TÜİK, Türkiye’nin güncel nüfusunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Nüfus ve Konut Sayımı 2021” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Nüfus sayısı, nüfus artış hızı, yaş ortalaması, yaşlara göre nüfus piramidi gibi veriler paylaşıldı.

Türkiye’nin nüfusu kaç?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin 31 Aralık 2021 tarihindeki verilerine göre Türkiye’nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

Tam Boyutta Gör Erkek nüfusu 32 milyon 428 bin 101 kişi olurken kadın nüfusu 42 milyon 252 bin 172 kişi olarak belirlendi. 2020 yılında nüfus sayısı 83 milyon 614 bin 362 olarak tespit edilmişti. 2021 yılında nüfus artış hızı binde 12,7 oldu.

Nüfus Piramidi

Tam Boyutta Gör Yaş grubuna göre nüfus piramidine baktığımızda önceki yıllara göre yaşlı nüfusun ve ortanca yaşın yükseldiğini, çocuk ve gençlerin oranının azaldığını görüyoruz. TÜİK, Türkiye’nin oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da, yaşlı nüfusunun sayısal olarak oldukça fazla olduğunu ifade ediyor.

Ortanca yaş verisine baktığımızda önceki yıllara göre artışın devam ettiği görülüyor. 2021 yılında ortanca yaş 33,1 oldu.

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15-64 yaş grubunun oranı %67,9’a yükseldi

2000 yılına göre 0-14 yaş grubunun oranı düşerken 15-64 yaş ve 65+ yaş grubunun oranının arttığını görüyoruz.

Yaş gruplarına göre nüfus oranı

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Öğrenim durumlarını incelediğimizde ilköğretim veya ortaokul mezunlarının oranının yüzde 25 olduğunu, lise mezunu olanlarının oranının yüzde 22,4 olduğunu yüksek öğretim mezunlarının ise yüzde 17,6 oranında olduğunu görüyoruz.

2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti

Ülkemizde 2007-2008 döneminde %3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2021 yılında %3,28 oldu. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti.

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Nüfusun %3,7'si yurt dışı doğumlu

Türkiye'de ikamet eden 84 milyon 680 bin 273 kişinin %94,9'unun doğum yerinin Türkiye, %3,7'sinin ise yurt dışı olduğu görüldü. Doğum yeri bilinmeyenlerin oranı ise %1,4 oldu. Diğer yandan ikamet ettiği ilde doğanların oranı %63,8 iken ikamet ettikleri ilden farklı bir ilde doğanların oranının %31,1 olduğu görüldü.

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfusun vatandaşlık ülkesine göre dağılımı

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Ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus 2021 yılında 1 milyon 792 bin 36 kişi olarak belirlendi. Bu nüfusa, geçici koruma statüsüyle Türkiye’de bulunan Suriyeliler ve ikameti bulunmayan yabancıların dahil olmadığını belirtelim. Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfusun ülkelere göre dağılımı incelendiğinde Irak vatandaşlarının yüzde 18 ile ilk sırada yer aldığı görüldü.

Hanehalkı sayısı 25 milyon 329 bin 833 oldu

Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adreste yaşayan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluk olarak tanımlanan hanehalkı sayısı, Türkiye'de 2014 yılında 21 milyon 91 bin 75 iken 2021 yılında 25 milyon 329 bin 833'e ulaştı.

Ortalama hane halkı büyüklüğünde ise düşüş sürüyor. 2008’de ortalama 4 kişi olan hanehalkı büyüklüğü, 2021 yılında 3,23 kişiye düştü.

En çok kullanılan isimler

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TÜİK, aynı araştırmada Türkiye’de en çok kullanılan ve 2021’de doğan bebeklere verilen isimleri inceledi. Türkiye’de en çok kullanılan erkek ismi Mehmet, kadın ismi ise Fatma oldu. 2021’de doğan bebeklere verilen isimlerde Yusuf ve Zeynep en çok tercih edilen isimler oldu.

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