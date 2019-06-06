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Çin, 'denizden uzaya' roket fırlattı: İşte o anlar

Çin, ilk kez denizde bulunan mobil bir platformdan uzaya roket fırlatmayı başardı. Aynı başarıyı daha önce yalnızca ABD ve Rusya gösterebilmişti. İşte Long March 11 roketinin kalkış anları:
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Çin Ulusal Uzay Dairesi, bugün denizden uzaya roket fırlatarak önemli bir başarıya imza attı. Uzay ajansının Long March 11 isimli roketi, denizin ortasında bulunan mobil bir platformdan kalkışa geçti ve tam yedi farklı uyduyu başarıyla yörüngeye taşıdı. Çin, bu misyonun ardından ABD ve Rusya'ya katılarak denizden uzaya roket gönderebilen üç ülkeden birisi oldu.


Long March 11 kalkışı Sarıdeniz'deki bir gemiden gerçekleşmiş. Yerel haber ajansı Xinhua'nın haberine göre bugünkü misyon Long March serisi roketlerin 306. görevi, Long March 11 roketinin ise 7. göreviydi. Katı yakıtlı bir roket olan Long March 11, hafif yüklerin (700kg'a kadar) alçak Dünya yörüngesine taşınması için kullanılıyor.

Denizden roket fırlatmanın normal yöntemlere göre bazı avantajları var. Örneğin platformun mobil olması sayesinde fırlatma rampası ekvatora yakın bölgelere konumlandırılabilecek. Böylece roketlerin daha az yakıt kullanarak daha kolay bir şekilde uzaya ulaşabilmesi mümkün olacak. Bildiğiniz gibi ekvator bölgesinde Dünya'nın dönüş hızı daha yüksek. Bu nedenle roketlerin kurtulma hızına ulaşması buralarda doğal olarak daha kolay oluyor.

Çin, uzayda da ABD'nin en büyük rakibi oldu


Çin, bilimin her dalında olduğu gibi uzayda da yavaş yavaş ABD'yi yakalamaya başladı. Artık neredeyse her hafta Çin'in uzaydaki yeni başarılarını, gelecek planlarını ve milyarlarca dolarlık dev misyonlarını duyuyoruz.

Çin'in uzay araştırmalarındaki hedeflerinde baktığımızda saymakla bitmeyen birçok plan görüyoruz. Uzak Doğu ülkesinin şu an için öncelikli hedefi 2020 yılında Mars'a bir gözlem aracı indirmek. Bundan hemen sonra da 2022'de Gök Sarayı 3 (Tiangong 3) isimli dev uzay istasyonunu yörüngeye yerleştirme planı var. Jüpiter ve Uranüs'e de uzay araçları göndermeyi hedefleyen Çin, son olarak nihai hedefini ise 2030'lu yıllarda Ay'a bir insan indirmek olarak belirlemiş durumda.  

http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/05/c_138118602.htm Yorum Yaz
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sonofmana 3 gün en beğenilen
Adamların aylığı 30 dolar. Bizde ise... Pardon yanlış oldu.
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ECDAD_OSMANLI 1 gün
Adamların arkasında sağlam paralı kişilerin olduğu söyleniyor Amerika'ya rakip çini gösteriyorlar.
Adamların halkı ekmeğe muhtaç ama her alanda kafaya oynuyor sağlam birileri var kesin destekleyen
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Askaparta 2 gün
Ufo diyenler var.
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turker03 3 gün
Bu adamlar tüm dünyanın başına bela olacak. Böyle baskıcı rejimleri durdurmalı. Şimdiden Uygur özerk bölgesi, Tibet ve Hong Kong gibi bölgelerdeki halkı sindiriyorlar. Sıra Tayvan'a ve diğer ülkelere de gelecek. Biz uyuyoruz tabi ki. Bizim 3. havaalanının finansmanını da adamlar yaptı yanlış hatırlamıyorsam.
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SEO-Uzmanı 3 gün
çin yapar ! :)
bizimkiler bakar ! :(
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kuruwa 3 gün
MİLLET AYA BİZ HALA YAYA
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NeroWin 3 gün
Yeni ateşleme sistemi ile rakiplerine göre çok daha iyi teknolojiye sahip diyebilirim. Fark ettiyseniz Rus'ların S serisi füzelerinden alışık olduğumuz fırlatma ateşlemesine sahip. Tonlarca su harcamaya gerek kalmamış, başarılı.
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sonofmana 3 gün en beğenilen
Adamların aylığı 30 dolar. Bizde ise... Pardon yanlış oldu.
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Spider_hip 3 gün sonofmana
Yanlış oldu zira aylık 30 dolar olayları bundan 20 sene öncelerinde kaldı. Adamlar senelerdir ekonomik olarak hızla yükseldiler. Bir nevi köpek gibi çalışmanın bedelini aldılar. Şu anda bir çok bölgesinde asgari ücret 350 dolar seviyesinde yani Türkiye ile aynı denebilir.
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