Çin’in ilk 7nm ekran kartı piyasaya çıkıyor

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ABD tarafından yoğun bir ambargo altında olan Çin buna rağmen yonga tarafında bağımsız olabilmek adına var gücüyle çalışıyor. Kullanılmış üretim hatları satın alarak 28nm üretime başlayacak olan SMIC yanında Tianshu Zhixin de önemli bir adım atıyor.

Big Island grafik birimi neler sunuyor?

Çinli girişim Tianshu Zhixin ülkenin yonga konusunda önemli markalarından birisi. Uzun süredir yonga tasarımı üzerinde çalışıyor ve grafik pazarına ilk adımını en azından kağıt üzerinde dikkat çekici bir birim ile atıyor.

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Big Island adını alan grafik birimi Çin’in ve haliyle girişimin ilk 7nm sürecindeki grafik yongası olma özelliğine sahip. Genel işlemler için GPGPU olarak tabir edilen odağa sahip Big Island yoğun bir rekabetin içerisine girecek.

7nm sürecinde tasarlanan grafik birimi 24 milyar transistör barındırıyor ve 32GB HBM2 bellek ile 1.2TB/s bant genişliği sunuyor. Tek hassasiyetli kayar noktaya odaklanan birimin 147 TFLOPS INT16 performansı sunduğu ifade ediliyor. TDP değeri ise 300W. Henüz bir ambargo kapsamında olmadığı için üretimi TSMC’ye yaptırıyor.

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Karşılaştırma yapmak gerekirse Nvidia A100 hızlandırıcısı 54 milyar transistör, 400W TDP, 80GB HBM2, 1.6TB/s bant genişliği, 312TFLOPS INT16 performansına sahip. AMD Instinct 100 hızlandırıcısı ise 50 milyar transistör, 1.2TB/s bant genişliği, 92.3TFLOPS INT16 performansı, 300W TDP gibi değerler sunuyor.

Tianshu Zhixin için en önemli destek şüphesiz Çin olacak. Alibaba gibi devasa şirketlerin sunucularına sağlanacak olan ürünler Big Island grafik birimini rekabette önemli bir yere getirecektir.

https://www.techpowerup.com/280603/tianshu-zhixin-big-island-gpu-is-a-37-teraflop-fp32-computing-monster

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