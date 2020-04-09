Çin, patent başvurularında 40 yıldır lider olan ABD'yi geçti

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Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü'nün yaptığı açıklamalarda, Çin'in uluslararası patent başvurularında 40 yıldır lider olan ABD'yi geçtiği belirtilirken, ülkenin en çok patente sahip olan şirketinin ise Huawei olduğu ifade edildi.

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Kısaltılmış şekliyle WIPO, geçtiğimiz 20 yılda Çinli şirketler tarafından yapılan patent başvurularının sayısının 200 kat arttığını kaydetti. Buna paralel olarak da 2019 yılında Çinli şirketler ilk kez uluslararası patent başvurularında ABD'li şirketlerden daha iyi performans gösterdi. Yayınlanan rapora göre 2019'da WIPO'ya yapılan toplam patent başvurusu sayısı yüzde 5 artışla 265.800'e ulaştı. Bu patentlerin ise yüzde 52'si Asya'dan, yüzde 23'ü Avrupa ve Kuzey Amerika'ya ait.

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Çinli Huawei patent zengini

En fazla patent başvurusunun bilgisayar teknolojileri ve dijital iletişim ile ilgili olduğu açıklanırken, özellikle 5G ağlarının çalışması, makine öğrenimi ve yapay zeka ile ilgili patentlerin sayısında büyük bir artış görüldüğü belirtiliyor. Çin'den yapılan patent başvurularının sayısı 2019'da yüzde 11 artarak 58.990'a ulaştı. 1978'den beri lider olan Amerika Birleşik Devletleri, 57.840 uluslararası patent başvurusu ile 2019'da ikinci sıraya geriledi.

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Şirketler özelinde konuşacak olursak da, patentlerin çoğu Çinli Huawei şirketine ait. Huawei, ikinci sırada yer alan Japon devi Mitsubishi Electric'ten yüzde 70 fazla patent başvurusu yapmış durumda. ABD ve müttefikleri Çin'in uluslararası faaliyetlerini kısıtlamak için mümkün olan her şeyi yapıyorlar. Örneğin, bir ay önce ABD'li yetkililer yeni WIPO başkanının seçilmesi için lobi yaptı ve Çin temsilcisi yerine, Singapur temsilcisi bu uluslararası patent örgütünün başkanı olarak seçildi.

https://asia.nikkei.com/Business/Technology/China-overtakes-US-as-leader-in-international-patent-filings

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