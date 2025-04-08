Çinli üreticiler, gümrük engellerine rağmen Avrupa'da ilerlemeye devam ediyor

Söz konusu büyümenin Avrupa Birliği’nin geçen Ekim ayında Çin menşeli elektrikli araçlarda mevcut yüzde 10 gümrük vergisine ek olarak getirdiği yüzde 35,3’e varan gümrük tarifelerinin yarattığı ciddi zorluklara rağmen gerçekleşmesi dikkat çekici. Beş yıl boyunca yürürlükte kalacak bu ek vergiler, Çinli üreticilerin Avrupa’daki büyümesini sürdürmek için çok yönlü stratejiler geliştirmesine neden oldu.
Çinlilerin büyümesi hibritle sürüyor
Öne çıkan modeller arasında BYD Seal U PHEV, MG HS PHEV ve Chery Jaecoo 7 PHEV yer aldı. İçten yanmalı motorlu araçlar da iyi performans sergiledi; Chery’nin Jaecoo ve Omoda markaları özellikle dikkat çekti. BYD’nin başarısı bu adaptasyonun somut bir örneği. Bloomberg’e göre şirket, Ocak ayında İngiltere’de yüzde 551, İspanya’da yüzde 734 ve Portekiz’de yüzde 207 oranında yıllık büyüme kaydetti ve bu pazarlarda Tesla’yı geride bıraktı.
Teknolojik farklılaşma
XPeng gibi firmalar da Avrupa’daki ayak izini genişletiyor. Şirket, yakın zamanda Polonya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya pazarlarına giriş yaptığını duyurdu. XPeng Başkanı ve CEO’su He Xiaopeng, fiyat rekabetinden ziyade teknolojik farklılaşmaya odaklanan bir strateji izlediklerini, 2025’te yurt dışı satışları iki katına çıkarmayı ve dünya genelinde 300’den fazla satış ve servis noktası kurmayı hedeflediklerini belirtti.
Avrupa'da yerelleşme adımları
Leapmotor ise Stellantis Grubu ile iş birliği yaparak Polonya’daki fabrikalarda T03 modelini, 2026 itibariyle ise İspanya’da B10 modelini üretmeyi planlıyor. Bunlara ek olarak, Magna’nın Avusturya Graz’daki fabrikasında XPeng ve GAC modellerinin haziran ayından itibaren üretileceği ifade ediliyor.
Şu videolar otomatik olarak oynatılıp, zaten zar zor aldığımız internetimizin bant genişliğini neden daraltıyor, anlamış değilim. Neden bu kadar okuyucu düşmanı hareketler yapıyorsunuz?