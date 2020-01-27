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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin merkezli teknoloji devleri, Koronavirüs'le mücadele için milyonlarca dolar bağış yaptı

    Son dönemde Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya çapında da paniğe yol açan Koronavirüs'le mücadele için, ülkenin dev teknoloji şirketleri milyonlarca dolarlık yardımda bulundu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Çin merkezli teknoloji devleri, Koronavirüs'le mücadele için milyonlarca dolar bağış yaptı
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    Çin'in Vuhan kentinden yayıldığı belirtilen ve ülkemizde de gündemden düşmeyen Koronavirüs, Çin merkezli teknoloji şirketlerini de harekete geçirmiş durumda. Ülkenin önde gelen teknoloji üreticileri Koronavirüs'le savaşmak için birlik oldu.

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    Çinli şirketlerden seferberlik

    Ağır solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan Koronavirüs'le mücadele için Huawei, Oppo, Vivo, Nubia, Realme, TCL ve Meizu'nun katkıda bulundukları açıklanırken, Huawei'nin salgınları önlemek ve kontrol altına almak için 4.3 milyon dolar bağış yaptığı ifade edildi. Şirketin ayrıca Wuhan Mountain Hastanesi'nde 5G baz istasyonlarının kurulumunu da tamamladığı belirtiliyor. Diğer akıllı telefon üreticileri Oppo ve Vivo da benzer miktarlarda bağışta bulunurken, TCL ise yaklaşık 1.5 milyon dolar yardım yaptı.

    Çin merkezli teknoloji devleri, Koronavirüs'le mücadele için milyonlarca dolar bağış yaptı
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    TCL'nin ayrıca halka açık alanlar için LCD paneller, klima, buzdolapları, çamaşır makineleri ve diğer gerekli ürünleri ücretsiz bir şekilde sağladığı da gelen haberler arasında. Nubia, Wuhan Yardım Federasyonu hesabına yaklaşık 86 bin dolar aktardı, Realme ve Meizu'nun katkısı ise sırasıyla 72 ve 43 bin dolar oldu. Daha önce de Xiaomi ve Lenovo gibi şirketler de bölgeye acil bakım için koruyucu maske ve sağlık ekipmanları göndermişlerdi.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/27/chinese-brands-donates-fight-against-coronavirus/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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