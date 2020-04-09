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    Çin, patent başvurularında 40 yıldır lider olan ABD'yi geçti

    Tam 40 yıldır ABD'nin liderliğinde süren patent yarışlarında yeni bir gelişme yaşandı. Yayınlanan yeni rapora göre Çin, birinciliğe otururken en çok patent alan şirket Huawei oldu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Çin, patent başvurularında 40 yıldır lider olan ABD'yi geçti
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    Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü'nün yaptığı açıklamalarda, Çin'in uluslararası patent başvurularında 40 yıldır lider olan ABD'yi geçtiği belirtilirken, ülkenin en çok patente sahip olan şirketinin ise Huawei olduğu ifade edildi.

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    Kısaltılmış şekliyle WIPO, geçtiğimiz 20 yılda Çinli şirketler tarafından yapılan patent başvurularının sayısının 200 kat arttığını kaydetti. Buna paralel olarak da 2019 yılında Çinli şirketler ilk kez uluslararası patent başvurularında ABD'li şirketlerden daha iyi performans gösterdi. Yayınlanan rapora göre 2019'da WIPO'ya yapılan toplam patent başvurusu sayısı yüzde 5 artışla 265.800'e ulaştı. Bu patentlerin ise yüzde 52'si Asya'dan, yüzde 23'ü Avrupa ve Kuzey Amerika'ya ait.

    Çin, patent başvurularında 40 yıldır lider olan ABD'yi geçti
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    Çinli Huawei patent zengini

    En fazla patent başvurusunun bilgisayar teknolojileri ve dijital iletişim ile ilgili olduğu açıklanırken, özellikle 5G ağlarının çalışması, makine öğrenimi ve yapay zeka ile ilgili patentlerin sayısında büyük bir artış görüldüğü belirtiliyor. Çin'den yapılan patent başvurularının sayısı 2019'da yüzde 11 artarak 58.990'a ulaştı. 1978'den beri lider olan Amerika Birleşik Devletleri, 57.840 uluslararası patent başvurusu ile 2019'da ikinci sıraya geriledi.

    Çin, patent başvurularında 40 yıldır lider olan ABD'yi geçti
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    Şirketler özelinde konuşacak olursak da, patentlerin çoğu Çinli Huawei şirketine ait. Huawei, ikinci sırada yer alan Japon devi Mitsubishi Electric'ten yüzde 70 fazla patent başvurusu yapmış durumda. ABD ve müttefikleri Çin'in uluslararası faaliyetlerini kısıtlamak için mümkün olan her şeyi yapıyorlar. Örneğin, bir ay önce ABD'li yetkililer yeni WIPO başkanının seçilmesi için lobi yaptı ve Çin temsilcisi yerine, Singapur temsilcisi bu uluslararası patent örgütünün başkanı olarak seçildi.



    https://asia.nikkei.com/Business/Technology/China-overtakes-US-as-leader-in-international-patent-filings Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 11 sa.
    Çinin işi show yapmak, içi boş yani. Önce halkını doyursun millet açlıktan ked köpek yiyor. ABD'de kimse kedi köpek yemiyor çünkü adamlar zengin.
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    CleanCoders (Fatih ) 9 sa. formgonder2055
    ABD nin nüfusu Çin kadar olsa, geçtim kedi köpeği. birbirlerini yerler
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    darkaura 11 sa.
    cin daron acemoglu'nun ekonomi tezleri icin gercek bir test. acemoglunun iddiasi yonetim ve guc halkin tabanina yayilmadan, gercek demokrasi olmadan surdurulebilir ilerlemenin ve kalici zenginligin olamiyacagi seklinde. cin su ana kadar bu tezle celisir sekilde cok hizli gelisiyor ve ilerliyor. ama unutmamak gerek 60yil once sovyetlerde durdurulamaz bir guc olarak goruluyordu ve ekonomik kapasitesi bati bloguna denkti, bazi alanlarda daha ileri teknolojiye sahipti.
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    hareketliperde (tuluy ....) 12 sa.
    boşuna adamlara savaş açmadılar demek ki
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