İğneada Nükleer Güç Santrali için Çinli CNOS ile görüşüldü

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Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin ziyareti kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bunlarda birisi de Çinli nükleer enerji şirketi CNOS'nin Başkan Yardımcısı Qiao Gang ile yapılan görüşme oldu. Bayraktar, Qiao Gang ile Türkiye'de inşa edilebilecek büyük ölçekli ve küçük modüler reaktörlere (SMR) yönelik olası işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Trakya İğneada NGS için Çin ile görüşülüyor

Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda enerjide arz güvenliğinin sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğinin altını çizdi. 2050'ye kadar 20 bin megavatlık nükleer enerji kapasitesinin devreye alınacağını aktaran Bayraktar, "Akkuyu, Sinop ve Trakya'da kuracağımız toplam 15 bin megavatlık 12 reaktörün yanı sıra nükleer enerji sepetine 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörleri de eklemek istiyoruz. CNOS ile yaptığımız görüşmede de ülkemizde inşa edilebilecek hem büyük ölçekli hem de küçük modüler reaktörlere ilişkin olası iş birliği imkanlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere halihazırda Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (Akkuyu NGS) inşası üzerinde çalışıyor ve ilk ünitede sona yaklaşıyor. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, bu yılın Şubat ayında yaptığı açıklamada Sinop Nükleer Güç Santrali’ni de Rosatom'un inşa edeceğini söylemişti. Bakan Bayraktar ise Temmuz ayında 2-3 yıl içerisinde Sinop’ta lisanslama çalışmalarının biteceğini ve Akkuyu ekibinin Sinop’a gideceğini açıklamıştı.

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Bununla birlikte Trakya’daki üçüncü santral projesi olan İğneada Nükleer Güç Santrali için ise Çin ile geçmişten bugüne görüşmeler sürüyor. Dolayısıyla CNOS ile yapılan görüşme de bunlardan birisi. Ancak henüz bu tesisin inşaasına yönelik bir karara varılmış değil.

Sinop Nükleer Güç Santrali, Akkuyu NGS’nin ikizi olarak planlanıyor. Dolayısıyla Sinop NGS de toplam 4,8 GW kapasiteye sahip 4 reaktörden oluşacak. İğneada NGS’nin kapasitesi şimdilik belirsiz ancak yine 4 reaktörlü olması bekleniyor.

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İğneada Nükleer Güç Santrali için Çinli CNOS ile görüşüldü