Çin, 'denizden uzaya' roket fırlattı: İşte o anlar

Çin, uzayda da ABD'nin en büyük rakibi oldu

Çin Ulusal Uzay Dairesi, bugün denizden uzaya roket fırlatarak önemli bir başarıya imza attı. Uzay ajansının Long March 11 isimli roketi, denizin ortasında bulunan mobil bir platformdan kalkışa geçti ve tam yedi farklı uyduyu başarıyla yörüngeye taşıdı. Çin, bu misyonun ardından ABD ve Rusya'ya katılarak denizden uzaya roket gönderebilen üç ülkeden birisi oldu.Long March 11 kalkışı Sarıdeniz'deki bir gemiden gerçekleşmiş. Yerel haber ajansı Xinhua'nın haberine göre bugünkü misyon Long March serisi roketlerin 306. görevi, Long March 11 roketinin ise 7. göreviydi. Katı yakıtlı bir roket olan Long March 11, hafif yüklerin (700kg'a kadar) alçak Dünya yörüngesine taşınması için kullanılıyor.Denizden roket fırlatmanın normal yöntemlere göre bazı avantajları var. Örneğin platformun mobil olması sayesinde fırlatma rampası ekvatora yakın bölgelere konumlandırılabilecek. Böylece roketlerin daha az yakıt kullanarak daha kolay bir şekilde uzaya ulaşabilmesi mümkün olacak. Bildiğiniz gibi ekvator bölgesinde Dünya'nın dönüş hızı daha yüksek. Bu nedenle roketlerinburalarda doğal olarak daha kolay oluyor.Çin, bilimin her dalında olduğu gibi uzayda da yavaş yavaş ABD'yi yakalamaya başladı. Artık neredeyse her hafta Çin'in uzaydaki yeni başarılarını, gelecek planlarını ve milyarlarca dolarlık dev misyonlarını duyuyoruz.Çin'in uzay araştırmalarındaki hedeflerinde baktığımızda saymakla bitmeyen birçok plan görüyoruz. Uzak Doğu ülkesinin şu an için öncelikli hedefi 2020 yılında Mars'a bir gözlem aracı indirmek. Bundan hemen sonra da 2022'de Gök Sarayı 3 (Tiangong 3) isimli dev uzay istasyonunu yörüngeye yerleştirme planı var. Jüpiter ve Uranüs'e de uzay araçları göndermeyi hedefleyen Çin, son olarak nihai hedefini ise 2030'lu yıllarda Ay'a bir insan indirmek olarak belirlemiş durumda.