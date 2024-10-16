İğneada Nükleer Güç Santrali için Çinli CNOS ile görüşüldü

Trakya İğneada NGS için Çin ile görüşülüyor
Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda enerjide arz güvenliğinin sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğinin altını çizdi. 2050'ye kadar 20 bin megavatlık nükleer enerji kapasitesinin devreye alınacağını aktaran Bayraktar, "Akkuyu, Sinop ve Trakya'da kuracağımız toplam 15 bin megavatlık 12 reaktörün yanı sıra nükleer enerji sepetine 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörleri de eklemek istiyoruz. CNOS ile yaptığımız görüşmede de ülkemizde inşa edilebilecek hem büyük ölçekli hem de küçük modüler reaktörlere ilişkin olası iş birliği imkanlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte Trakya’daki üçüncü santral projesi olan İğneada Nükleer Güç Santrali için ise Çin ile geçmişten bugüne görüşmeler sürüyor. Dolayısıyla CNOS ile yapılan görüşme de bunlardan birisi. Ancak henüz bu tesisin inşaasına yönelik bir karara varılmış değil.
Sinop Nükleer Güç Santrali, Akkuyu NGS’nin ikizi olarak planlanıyor. Dolayısıyla Sinop NGS de toplam 4,8 GW kapasiteye sahip 4 reaktörden oluşacak. İğneada NGS’nin kapasitesi şimdilik belirsiz ancak yine 4 reaktörlü olması bekleniyor.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/bakan-bayraktar-cinli-cnos-ile-nukleer-enerjide-olasi-isbirligi-imkanlarini-gorustu/3363047 https://x.com/aBayraktar1/status/1846171616725602639 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.