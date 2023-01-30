Çinli Baidu'dan ChatGPT'ye rakip geliyor

Tam Boyutta Gör Çinli internet devi Baidu'nun Mart ayında bir sohbet robotu hizmeti başlatmayı planladığı bildiriliyor. Şirket arama motorunu iyileştirmek için ChatGPT'ye benzer bir yapay zeka geliştirdi. Adı henüz bilinmeyen sohbet robotu tıpkı ChatGPT gibi internet kullanıcılarıyla iletişim kurabilecek ve sorularını yanıtlayabilecek.

OpenAI ChatGPT nedir, nasıl kullanılır? 1 ay önce eklendi

Algoritma birkaç yıldır eğitilen Ernie makine öğrenimi modelini temel alıyor. 2019 yılında duyurulan bu modelin makine öğrenimi sayesinde kademeli olarak geliştiği belirtiliyor. OpenAI gibi Baidu da yapay zekasını devasa bir veritabanı kullanarak eğitti.

Yıllar boyunca projeye milyarlarca dolar yatırım yapıldı. Baidu'nun web sitesine göre Ernie 3.0 sürümü 2021 yılında yayınlandı. Bu versiyon metni anlama, yanıtlama, özetleme ve kullanıcı tarafından sağlanan bilgilere dayalı görevleri yerine getirme yeteneğine sahip.

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Çin'in Google'ı konumunda

Firma başlangıçta sohbet robotunu bağımsız bir uygulama olarak kullanıma sunmayı planlıyor. Baidu daha sonra yapay zekayı arama motoruna kademeli olarak entegre edecek. Çin nüfusunun dünyanın en çok kullanılan arama motoru olan Google'a erişimi olmadığını hatırlatalım.

Çin'de arama motoru pazarı Baidu'nun hakimiyetinde. Baidu'dan sıklıkla "Çin'in Google'ı" olarak bahsedilmesinin nedeni de bu. Şirketin arama motoruna entegre edeceği sohbet robotunun internet kullanıcılarının web üzerinde bilgi aramasına yardımcı olması bekleniyor.

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