Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus, amiral gemisi serisinde yeni bir strateji benimsemeye hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre OnePlus 15, titanyumdan dört kata kadar daha güçlü bir seramik çerçeveyle piyasaya çıkacak. Dayanıklılığı artırmayı hedefleyen bu tercih, markanın yalnızca donanımsal güce değil, aynı zamanda uzun ömürlü kullanım deneyimine de odaklandığını gösteriyor.

OnePlus 15, seramik çerçevesi ve 165 Hz ekranıyla öne çıkacak

Yeni modelin dikkat çeken ayrıntılarından biri, gövdeyi çevreleyen seramik kaplama. Sertleştirilmiş seramik olarak bilinen bu malzeme, piyasadaki titanyum çerçeveli cihazlara kıyasla daha yüksek dayanıklılık sağlıyor. Bugün premium akıllı telefonlarda titanyum yaygın olarak tercih edilse de OnePlus 15’in seramik tercihi, markayı rakiplerinden ayrıştırabilir.

Huawei Nova Flip S: Yeni katlanabilir model sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Dune filminden esinlenilen çöl temalı yeni renk seçeneği ile gelecek cihaz, donanım tarafında Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ile öne çıkacak. Bu güçlü çip, 165 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranla birleştiğinde oyun ve multimedya deneyimini üst seviyeye taşıyacak. Ayrıca 7.000 mAh batarya kapasitesi, uzun süreli kullanım ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Bununla birlikte, cihazın kamera tarafında bazı değişiklikler söz konusu. Önceki raporlar, telefoto lensin 3x ile sınırlanabileceğini ve ana sensörde küçülme ihtimali olduğunu öne sürüyordu. Ayrıca OnePlus’ın Hasselblad ile uzun süreli iş birliğini sonlandırarak DetailMax adını verdiği kendi görüntü işleme teknolojisine yöneldiği iddia ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

OnePlus 15 titanyumdan dört kat güçlü seramik çerçeveyle geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: