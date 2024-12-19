Cinayet davasını Google Haritalar fotoğrafı çözdü

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Tam Boyutta Gör İspanya'nın kuzeyinde, neredeyse ıssız bir sokakta Google Maps (Google Haritalar) kamerasına yansıyan bir görüntü, kayıp kişi vakasının çözülmesine yardımcı oldu. Ekim ayında Tajueco adlı küçük bir köyde çekilen bu görüntüde, bir adamın kırmızı bir aracının bagajına beyaz bir çuval yüklediği an kaydedildi.

Bu görüntü ve Google Haritalar aracının çektiği diğer fotoğraflar, polis tarafından kritik bir delil olarak kullanıldı. Bu deliller, geçtiğimiz yıl kaybolan bir adamın davasında iki kişinin tutuklanmasına yol açtı.

Şüpheliler Google Haritalar’a yakalandı

Tam Boyutta Gör Olayın kökleri, Kasım 2023'e kadar uzanıyor. İspanya'da yaşayan bir Küba vatandaşı, akrabası tarafından kayıp olarak bildirildi. İddiaya göre bu kişi, eski partneri olduğu düşünülen bir kadını bulmak için İspanya’nın Soria bölgesine gelmişti. Kaybolan adamın akrabası, polise şüpheli bir dizi mesaj aldıktan sonra ihbarda bulundu. Mesajlarda, adamın başka bir kadınla tanıştığı, İspanya’yı terk edeceği ve telefonundan kurtulacağı yazıyordu.

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Şüpheli mesajlar sonrasında açılan soruşturma Kübalı adamın eski partnerine ve onun romantik ilişki yaşadığı düşünülen bir diğer erkeğe yöneldi. Geçtiğimiz ay polis, bu çifti, Kübalı adamın kaybolması ve öldürülmesiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutukladı. Haftalar sonra, kaybolan kişiye ait olduğu düşünülen bir insan gövdesi yakındaki bir köy mezarlığında bulundu.

Polis, soruşturma sürecinde Google Haritalar’ın oynadığı rolü özellikle vurguladı. Bir açıklamada, “Araştırmacıların suçun çözümünde kullandığı ipuçlarından biri, bir harita uygulamasının incelenmesi sırasında tespit edilen görüntülerdi” denildi. Görüntüler, suçun işlenmesinde kullanılan aracın belirlenmesini sağlıyordu. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söylerken, daha fazla ayrıntı paylaşmayı reddetti.

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