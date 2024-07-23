Dünyanın erimeye dayanıklı ilk nükleer reaktörü geliştirildi

Erimeye dayanıklı ilk nükleer reaktör
Nükleer fisyon sırasında, elektrik üretiminde yararlı olan ancak aynı zamanda reaksiyon için bir risk oluşturan büyük miktarlarda ısı ortaya çıkartılıyor. Bu nedenle nükleer reaktörler, ısıyı reaksiyondan uzaklaştıran dahili soğutma mekanizmalarına sahiptir. Eğer böyle bir mekanizma olmazsa reaktör aşırı ısınabilir ve hatta patlayabilir. Son olarak benzer bir soğutma mekanizması arızası 2011 yılında Fukushima nükleer santralinde olmuş ve erime gerçekleşmişti. Bu erimenin etkileri ise her açıdan bir felaketti.
Bilim insanları o zamandan bu yana pasif olarak soğutulan ve doğal soğutma yöntemlerini kullanan bir nükleer reaktör inşa etmeye çalışıyorlar. Bu çalışmaların ilk meyvesini ise Çin’li bilim insanları almış durumda. Çin'deki büyük ölçekli bir nükleer enerji santrali, dış güç kaybı sırasında bile tehlikeli erimelere karşı tamamen dayanıklı olan dünyadaki ilk nükleer santral olarak kayıtlara geçmiş durumda. Tasarım mevcut nükleer reaktörlere uyarlanamıyor ancak ancak gelecektekiler için çok önemli bir seçenek olabilir.
Bu yaklaşım iki önemli avantaj getiriyor. Birincisi, nükleer fisyon reaksiyonunun geleneksel bir reaktörden çok daha yavaş gerçekleşiyor olması ve daha yüksek bir sıcaklığa çok daha uzun süre dayanabilmesi. İkinci avantajı ise süreç boyunca üretilen fazla ısının daha geniş bir yakıt alanına dağılması ve iletim ve konveksiyon gibi pasif veya enerji tüketmeyen yöntemler kullanılarak soğutulabilmesi.
Test başarıyla gerçekleştirildi
Çin’in bu başarısı elbette kısa sürede gerçekleştirilmedi. Tasarım çalışmalarını bir yana bırakırsak ilgili HTR-PM santralinin inşası 2016 yılında inşa edilmeye başlandı. Aralık 2023'te ise tesis ticari olarak faaliyete başladı. Ekip sistemi test etmek için HTR-PM'nin her iki modülünü de tam güçte çalışırken kapattı ve reaktör içindeki sıcaklık hareketlerini izlemeye başladı.
Bilim insanları HTR-PM'nin doğal olarak soğuduğunu ve güç kesildikten sonra 35 saat içinde sabit bir sıcaklığa ulaştığını tespit ettiler. Acil durum soğutma sistemi herhangi bir karmaşık teknolojiye bağlı olmadığı için çok güvenli olduğunun da altı çiziliyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/meltdown-proof-nuclear-reactor https://www.cell.com/joule/abstract/S2542-4351(24)00290-3 https://en.wikipedia.org/wiki/HTR-PM Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.