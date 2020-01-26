Google'ın bütçe dostu Pixel 4a serisi 12 Mayıs'ta tanıtılabilir

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Google, geçtiğimiz yıl Pixel 3 serisinin, bütçe dostu versiyonları olan Pixel 3a akıllı telefon modellerini piyasaya sürmüştü. Şirket bu yıl da aynı stratejiyi izleyerek Pixel 4a serisini satışa sunacak.

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Fiyatlandırma konusunda henüz bilgi yok

Geçtiğimiz aylarda ortaya saçılan sızıntılar, Pixel 4a ve Pixel 4a XL olarak adlandırılan bu modellerin 9 Ocak tarihinde tanıtılacağı yönündeydi. Ancak beklenen olmadı ve şimdi cihazların çıkış tarihi ile ilgili yeni bilgiler mevcut. Gelen haberlere göre şirket 12-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Google I/O konferansında, Pixel 4a serisini gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor.

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Delikli ekranla gelmesine kesin gözüyle bakılan cihazların, 4GB RAM, Snapdragon 730 veya 765 yonga seti, 64 GB depolama alanı sunacağı belirtiliyor. 5G desteğine de sahip olacak Pixel 4a serisinin nasıl bir fiyatlandırma ile raflara çıkacağı konusunda ise henüz net bir bilgi yok. Önümüzdeki günlerde cihazlarla ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

https://mspoweruser.com/google-pixel-4a-release-date/

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