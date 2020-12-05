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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin'in yeni 'yapay güneşi' ilk kez çalıştırıldı: Füzyonda büyük adım

    Çin'in geçtiğimiz yıl tamamladığı yeni nesil deneysel füzyon reaktörü HL-2M ilk kez aktifleştirildi. Yeni reaktörün 150 milyon santigrat derece sıcaklıklarla plazma muhafaza edebileceği söyleniyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Çin'in yeni 'yapay güneşi' ilk kez çalıştırıldı: Füzyonda büyük adım
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    Bilim dünyasının belki de en büyük hayallerinden birisi olan nükleer füzyonda heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Füzyon çalışmalarının lider ülkelerinden birisi haline gelen Çin, geçtiğimiz yıl tamamlanan yeni nesil deneysel reaktörünü ilk kez çalıştırdı. Çinli bilim insanları, yeni reaktörün füzyon çalışmaların bir kilometre taşı olacağını belirtti.

    Güneş'in 10 katı sıcaklığa ulaşıyor

    HL-2M isimli yeni nesil füzyon reaktörü, Çin'in eski reaktörlerine göre çok daha gelişmiş bir manyetik sınırlandırma sistemine sahip. Çin devlet medyasından Halkın Günlüğü gazetesinde yer alan bilgilere göre HL-2M, 150 milyon santigrat dereceyi aşan sıcaklıklarda hidrojen plazma bulutu üretebilecek.

    Çinli araştırmacılar, HL-2M ile henüz tam ölçekli bir deneyin gerçekleştirilmediğini söyledi. Dev reaktörün, 150 milyon santigrat derecedeki plazma bulutunu ne kadar süre muhafaza edebileceği belli değil ancak deneylerin sonuçları merakla bekleniyor.

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    Çin'in HL-2M deneysel füzyon reaktöründe elde edeceği veriler, dünyanın en büyük füzyon projesi olan ITER'ın (Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör) geliştirme süreci için de çok büyük bir öneme sahip olacak. 22,5 milyar dolarlık dev bir uluslararası proje olan ITER'ın önemli destekçilerinden birisi de Çin. ITER projesine 35 farklı ülke destek veriyor ancak maalesef Türkiye projenin katılımcıları arasında değil. ITER'ın ilk kez 2035 yılında gerçek bir döteryum-trityum füzyon reaksiyonu gerçekleştirmesi bekleniyor.

    Nükleer füzyon tarihi değiştirebilir mi?

    Füzyon, günümüzdeki klasik nükleer santrallerde gerçekleşen fisyon reaksiyonlarının tam tersi. Yani atomları parçalamak yerine atomları birleştirerek (genellikle iki hidrojen atomu) enerji üretmeye dayanıyor. Yıldızımız Güneş'in de yakıt kaynağı olan bu reaksiyonlar, hem herhangi bir radyoaktif atık oluşturmuyor hem de fisyon reaksiyonlarına göre çok çok daha fazla enerji ortaya çıkarıyor.

    Çin'in yeni 'yapay güneşi' ilk kez çalıştırıldı: Füzyonda büyük adım
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    Tabi ancak Güneş ve Güneş gibi diğer yıldızların çekirdeklerinde ekstrem şartlar altında gerçekleşebilen bu reaksiyonları Yeryüzü'nde ortaya çıkarmak ve muhafaza etmek tahmin edebileceğiniz üzere pek de kolay bir iş değil. Zira füzyonun Yeryüzü'nde gerçekleşmesi için yaklaşık 100 milyon santigrat derece sıcaklığa ihtiyaç duyulurken aynı füzyon reaksiyonları Güneş'in çekirdeğinde 14.6 milyon santigrat derece sıcaklıkta ortaya çıkabiliyor(yüksek basınç sayesinde).

    Bilim insanları, 100 milyon santigrat derece sıcaklığında stabil bir şekilde füzyon reaksiyonları gerçekleştirebilecek bir reaktör üretmek için henüz yeterli teknolojiye sahip olmadığımızı söylüyor. Bir füzyon reaksiyonunu gerçekleştirmek ve ortaya çıkan plazmadan verimli bir şekilde enerji elde etmek o kadar zor ki günümüzde kullanılan füzyon reaktörleri bırakın sınırsız enerjiyi, çalışmak için harcadıkları enerjiyi bile karşılayamıyor.

