TÜİK, Türkiye’nin güncel nüfusunu açıkladı

- Türkiye’nin nüfusu kaç?
- Nüfus Piramidi
- 15-64 yaş grubunun oranı %67,9’a yükseldi
- Yaş gruplarına göre nüfus oranı
- 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti
- Nüfusun %3,7'si yurt dışı doğumlu
- Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfusun vatandaşlık ülkesine göre dağılımı
- Hanehalkı sayısı 25 milyon 329 bin 833 oldu
- En çok kullanılan isimler
- Yorumlar
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Nüfus ve Konut Sayımı 2021” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Nüfus sayısı, nüfus artış hızı, yaş ortalaması, yaşlara göre nüfus piramidi gibi veriler paylaşıldı.
Türkiye’nin nüfusu kaç?
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin 31 Aralık 2021 tarihindeki verilerine göre Türkiye’nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.
Nüfus Piramidi
Ortanca yaş verisine baktığımızda önceki yıllara göre artışın devam ettiği görülüyor. 2021 yılında ortanca yaş 33,1 oldu.
15-64 yaş grubunun oranı %67,9’a yükseldi
2000 yılına göre 0-14 yaş grubunun oranı düşerken 15-64 yaş ve 65+ yaş grubunun oranının arttığını görüyoruz.
Yaş gruplarına göre nüfus oranı
Öğrenim durumlarını incelediğimizde ilköğretim veya ortaokul mezunlarının oranının yüzde 25 olduğunu, lise mezunu olanlarının oranının yüzde 22,4 olduğunu yüksek öğretim mezunlarının ise yüzde 17,6 oranında olduğunu görüyoruz.
2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti
Ülkemizde 2007-2008 döneminde %3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2021 yılında %3,28 oldu. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti.
Nüfusun %3,7'si yurt dışı doğumlu
Türkiye'de ikamet eden 84 milyon 680 bin 273 kişinin %94,9'unun doğum yerinin Türkiye, %3,7'sinin ise yurt dışı olduğu görüldü. Doğum yeri bilinmeyenlerin oranı ise %1,4 oldu. Diğer yandan ikamet ettiği ilde doğanların oranı %63,8 iken ikamet ettikleri ilden farklı bir ilde doğanların oranının %31,1 olduğu görüldü.
Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfusun vatandaşlık ülkesine göre dağılımı
Ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus 2021 yılında 1 milyon 792 bin 36 kişi olarak belirlendi. Bu nüfusa, geçici koruma statüsüyle Türkiye’de bulunan Suriyeliler ve ikameti bulunmayan yabancıların dahil olmadığını belirtelim. Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfusun ülkelere göre dağılımı incelendiğinde Irak vatandaşlarının yüzde 18 ile ilk sırada yer aldığı görüldü.
Hanehalkı sayısı 25 milyon 329 bin 833 oldu
Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adreste yaşayan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluk olarak tanımlanan hanehalkı sayısı, Türkiye'de 2014 yılında 21 milyon 91 bin 75 iken 2021 yılında 25 milyon 329 bin 833'e ulaştı.
Ortalama hane halkı büyüklüğünde ise düşüş sürüyor. 2008’de ortalama 4 kişi olan hanehalkı büyüklüğü, 2021 yılında 3,23 kişiye düştü.
En çok kullanılan isimler
TÜİK, aynı araştırmada Türkiye’de en çok kullanılan ve 2021’de doğan bebeklere verilen isimleri inceledi. Türkiye’de en çok kullanılan erkek ismi Mehmet, kadın ismi ise Fatma oldu. 2021’de doğan bebeklere verilen isimlerde Yusuf ve Zeynep en çok tercih edilen isimler oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...