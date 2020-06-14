Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İPad boyutlarındaki elektrikli scooter WalkCar, satışa hazır

    Japonya merkezli Cocoa Motors’un geliştirdiği WalkCar adlı elektrikli scooter, bir iPad boyutlarına ve dizüstü bilgisayar ağırlığına sahip. Scooter, ilk etapta Japonya'da satışa çıkıyor.
    1 sa.
    504
    28
    2
    Zamazingo
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    İPad boyutlarındaki elektrikli scooter WalkCar, satışa hazır
    Tam Boyutta Gör

    Japonya merkezli Cocoa Motors’un bundan yaklaşık beş yıl önce duyurduğu WalkCar isimli elektrikli scooter, aradan geçen bunca zaman sonra sonunda satışa çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "Resident Evil Village’ın envanter sistemi ortaya çıktı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Dört bacaklı robot Spot, yakında petrol rafinerilerinde göreve başlayacak

    Dört tekerleğe sahip İPad boyutlarındaki scooter, karbon fiber ve alüminyum malzeme kullanılarak imal edildiği için 2.9 kg’lık ağırlığıyla ortalama bir dizüstü bilgisayar ağırlığına sahip. Kare bir platform üzerine konuşlandırılmış dört tekerleğe sahip aracın ön tekerlekleri motor görevi görürken arka tekerlekler ise scootera yön verecek şekilde tasarlanmış. Hareketli arka tekerlekler sayesinde kullanıcılar vücutlarını sağa veya sola yatırarak araca yön verebilecek. Kullanıcıların hızlanmak için öne eğilmeleri ve fren yapmak için ise geriye yaslanmaları gerekiyor.

    İPad boyutlarındaki elektrikli scooter WalkCar, satışa hazır

    68 Wh gücünde pille gelen scooter, haliyle çok uzun süreli kullanım vadetmiyor. Taşınabilirliğin ön planda olduğu araçta farklı kullanım modları bulunuyor. Buna göre spor modunda 5 km kullanılabilen WalkCar, eko modda 7 km mesafeye yetecek kadar enerji sağlıyor. Aracın spor modundaki azami hızı ise 16 km/s olarak ölçülmüş. Eko modda ise azami hız 10 km/s. WalkCar’ın 10 dereceye kadar olan eğimleri tırmanacak şekilde tasarlandığını da ayrıca belirtelim.

    İPad boyutlarındaki elektrikli scooter WalkCar, satışa hazır

    Japonya’da ön siparişe açılan araç için talep edilen fiyat ise 12 bin liranın üzerinde. WalkCar’ın diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı ise henüz belli değil.



    https://electrek.co/2020/06/13/walkcar-electric-scooter-laptop-sized-escooter/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    EMINX84 (emre zanbak) 30 dk.
    Adamların kaldırımları bile on numara. Bizde yolda bile gitmez bu alet, her yer çukur dolu ??
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Bay Robot ( tunc) 1 sa.
    4-5 bin kadar olsa alırdım ancak 12 çok fazla...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN İPad boyutlarındaki elektrikli scooter WalkCar, satışa hazır Sonraki PS5’in devasa bir konsol olacağına dair tahminler ortaya çıktı 3 sa. WhatsApp çoklu cihaz oturumu üzerinde çalışıyor: İşte WhatsApp'a gelecek yeni özellikler 3 sa. Uzun menzilli BMW i3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 4 sa. B550 anakartların fiyatı sızdı: B450’ye göre artış var 4 sa. Koronavirüs vakalarında tehlikeli tırmanış 5 sa. Adobe Photoshop Camera mobil uygulaması yayınlandı 6 sa. Xiaomi Mi Band 5'in global versiyonu Temmuz'da çıkacak 6 sa. Call of Duty: Mobile’ın 7. sezonu başlıyor 7 sa. Android 11'de 4 GB video kaydı sınırlaması kaldırıldı 7 sa. Xiaomi'den 165Hz oyuncu monitörü geliyor 8 sa. Google Stadia artık birçok Android telefonu destekleyecek 8 sa. Wing ve kütüphane işbirliği, çocuklara İHA ile kitap teslim ediyor 9 sa. iPhone 12'ler için ekran üreten BOE, Apple'ın istediği kaliteyi yakalayamıyor 9 sa. Süper Lig maçları dijital seyirci sesiyle başladı 10 sa. Qualcomm Snapdragon 875'in resmi tanıtım tarihi belli oldu 10 sa. Facebook, Messenger için Face ID özelliğini test ediyor 11 sa. Google Files, dosyalarınızı şifreleyebileceğiniz 'Güvenli Klasör' üzerinde çalışıyor 13 sa. WarnerMedia, HBO Go'yu kapatıyor 14 sa. 30.000 mAh kapasiteli yeni Xiaomi Mi Power Bank 3 tanıtıldı: İşte fiyatı 14 sa. Matrix 4'ten üzücü haber: Tam bir yıl ertelendi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi