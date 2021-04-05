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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin’in ilk 7nm ekran kartı piyasaya çıkıyor

    Tianshu Zhixin tarafından geliştirilen Big Island grafik birimi 24 milyar transistör, 7nm üretim süreci, 32GB HBM2 bellek, 1.2TB/s bant genişliği şeklinde özellikler sunuyor.
    05 Nisan 2021, 18:50 (1 hf.)
    2,8b
    1
    20
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2

    Çin’in ilk 7nm ekran kartı piyasaya çıkıyor
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    ABD tarafından yoğun bir ambargo altında olan Çin buna rağmen yonga tarafında bağımsız olabilmek adına var gücüyle çalışıyor. Kullanılmış üretim hatları satın alarak 28nm üretime başlayacak olan SMIC yanında Tianshu Zhixin de önemli bir adım atıyor.

    Big Island grafik birimi neler sunuyor?

    Çinli girişim Tianshu Zhixin ülkenin yonga konusunda önemli markalarından birisi. Uzun süredir yonga tasarımı üzerinde çalışıyor ve grafik pazarına ilk adımını en azından kağıt üzerinde dikkat çekici bir birim ile atıyor.

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    Big Island adını alan grafik birimi Çin’in ve haliyle girişimin ilk 7nm sürecindeki grafik yongası olma özelliğine sahip. Genel işlemler için GPGPU olarak tabir edilen odağa sahip Big Island yoğun bir rekabetin içerisine girecek.

    7nm sürecinde tasarlanan grafik birimi 24 milyar transistör barındırıyor ve 32GB HBM2 bellek ile 1.2TB/s bant genişliği sunuyor. Tek hassasiyetli kayar noktaya odaklanan birimin 147 TFLOPS INT16 performansı sunduğu ifade ediliyor. TDP değeri ise 300W. Henüz bir ambargo kapsamında olmadığı için üretimi TSMC’ye yaptırıyor.

    Çin’in ilk 7nm ekran kartı piyasaya çıkıyor
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    Karşılaştırma yapmak gerekirse Nvidia A100 hızlandırıcısı 54 milyar transistör, 400W TDP, 80GB HBM2, 1.6TB/s bant genişliği, 312TFLOPS INT16 performansına sahip. AMD Instinct 100 hızlandırıcısı ise 50 milyar transistör, 1.2TB/s bant genişliği, 92.3TFLOPS INT16 performansı, 300W TDP gibi değerler sunuyor.

    Tianshu Zhixin için en önemli destek  şüphesiz Çin olacak. Alibaba gibi devasa şirketlerin sunucularına sağlanacak olan ürünler Big Island grafik birimini rekabette önemli bir yere getirecektir.



    https://www.techpowerup.com/280603/tianshu-zhixin-big-island-gpu-is-a-37-teraflop-fp32-computing-monster
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    estf (eray artan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bilmeyenler için
    35.8 TF rtx 3090 teorik performans
    37 TF bu kart, (eğer doğru söyleniyorsa)oyun performansı en kötü 3090ın %75i olur, ek olarak 1-1,5 yıla düzgün api desteği ve driver sağlanırsa önümüzdeki yıllarda ekran kartı piyasası çoşar, çinliler ekran kartı fiyatlarını nvidia tarafında %40a kadar indirtebilir
    bilmeyenler için 35.8 TF rtx 3090 teorik performans 37 TF bu kart, (eğer doğru söyleniyorsa)oyun performansı en kötü 3090ın %75i olur, ek olarak 1-...
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    Yanıtla +22
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    clb12 (Muhammet Çelebi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    rekabet iyidir
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    kazuya58 (sinan polat) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) SeniorGrandMaster
    laf söyledi bal kabağı...
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Umutcan 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekran kartı pazarında mining yüzünden aşırı talep var rekabet ve üretimin artmasıyla fiyat normale dönerse döner yoksa
    2 firma ile böyle uçuk fiyatlar devam eder.
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    E edi_büdü (1 2) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    mining sektorunu kotu etkiler . yatirim tavsiyesi degildir.
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    Alex5 6 gün ( Mesaj Silindi )
    nvidia amd fiyatlarına son verecek tüketiciye yönelik bir gpu çıkartırlarsa hoş gelmişler
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    M mrspotter 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Nvidia’nın karşısına artık birisi çıkmalı
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    H halilfirat 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Rekabet iyidir o yüzden ne çıkarıyorsanız çıkarın
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    H huseyincarnege (huseyin murteza) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    LA doğrusa roket yapmışlar yala 80gb ram diyoya :()():)())::)))(:)))())::))(::):
    duygum kariştı
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kimden çaldılar acaba: d
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    AdilOlmayanYıldırım 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İş istasyonu odaklı mı bu kartlar
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    B bertini (HasaN ALI) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hbm mining te iyi iş çıkarıyor,ordan da yürüyebilir.Çinliler sıfırdan üretemez %1m çalıntı konsept.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu yapay zekada Nvidia’nın tekeline karşı gelecek her şirket büyük avantaj elde edecektir.
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    2844 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Tianshu Zhixin, big island ve Donanım
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