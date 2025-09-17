Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, kömür santrallerini nükleer santrale dönüştürmeyi planlıyor

    Enerji alanında atılımlara devam eden Çin, emisyon hedeflerine ulaşmak ve altyapıyı korumak için kullanılmayan kömür santrallerini nükleer enerjiye dönüştürmeyi gündemine aldı.

    Çin, kömür santrallerini nükleer santrale dönüştürmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Çin, emisyon azaltımı ve enerji altyapısını koruma hedefiyle yeni bir strateji üzerinde çalışıyor. Ülke, kullanım ömrü dolmuş kömür santrallerini nükleer enerji tesislerine dönüştürmeyi planlıyor. Bu plan devreye alınırsa ülke, hatta dünya açısından tarihin en büyük enerji atılımı olarak kayıtlara geçebilir. Zira Çin’de inanılmaz boyutta kömür kapasitesi bulunuyor ve bunları nükleere dönüştürme hedefi hem temiz enerjiye geçişi hızlandıracak hem de mevcut yatırımların değerlendirilmesini sağlayacak.

    Geçişte gelişmiş reaktörler görev alacak

    Kömürden Nükleere” (C2N) stratejisi, özellikle kıyı bölgelerindeki santrallerin şebeke ve su altyapısını kullanarak kompakt ve erime riski olmayan reaktörlerle yenilenmesini öngörüyor.

    Çin’in sahip olduğu yüksek sıcaklık gaz soğutmalı reaktörler (HTGR) ve erimiş tuz toryum reaktörleri (MSR) sıradan reaktörlerden daha yüksek sıcaklıkta buhar üretebiliyor. Bu sayede kömür türbinlerini verimli şekilde çalıştırabiliyor ve enerji dönüşümünü kolaylaştırıyor.

    Geleneksel nükleer santraller geniş güvenlik alanları ve bol su kaynağı gerektirirken, HTGR’ler daha küçük alan, daha az su ve kömür santrali buhar sistemleriyle uyum sağlıyor. Haliyle bir maliyet avantajı da ortaya çıkıyor.

    Örneğin, 600 megavatlık bir HTGR, mevcut bir kömür sahasında minimum arazi genişlemesiyle kurulabiliyor ve erimeye karşı dayanıklı güvenlik özellikleri sayesinde acil durum planlaması ihtiyacını azaltıyor. MSR reaktörleri ise suya ihtiyaç duymadığından iç bölgelerdeki santraller için uygun.

    Çin’de devasa kömür santrali kapasitesi mevcut

    Çin, kömür santrallerini nükleer santrale dönüştürmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Uzmanlar, bu dördüncü nesil reaktörlerin güvenlik standartlarını karşılamada ve kamu kabulü sağlamada avantajlı olabileceğini belirtiyor. Çin’in toplam kömür santrali kapasitesi 1,19 teravat (TW) ve 2030’a kadar yaklaşık 100 gigavatlık (GW) kapasite emekliye ayrılacak. C2N girişimi, altyapıyı koruyarak karbon nötrlüğüne doğrudan bir yol sunarken Çin’in 2060 hedefleriyle paralellik de içeriyor.

    Küresel ölçekte kömür santralleri, enerji kaynaklı karbon dioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 30’unu üretiyor. Çin’de ise elektrik üretiminin yarısından fazlası kömürden geliyor, bu da ülkeyi en büyük sera gazı kaynağı haline getiriyor. Nükleer enerji ise işletme sırasında neredeyse sıfır emisyon sağlıyor ve yaşam döngüsü emisyonları rüzgar enerjisiyle karşılaştırılabilir düzeyde.

    China Energy Engineering Group Co (CEEC) kıdemli mühendisi Li Xiaoyu liderliğindeki proje ekibi, C2N dönüşümünün birkaç on yıl sürebileceğini belirtiyor. Xiaoyu’ya göre süreç içinde füzyon teknolojilerinde bir atılım olması halinde dönüşüm fisyon reaktörlerinden füzyon santrallerine kayabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 5 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    peugeot 206 hararet yükselmesi bilgisayar mühendisliği yatay geçiş kıbrıstan alınan telefona kayıt gerekir mi jetta multimedya tavsiye karabük üniversitesi bilgisayar mühendisliği

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI Katana 15
    MSI Katana 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum