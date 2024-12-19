Cinayet davasını Google Haritalar fotoğrafı çözdü

Bu görüntü ve Google Haritalar aracının çektiği diğer fotoğraflar, polis tarafından kritik bir delil olarak kullanıldı. Bu deliller, geçtiğimiz yıl kaybolan bir adamın davasında iki kişinin tutuklanmasına yol açtı.
Şüpheliler Google Haritalar’a yakalandı
Şüpheli mesajlar sonrasında açılan soruşturma Kübalı adamın eski partnerine ve onun romantik ilişki yaşadığı düşünülen bir diğer erkeğe yöneldi. Geçtiğimiz ay polis, bu çifti, Kübalı adamın kaybolması ve öldürülmesiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutukladı. Haftalar sonra, kaybolan kişiye ait olduğu düşünülen bir insan gövdesi yakındaki bir köy mezarlığında bulundu.
Polis, soruşturma sürecinde Google Haritalar’ın oynadığı rolü özellikle vurguladı. Bir açıklamada, “Araştırmacıların suçun çözümünde kullandığı ipuçlarından biri, bir harita uygulamasının incelenmesi sırasında tespit edilen görüntülerdi” denildi. Görüntüler, suçun işlenmesinde kullanılan aracın belirlenmesini sağlıyordu. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söylerken, daha fazla ayrıntı paylaşmayı reddetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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