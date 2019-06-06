Çin, 'denizden uzaya' roket fırlattı: İşte o anlar

Çin, ilk kez denizde bulunan mobil bir platformdan uzaya roket fırlatmayı başardı. Aynı başarıyı daha önce yalnızca ABD ve Rusya gösterebilmişti. İşte Long March 11 roketinin kalkış anları: