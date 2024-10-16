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    İğneada Nükleer Güç Santrali için Çinli CNOS ile görüşüldü

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin ziyareti kapsamında nükleer enerji şirketi CNOS yetkilileri ile görüştü. Görüşmelerde işbirliği imkanları ele alındı.
    İğneada Nükleer Güç Santrali için Çinli CNOS ile görüşüldü Tam Boyutta Gör
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin ziyareti kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bunlarda birisi de Çinli nükleer enerji şirketi CNOS'nin Başkan Yardımcısı Qiao Gang ile yapılan görüşme oldu. Bayraktar, Qiao Gang ile Türkiye'de inşa edilebilecek büyük ölçekli ve küçük modüler reaktörlere (SMR) yönelik olası işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

    Trakya İğneada NGS için Çin ile görüşülüyor

    Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda enerjide arz güvenliğinin sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğinin altını çizdi. 2050'ye kadar 20 bin megavatlık nükleer enerji kapasitesinin devreye alınacağını aktaran Bayraktar, "Akkuyu, Sinop ve Trakya'da kuracağımız toplam 15 bin megavatlık 12 reaktörün yanı sıra nükleer enerji sepetine 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörleri de eklemek istiyoruz. CNOS ile yaptığımız görüşmede de ülkemizde inşa edilebilecek hem büyük ölçekli hem de küçük modüler reaktörlere ilişkin olası iş birliği imkanlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

    İğneada Nükleer Güç Santrali için Çinli CNOS ile görüşüldü Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere halihazırda Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (Akkuyu NGS) inşası üzerinde çalışıyor ve ilk ünitede sona yaklaşıyor. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, bu yılın Şubat ayında yaptığı açıklamada Sinop Nükleer Güç Santrali’ni de Rosatom'un inşa edeceğini söylemişti. Bakan Bayraktar ise Temmuz ayında 2-3 yıl içerisinde Sinop’ta lisanslama çalışmalarının biteceğini ve Akkuyu ekibinin Sinop’a gideceğini açıklamıştı.

    Bununla birlikte Trakya’daki üçüncü santral projesi olan İğneada Nükleer Güç Santrali için ise Çin ile geçmişten bugüne görüşmeler sürüyor. Dolayısıyla CNOS ile yapılan görüşme de bunlardan birisi. Ancak henüz bu tesisin inşaasına yönelik bir karara varılmış değil.

    Sinop Nükleer Güç Santrali, Akkuyu NGS’nin ikizi olarak planlanıyor. Dolayısıyla Sinop NGS de toplam 4,8 GW kapasiteye sahip 4 reaktörden oluşacak. İğneada NGS’nin kapasitesi şimdilik belirsiz ancak yine 4 reaktörlü olması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/bakan-bayraktar-cinli-cnos-ile-nukleer-enerjide-olasi-isbirligi-imkanlarini-gorustu/3363047 https://x.com/aBayraktar1/status/1846171616725602639
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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