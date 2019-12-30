Çin'in devasa roketi 'Long March 5', sahalara geri döndü (VİDEO)

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Uzay araştırmalarının yükselen yıldızı Çin, devasa roketi Long March 5'i uzun bir sürenin ardından ilk kez uzaya fırlattı. Dünya üzerindeki en güçlü aktif roketlerden birisi olan Long March 5, Çin'in Mars ve Ay'a düzenlemeyi planladığı insansız uzay görevleri için büyük bir öneme sahip.

Long March 5 roketi geçtiğimiz Cuma günü, yerel saatle 20.45'te Pekin'de bulunan bir uzay üssünden fırlatıldı. Roketin Shijian 20 isimli bir iletişim uydusunu yer eşzamanlı yörüngeye taşıdığı belirtiliyor. 8 ton ağırlığında olan Shijian 20'nin, Çin'in bugüne kadar geliştirdiği en ağır ve en gelişmiş uydusu olduğu ifade edilmiş.

Kalkış görüntüleri:

Çin, bir ağır yük roketi olan Long March 5'in geliştirme sürecine 2007 yılında başlamıştı. Roketin ilk resmi uçuşu 2016 yılında gerçekleşti. Sonrasında 2017'de ise roket ikinci görevine çıkmış ancak yaşanan bir arıza nedeniyle görev büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Çin Ulusal Uzay Dairesi, bu hayal kırıklığının ardından roketin tasarımında bazı değişikliklere gitti. Long March 5 şimdi yenilenmiş haliyle yaklaşık iki buçuk yılın ardından sahalara geri dönmüş durumda.

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57 metre uzunluğunda olan Long March 5; alçak Dünya yörüngesine 25 ton, yer eşzamanlı yörüngeye ise 14 ton yük taşıyabiliyor. Dünyanın en güçlü ikinci roketi olan Delta IV Heavy ile benzer özelliklere sahip. En güçlü roket unvanın sahibi Falcon Heavy'nin ise epey bir gerisinde bulunuyor.

Çin, Long March 5 roketini önümüzdeki yıl Chang'e 5 ve Mars 2020 gibi iki önemli görevde kullanacak. Uzak doğu ülkesi, Chang'e 5 misyonunda Ay'dan örnek maddeler toplayıp Dünya'ya getirmeyi planlıyor. Mars 2020'de ise Çin, tarihinde ilk kez Kızıl Gezegen'e bir gözlem aracı indirmeye çalışacak.

Çin'in son olarak 2022-2024 gibi Dünya yörüngesine bir uzay istasyonu yerleştirme planı da var. Ülkenin uzay programında kısa vadedeki en büyük hedefi bu. Tiangong 3 (Gök Sarayı 3) isimli bu uzay istasyonun birçok parçası yine Long March 5 roketiyle taşınacak.

http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/27/c_138662139.htm