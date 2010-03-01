Çinli Baidu, 720p video destekli yeni medya oynatıcısını duyurdu.

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Baidu Digital B618 Taşınabilir Kişisel Medya Oynatıcısı

Çinli firmalar genelde klon ürünleriyle adlarından söz ettirselerde, bazen bu ön yargıyı kırabilecek ürünlerle de gündeme gelebiliyorlar. Bu ürünlerden biri olabilen B618, Baidu Dijital tarafından üretilen taşınabilir bir kişisel medya oynatıcısı.

B618, çift çekirdekli bir işlemciye sahip. Bu sayede 720p çözünürlüğündeki videoları oynatabiliyor. Ayrıca bu videoları sadece kendi 4 inç boyutunda, 480x272 piksel çözünürlüğünde ve 16 Milyon renk sayısına sahip LCD ekranında izlemek zorunda bırakmıyor, 720p video çıkışı sayesinde büyük ekranlarınıza bağlayarak izleyebiliyorsunuz. Üretici firma, çift çekirdekli işlemcisine rağmen tatminkar bekleme/çalışma süresi vaad edildiğini belirtiyor. B618 sadece 4 GB depolama seçeneği sunuyor ancak SD kart desteği ile bu alanı genişletme tercihini size bırakıyor. Format desteği ise hayli geniş; H264, Real Video, WMV, MPEG, DivX, XviD,FLV, RM, RMVB, 3GP, AVI, MKV gibi video formatlarının yanında MP3, WMA, AAc, AC3, OGG, APE, FLAC gibi kayıplı ve kayıpsız ses formatlarını da destekliyor. Fiyatı açıklanmayan PMP'nin kısa süre içinde piyasaya çıkacağı belirtiliyor.