    Bilim insanlarının "Mars'a insan göndermekten bile daha zor" şeklinde tanımladığı nükleer füzyon, şu an için bir hayal olarak kalmaya devam edecek. Ancak Çin'deki HL-2M, Almanya'daki Wendelstein 7-x ve nihai olarak Fransa'daki ITER gibi reaktörlerde yapılan çalışmalar her geçen gün bizleri bu hayale bir adım daha yaklaştırıyor. Bakalım Yeryüzü'nde yapay bir yıldızın üretildiği günleri görebilecek miyiz.



    https://phys.org/news/2020-12-china-nuclear-powered-artificial-sun.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir bor değil gereksiz yatırım bizde bor var hem ekmek arası yiyoruz hemde borla çalışan araba gelecekmiş a maber söyledi
    1 Yanıt Yanıtla +81
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çin ayabayrak dikti. Çin yapay güneşi çalıştırdı...
    Biden: İran'ın nükleer silah yapmasına izin veremeyiz. Maduro: ABD karımı benden boşaması için teklif yapmış.

    Vizyonların son hali böyle.
    Çin ayabayrak dikti. Çin yapay güneşi çalıştırdı... Biden: İran'ın nükleer silah yapmasına izin veremeyiz. Maduro: ABD karımı benden boşaması için teklif yap...
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    Yanıtla +45
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    tbbtl 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Acaba burda oluşacak bir felaketle çin yine dünyaya tehlike mi saçacak
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    porsoro 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'nin önde gelen bilim ve teknoloji sitelerinden donanımhaberin müdavimleri Çin'in füzyon çalışmalarına ekmek arası bor esprisi!!! ile yorum yapıyor. Sonra da bizde niye yok yiyenim. Bıktırdınız vallahi ya. Konularla ilgili doğru düzgün yorum okuyamıyoruz. Gidin ülke gündeminde siyaset yapın.
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    Miu (miu ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ya bu tarz teknolojiler bizi kurtaracak, ya da 3-5 nesil sonra kitlesel yok oluşlar olacak. Böyle bir enerji kaynağı fosil yakıtlara olan ihtiyacı kaldırır, üstüne de yapay et gibi bir teknoloji zorunlu hale getirilirse dünya kurtulur bir süreliğine, böyle ucuz enerji olunca su sorunu da ortadan kalkar, denizleri az maliyetle temiz suya dönüştürebiliriz. Tabi yine dünya nüfusu artar, yinedengeler bozulur, veya gelişmiş ülkeler nüfusu arttıran ülkeler ile kaynak paylaşmaz, dolaylı nüfus planlaması yapmaya çalışır, sonra yapay zeka kıvama gelir, insanlığı yok eder, bir süre dünyada takılır, sonra uzaya göçer...milyar yıl sonra yeni biyolojik akıllı medeniyet gelişir, bizden kalan uyduları vs görürler, müzelerine koyarlar..böyle uzar gider...
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    Elguug (Okan Akca) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Miu
    Hoş geldin Battlestar Galactica :)
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    coolman06 (Erkan S.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dünyanın sonunu bu çinliler getirecek herhalde. Bir virüs yaydılar dünyanın içinden geçtiler.
    Füzyon müzyon derken zincirleme reaksiyonla kıyameti kesin başlatırlar.

    Aklıma birde Çine beyaz elektronik beyaz eşya ihraç etmek için yola çıkmaya çalışan tren geldi. güldüm..
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    por favor (ssena arıkuşu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çin ayda raksidiyor, yapay güneş çalıştırıyor.
    Çin aşısı olmam abi yeaaaa.
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    uefacıyızz 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    vaybe çin artık yagmuru yadırsa süper olur
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Neticede ürettiğin elektriği depolaman gerekecek pilde bir şey yapamıyorsan

    Boş yapiyorsundur
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eğitim şart !
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    NitroNos (Nitro Nos) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar hep nüfustan kaynaklı Dünya için en tehlikeli ülkeler Çin ve Hindistan 2 ülke yok olsa dünya rahat nefes alır bu tip abuk subuk şeylere gerek kalmaz.
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    FederalAlmanya 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zamnımda elin çinlisini küçümsediğimiz adamlar nerelere gelmişler türkiye zerresi dahi yok
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    jubeii 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizde çok fena cami açılışı yaparık ne var yane.
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    pakimeno (emre erol) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) jubeii
    Neden heykel değil de cami?
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    6195 kez okundu.
    28 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

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    füzyon, nükleer füzyon ve
    3 etiket daha çin bilim Bilim ve Teknoloji
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