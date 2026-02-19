Giriş
    Google Haritalar'da sessiz değişiklik: Sınırlı mod geliyor

    Google, Maps'in çalışma şeklini sessiz sedasız değiştirdi. Yeni sınırlı görüntüleme modu, kullanıcıların hesaplarına giriş yapmadan haritalarda gezinirken görebileceği alanı azaltıyor.

    google maps haritalar sınırlı görünüm modu Tam Boyutta Gör
    Google Haritalar, giriş yapmayan kullanıcılara belli işlevleri kısıtlayan sınırlı görünüm modunu getiriyor. İşte detaylar:

    Google Haritalar sınırlı görünüm modu test ediliyor

    Google Haritalar, şu anda kullanıcıların oturum açmadan bile fotoğrafları görüntülemelerine ve yorumları okumalarına izin veriyor. Yer araması yapma, yol tarifi alma, önemli yerlerin fotoğraflarını görüntülemek için bir Google hesabına giriş yapmak gerekmiyor. Ancak, kullanıcı bildirimlerine göre Google bunu yakında değiştirecek.

    Fotoğraf ve yorumlar kısıtlanacak

    Birçok kullanıcı, Google Haritalar'daki fotoğraflara ve yorumlara erişimin artık oturum açmayı gerektirdiğini bildiriyor. Sorun ilk olarak Reddit'te dikkat çekti; kullanıcılar oturum açmış ve oturum açmamış hesaplar arasındaki farkları gösteren ekran görüntüleri paylaştı. Yorumlara göre, Google hesabına giriş yapmamış herkes konum için yalnızca tek bir fotoğraf görüntüleyebiliyor. Oturum açmış kullanıcılar, yerin birden fazla fotoğrafını içeren kenar çubuğuna erişebiliyor.

    Ayrıca, birçok kullanıcı uygulamanın yorum bölümünün oturum açmadıkları sürece gizli olduğunu bildirdi. Normal şartlarda, puanlar ve yazılı geri bildirimler fotoğraflarla aynı panelde gösteriliyor. Yeni güncellemeyle birlikte, yorum bölümü oturum açmamış hesaplarda görünmüyor. Bu değişiklik şeffaflığı sınırlıyor ve genel kullanıcı deneyimini de etkiliyor.

    Google, güncellemeyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Şimdilik, yerlerin fotoğraflarına erişmek ve yorumları okumak isteyenlerin Google hesabı kullanarak oturum açmaları gerekiyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    vay be gayet iyi

