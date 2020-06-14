İPad boyutlarındaki elektrikli scooter WalkCar, satışa hazır

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Japonya merkezli Cocoa Motors’un bundan yaklaşık beş yıl önce duyurduğu WalkCar isimli elektrikli scooter, aradan geçen bunca zaman sonra sonunda satışa çıkıyor.

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Dört tekerleğe sahip İPad boyutlarındaki scooter, karbon fiber ve alüminyum malzeme kullanılarak imal edildiği için 2.9 kg’lık ağırlığıyla ortalama bir dizüstü bilgisayar ağırlığına sahip. Kare bir platform üzerine konuşlandırılmış dört tekerleğe sahip aracın ön tekerlekleri motor görevi görürken arka tekerlekler ise scootera yön verecek şekilde tasarlanmış. Hareketli arka tekerlekler sayesinde kullanıcılar vücutlarını sağa veya sola yatırarak araca yön verebilecek. Kullanıcıların hızlanmak için öne eğilmeleri ve fren yapmak için ise geriye yaslanmaları gerekiyor.

68 Wh gücünde pille gelen scooter, haliyle çok uzun süreli kullanım vadetmiyor. Taşınabilirliğin ön planda olduğu araçta farklı kullanım modları bulunuyor. Buna göre spor modunda 5 km kullanılabilen WalkCar, eko modda 7 km mesafeye yetecek kadar enerji sağlıyor. Aracın spor modundaki azami hızı ise 16 km/s olarak ölçülmüş. Eko modda ise azami hız 10 km/s. WalkCar’ın 10 dereceye kadar olan eğimleri tırmanacak şekilde tasarlandığını da ayrıca belirtelim.

Japonya’da ön siparişe açılan araç için talep edilen fiyat ise 12 bin liranın üzerinde. WalkCar’ın diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı ise henüz belli değil.

https://electrek.co/2020/06/13/walkcar-electric-scooter-laptop-sized-escooter/

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