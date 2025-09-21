Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus 15 titanyumdan dört kat güçlü seramik çerçeveyle geliyor

    OnePlus 15, titanyumdan dört kat güçlü seramik çerçevesi, 165 Hz ekranı ve 7.000 mAh piliyle dayanıklılık ve performansı bir araya getiriyor. İşte tüm detaylar:

    OnePlus 15 titanyumdan dört kat güçlü seramik çerçeveyle geliyor Tam Boyutta Gör
    OnePlus, amiral gemisi serisinde yeni bir strateji benimsemeye hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre OnePlus 15, titanyumdan dört kata kadar daha güçlü bir seramik çerçeveyle piyasaya çıkacak. Dayanıklılığı artırmayı hedefleyen bu tercih, markanın yalnızca donanımsal güce değil, aynı zamanda uzun ömürlü kullanım deneyimine de odaklandığını gösteriyor. 

    OnePlus 15, seramik çerçevesi ve 165 Hz ekranıyla öne çıkacak

    Yeni modelin dikkat çeken ayrıntılarından biri, gövdeyi çevreleyen seramik kaplama. Sertleştirilmiş seramik olarak bilinen bu malzeme, piyasadaki titanyum çerçeveli cihazlara kıyasla daha yüksek dayanıklılık sağlıyor. Bugün premium akıllı telefonlarda titanyum yaygın olarak tercih edilse de OnePlus 15’in seramik tercihi, markayı rakiplerinden ayrıştırabilir. 

    Dune filminden esinlenilen çöl temalı yeni renk seçeneği ile gelecek cihaz, donanım tarafında Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ile öne çıkacak. Bu güçlü çip, 165 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranla birleştiğinde oyun ve multimedya deneyimini üst seviyeye taşıyacak. Ayrıca 7.000 mAh batarya kapasitesi, uzun süreli kullanım ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

    Bununla birlikte, cihazın kamera tarafında bazı değişiklikler söz konusu. Önceki raporlar, telefoto lensin 3x ile sınırlanabileceğini ve ana sensörde küçülme ihtimali olduğunu öne sürüyordu. Ayrıca OnePlus’ın Hasselblad ile uzun süreli iş birliğini sonlandırarak DetailMax adını verdiği kendi görüntü işleme teknolojisine yöneldiği iddia ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 2 gün önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 3 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    landirenzo lpg yorum kredi kartı taksit mantığı toyota corolla 1.4 d-4d motor arıza lambası bedelli askerlik tarihi değiştirme ros kabin nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum