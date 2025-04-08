Çinli üreticiler, gümrük engellerine rağmen Avrupa'da ilerlemeye devam ediyor

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Çinli otomobil üreticileri, yüksek gümrük tarifelerine rağmen Avrupa pazarında dikkat çekici bir direnç gösteriyor. Pazar araştırma şirketi Dataforce’a göre, Çinli otomobil üreticileri Şubat ayında Avrupa’daki satışlarını yıllık bazda yüzde 64 artırarak 38.902 adede çıkardı. Bu büyüme, Çinli markaların Avrupa pazarındaki payını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5’tan yüzde 4,1’e yükseltti.

Söz konusu büyümenin Avrupa Birliği’nin geçen Ekim ayında Çin menşeli elektrikli araçlarda mevcut yüzde 10 gümrük vergisine ek olarak getirdiği yüzde 35,3’e varan gümrük tarifelerinin yarattığı ciddi zorluklara rağmen gerçekleşmesi dikkat çekici. Beş yıl boyunca yürürlükte kalacak bu ek vergiler, Çinli üreticilerin Avrupa’daki büyümesini sürdürmek için çok yönlü stratejiler geliştirmesine neden oldu.

Çinlilerin büyümesi hibritle sürüyor

Tam Boyutta Gör Çinli üreticiler, elektrikli araçlara getirilen vergiler sonrasında şarj edilebilir hibrit araçlara yöneldi. Satış verileri de ürün gamındaki bu stratejik değişimi gözler önüne seriyor. Çin’den gelen tamamen elektrikli araç satışları şubat ayında yüzde 3,4 düşüşle 11.116 adede gerilerken (Avrupa genelinde ise elektrikli araç satışları yüzde 26 artışla 164.600 adede yükseldi), Çin’in şarj edilebilir hibrit araç ihracatı yüzde 321 artışla 4.744 adede ulaştı.

Öne çıkan modeller arasında BYD Seal U PHEV, MG HS PHEV ve Chery Jaecoo 7 PHEV yer aldı. İçten yanmalı motorlu araçlar da iyi performans sergiledi; Chery’nin Jaecoo ve Omoda markaları özellikle dikkat çekti. BYD’nin başarısı bu adaptasyonun somut bir örneği. Bloomberg’e göre şirket, Ocak ayında İngiltere’de yüzde 551, İspanya’da yüzde 734 ve Portekiz’de yüzde 207 oranında yıllık büyüme kaydetti ve bu pazarlarda Tesla’yı geride bıraktı.

Teknolojik farklılaşma

Tam Boyutta Gör Çinli üreticiler, Avrupa’daki rekabet ortamında teknolojik avantajlarını kullanarak farklılaşıyor. Münih’te düzenlenen bir marka lansmanında Changan Automobile, üç markasına ait dokuz yeni modeli tanıttı. Bu modellerde sesli komutla çalışan otomatik park ve kamp moduna dönüşüm gibi özellikler Avrupa basını ve bayiler üzerinde olumlu etki yarattı. Bir bayi, “Bu araçlar Çinli otomobillere bakış açımı tamamen değiştirdi; zekâ seviyesi birçok Avrupa markasının önünde” dedi.

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XPeng gibi firmalar da Avrupa’daki ayak izini genişletiyor. Şirket, yakın zamanda Polonya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya pazarlarına giriş yaptığını duyurdu. XPeng Başkanı ve CEO’su He Xiaopeng, fiyat rekabetinden ziyade teknolojik farklılaşmaya odaklanan bir strateji izlediklerini, 2025’te yurt dışı satışları iki katına çıkarmayı ve dünya genelinde 300’den fazla satış ve servis noktası kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Avrupa'da yerelleşme adımları

Tam Boyutta Gör Gümrük vergilerinin etkisini azaltmak için Çinli otomobil üreticileri yerelleşme adımlarını hızlandırıyor. Chery, İspanyol EV Motors ile iş birliği yaparak tarihi Ebro markası altında Barselona’da bir üretim tesisi kuruyor. Bu, Çinli bir otomobil üreticisinin Avrupa’da üretime başladığı ilk örnek olacak. BYD ise Macaristan ve Türkiye’de bağımsız fabrika yatırımlarına yönelmiş durumda.

Leapmotor ise Stellantis Grubu ile iş birliği yaparak Polonya’daki fabrikalarda T03 modelini, 2026 itibariyle ise İspanya’da B10 modelini üretmeyi planlıyor. Bunlara ek olarak, Magna’nın Avusturya Graz’daki fabrikasında XPeng ve GAC modellerinin haziran ayından itibaren üretileceği ifade ediliyor.

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Çinli üreticiler, engellere rağmen Avrupa'da direnç gösteriyor