Orta seviye akıllı telefon pazarında büyük bir çöküş bekleniyor

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Tam Boyutta Gör Dünya çapındaki akıllı telefon pazarında önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Goldman Sachs tarafından derlenen verilere dayanan bir analiz, yakın vadede büyük değişimler yaşanacağını ortaya koyuyor. Aktarılanlara göre küresel akıllı telefon pazarı lüks ve ucuz olmak üzere iki ayrı segmente ayrılıyor; orta seviye akıllı telefon pazarı ise çöküyor.

Orta seviye telefonlar kayboluyor

Rapora göre orta seviye akıllı telefonlar, 2021’deki yüzde 35’lik pazar payını, 2027’de yüzde 23’e düşürmesi beklenen bir gerileme ile karşı karşıya. Uzmanlar, bu gerilemeyi, yenilikçi teknolojik gelişmelerin eksikliğine ve makroekonomik zorluklarla birlikte orta sınıf tüketicilerin daha temkinli harcamalar yapmasına bağlıyor. Analistler, orta segment, eskiden yüksek performans ve uygun fiyat-performans oranı arasında denge sağlarken, bu denge artık bozulmuş durumda diyor.

Tam Boyutta Gör Bu segmentteki telefonlar oldukça önemli, özellikle Türkiye gibi ülkelerde. Zira bu segmentte fiyat/performans cihazları yer alıyor. Ancak sektörün sadece “fiyat” ve “performans” olarak bölünmeye başlaması endişe verici.

Lük telefon pazarı büyüyor

Öte yandan, premium telefonlar - 600 dolar ve üzeri fiyatlarla - pazar paylarını sürekli artırıyor. 2021’de yüzde 22 olan bu segmentin payı, 2023’te yüzde 28’e yükseldi ve 2027’de yüzde 32’ye ulaşması bekleniyor. Değer bazında ise premium cihazlar, 2027’de dünya genelindeki akıllı telefon pazarının yüzde 74’ünü oluşturacak, bu oran 2021’de yüzde 56’ydı. Bu durum, daha fazla tüketicinin yüksek kaliteli, ancak pahalı modellere yöneldiğini gösteriyor.

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200 dolardan ucuz telefonlar ise beklenmedik bir direnç gösteriyor ve pazar payları yüzde 41-45 arasında sabit kalmaya devam ediyor. Segmentin istikrarı, gelişmekte olan pazarlarda 4G'den 5G'ye geçişin yanı sıra makro zorluklar altında tüketicilerin daha ucuz modellere yönelmesine bağlanıyor. Goldman Sachs’ın raporuna göre, genel akıllı telefon pazarında büyüme beklentisi sınırlı. 2025-2027 yılları arasında yıllık yüzde 3, yüzde 2 ve yüzde 1’lik artışlar bekleniyor.

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Orta seviye akıllı telefon pazarında büyük bir çöküş bekleniyor