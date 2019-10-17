Çin'in Mars'a göndereceği dev uzay aracı ortaya çıktı

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Bilimin tüm dallarında olduğu gibi uzay araştırmalarına da ciddi yatırımlar yapan Çin, önümüzdeki yıl kızıl gezegen Mars'a tarihi bir göreve çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bazı resmi açıklamalar yapan Çin Ulusal Uzay Dairesi, Mars'a gönderilecek olan gözlem aracını da ilk kez ortaya çıkardı.

Konuyla ilgili Çin Küresel Televisyon Ağı'na bazı açıklamalar yapan Çinli bilim insanları,"Mars 2020 misyonumuz şu anda kusursuz bir şekilde ilerliyor. Herhangi bir sürpriz olmazsa uzay araçlarını önümüzdeki yıl uzaya fırlatacağız." şeklinde konuştu.

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Ağustos 2020'de start verecek olan Mars misyonunda üç farklı uzay aracı Kızıl Gezegen'e fırlatılacak. Bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve bir gözlem aracından oluşan bu uzay araçları Mars'ı hem yörüngeden hem de yüzeyden en ince detaylarına kadar inceleyecek. Geçtiğimiz yıl Xinhua'ya konuşan Mars 2020 görevinin baş mimarı Zhang Rongqiao, yörünge ve gözlem araçlarını kullanarak Kızıl Gezegen'in çevresel ve biçimsel özellikleri, yüzey yapısı ve atmosferik özelliklerine dair çok önemli veriler toplayacaklarını ifade etmişti.

Çin, Mars'a uzay aracı indirebilen ikinci ülke olabilir

Mars 2020 görevi yine Çin'in kendi yapımı olan Long March 5 isimli roket üzerinde uzaya fırlatılacak. Uzay araçlarının yaklaşık yedi aylık yolculuğun ardından Mars'ın yörüngesine giriş yapması bekleniyor. Sonrasında ise yörünge ve gözlem araçları birbirlerinden ayrılıp görev yerlerine doğru harekete geçecek. Gözlem aracı Kızıl Gezegen yüzeyine başarılı bir şekilde inebilirse Çin, Mars'a uzay aracı indirebilen ikinci ülke olacak.

Mars'a bir gözlem aracı indirmek, gezegenin ince atmosferi nedeniyle uzay ajanslarını inanılmaz zorluyor. NASA, bu alanın en tecrübeli ve en başarılı uzay ajansı. Bugüne kadar Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş olsa da aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti.

https://www.space.com/china-moon-lander-rover-first-picture.html