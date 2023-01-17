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    Çin’in nüfusu on yıllar sonra ilk defa düştü

    Açıklanan verilere göre Çin’in nüfusunun 2022 yılında 60 yıldır ilk defa düşüş yaşadı. Çin’in yıllarca uyguladığı tek çocuk politikası dönemlerinde dahi nüfus sayısın bir düşüş olmamıştı.
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    Çin’in nüfusu 60 yıldır ilk defa düştü Tam Boyutta Gör
    Ulusal İstatistik Bürosu’nun yapmış olduğu açıklamada Çin’in nüfusunun 2022′de azaldığını söyledi. 1979 yılından 2016’ya kadar uygulanan tek çocuk politikası dönemlerinde bile düşüş gözlemlenmemişti. Verilere göre Çin, 60 yıldır ilk defa nüfusunda düşüş yaşamış durumda.

    1961'den beri ilk düşüş

    Çin’in nüfusu 60 yıldır ilk defa düştü Tam Boyutta Gör
    Açıklanan bilgilere göre Çin anakarasının yabancılar hariç nüfusunun 2022′de 850.000 kişi azalarak 1.41 milyara düştüğü belirtiliyor. Öte yandan Çin, 2022 için 9,56 milyon doğum ve 10,41 milyon ölüm vakası bildirdi. Çin’de 16 ila 59 yaş arası nüfusun payı, bir yıl önceki %62,5′ten %62′ye geriledi. Çinli sağlık sektörü yetkilileri, 8 Aralık 2022 ile 12 Ocak 2023 arasında Covid’e bağlı ölüm sayısının ise yaklaşık 60.000 olduğunu açıkladı. Ülkedeki ortalama ölüm yaşı ise 80,3.
    Çin’in nüfusu 60 yıldır ilk defa düştü Tam Boyutta Gör
    EIU’nun baş ekonomisti Yue Su, “Toplam nüfusun daralması, pandeminin ve buna bağlı ekonomik gerilemenin doğurganlık talebi üzerindeki etkisini yansıtıyor” dedi. Su’ya göre pandeminin etkisinin kalkmasıyla birlikte ülkedeki nüfus artışı devam edecek. Ek olarak daha önceki araştırmalar Çin'in nüfusunun 2100'e kadar 1 milyar seviyesine gerileyebileceğini ortaya koymuştu.

    Çin, geçen yıl nüfusunun %65,22′sinin kentsel alanlarda yaşadığını söyledi, bu oran bir önceki yıla göre %64,72 idi. Dolayısıyla gelişmiş ülkelere nazaran Çin'in nüfusunun halen daha önemli bir kısmının kırsal alanlarda yaşadığı görülüyor. Dünya Bankası‘na göre, 2021 itibariyle ABD nüfusunun yaklaşık %83’ü kentsel alanlarda yaşıyor. Bu oran Türkiye’de ise yüzde 93,2.

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