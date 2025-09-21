OnePlus 15 titanyumdan dört kat güçlü seramik çerçeveyle geliyor

OnePlus 15, seramik çerçevesi ve 165 Hz ekranıyla öne çıkacak
Yeni modelin dikkat çeken ayrıntılarından biri, gövdeyi çevreleyen seramik kaplama. Sertleştirilmiş seramik olarak bilinen bu malzeme, piyasadaki titanyum çerçeveli cihazlara kıyasla daha yüksek dayanıklılık sağlıyor. Bugün premium akıllı telefonlarda titanyum yaygın olarak tercih edilse de OnePlus 15’in seramik tercihi, markayı rakiplerinden ayrıştırabilir.
Dune filminden esinlenilen çöl temalı yeni renk seçeneği ile gelecek cihaz, donanım tarafında Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ile öne çıkacak. Bu güçlü çip, 165 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranla birleştiğinde oyun ve multimedya deneyimini üst seviyeye taşıyacak. Ayrıca 7.000 mAh batarya kapasitesi, uzun süreli kullanım ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.
Bununla birlikte, cihazın kamera tarafında bazı değişiklikler söz konusu. Önceki raporlar, telefoto lensin 3x ile sınırlanabileceğini ve ana sensörde küçülme ihtimali olduğunu öne sürüyordu. Ayrıca OnePlus'ın Hasselblad ile uzun süreli iş birliğini sonlandırarak DetailMax adını verdiği kendi görüntü işleme teknolojisine yöneldiği iddia ediliyor.
