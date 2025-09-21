Giriş
    Grok 4 Fast tanıtıldı: İşte xAI'ın daha hızlı ve uygun maliyetli yeni yapay zeka modeli

    xAI, Grok 4 Fast adlı yeni yapay zeka modelini tanıttı. Daha hızlı, daha verimli ve düşük maliyetli bu model, Grok 4 ile benzer performansı sunuyor. İşte detaylar:

    xAI, Grok 4 Fast'i tanıttı: İşte yeni yapay zeka modeli Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, son dönemde yapay zeka alanında hızla artan rekabetin ortasında yeni bir hamle yaptı. Şirket, Grok 4 modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olan Grok 4 Fast’i duyurdu. Grok 4 Fast modeli, xAI’nin önceki nesil yapay zeka modeliyle benzer performansı daha az işlem gücüyle sunarak dikkat çekiyor. 

    İşte Grok 4 Fast’in performans ve maliyet avantajları:

    Bu yeni sürüm, özellikle sohbet tabanlı görevler, yazılım geliştirme süreçleri veya internet üzerinden bilgi toplama gibi işlemlerde daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak üzere tasarlandı. xAI, Grok 4 Fast’in ister kodlama, ister hızlı yanıtlar için internet taraması gibi farklı alanlarda test edildiğini ve bu testlerde önceki modelin performansına eşdeğer sonuçlar aldığını vurguluyor. Üstelik şirket, Grok 4 Fast’in fiyatını %98 oranında düşürerek bu teknolojiyi daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı hedefliyor.

    OpenAI’nin GPT-5 mimarisinde olduğu gibi Grok 4 Fast de kullanıcıların hem derin akıl yürütme gerektiren karmaşık görevlerde hem de hızlı yanıt gerektiren basit işlemlerde daha iyi sonuçlar alabilmesi için birleşik bir mimari sunuyor. Bu yapı, karmaşık istekler için akıl yürüten modelin, hızlı yanıtlar için ise akıl yürütmeyen modelin devreye girdiği hibrit bir sistemi temsil ediyor. Böylece Grok 4 Fast, ortalama %40 daha az düşünme jetonu kullanırken Grok 4 ile aynı seviyede sonuç üretebiliyor.  

    Yeni Haber
    şimdi
