunun oldukça yüksek olduğu Henan eyaletine uzanıyor.

    Aralık ayı içinde tam kapasitede hizmet vermesi planlanan nakil hattıyla yılda 40 milyar kWh değerinde enerji trafiği kontrol edilecek. İş gücüne de önemli katkılar sağlaması beklenen proje ile önümüzdeki yıllarda 10 bine yakın ilave istihdam yaratılacağı da belirtilmiş.

    Çin Devlet Elektrik Kurumu’nun denizaşırı yatırım projeleri kapsamında Brezilya, Filipinler, Portekiz, Avustralya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerde 64 milyar dolarlık varlığı bulunuyor.



    https://transformers-magazine.com/tm-news/china-completes-worlds-first-renewables-only-transmission-line/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Virinom (Süleyman Kenar) 1 sa. PurposeLess sinan
    Çin gibi büyük ülkelerde standart tesislerde üretilen AC elektrik de DC'ye dönüştürülüp o şekilde iletiliyor, hat sonunda tekrardan AC'ye çevriliyor. Youtube "HVDC Power Lines" aratarak detaylı bilgiye ulaşabilirsin.
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