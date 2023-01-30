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    Çinli Baidu'dan ChatGPT'ye rakip geliyor

    Çinli teknoloji devi Baidu, OpenAI'nin akıllı sohbet robotu ChatGPT'ye bir alternatif sunmak üzere. Bloomberg'in edindiği bilgilere göre şirket benzer bir aracı Mart ayında kullanıma sunmayı planlıyor
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    Çinli Baidu'dan ChatGPT'ye rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    Çinli internet devi Baidu'nun Mart ayında bir sohbet robotu hizmeti başlatmayı planladığı bildiriliyor. Şirket arama motorunu iyileştirmek için ChatGPT'ye benzer bir yapay zeka geliştirdi. Adı henüz bilinmeyen sohbet robotu tıpkı ChatGPT gibi internet kullanıcılarıyla iletişim kurabilecek ve sorularını yanıtlayabilecek.

    Algoritma birkaç yıldır eğitilen Ernie makine öğrenimi modelini temel alıyor. 2019 yılında duyurulan bu modelin makine öğrenimi sayesinde kademeli olarak geliştiği belirtiliyor. OpenAI gibi Baidu da yapay zekasını devasa bir veritabanı kullanarak eğitti.

    Yıllar boyunca projeye milyarlarca dolar yatırım yapıldı. Baidu'nun web sitesine göre Ernie 3.0 sürümü 2021 yılında yayınlandı. Bu versiyon metni anlama, yanıtlama, özetleme ve kullanıcı tarafından sağlanan bilgilere dayalı görevleri yerine getirme yeteneğine sahip.

    Çinli Baidu'dan ChatGPT'ye rakip geliyor Tam Boyutta Gör

    Çin'in Google'ı konumunda

    Firma başlangıçta sohbet robotunu bağımsız bir uygulama olarak kullanıma sunmayı planlıyor. Baidu daha sonra yapay zekayı arama motoruna kademeli olarak entegre edecek. Çin nüfusunun dünyanın en çok kullanılan arama motoru olan Google'a erişimi olmadığını hatırlatalım.

    Çin'de arama motoru pazarı Baidu'nun hakimiyetinde. Baidu'dan sıklıkla "Çin'in Google'ı" olarak bahsedilmesinin nedeni de bu. Şirketin arama motoruna entegre edeceği sohbet robotunun internet kullanıcılarının web üzerinde bilgi aramasına yardımcı olması bekleniyor. 

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-30/chinese-search-giant-baidu-to-launch-chatgpt-style-bot-in-march https://www.reuters.com/technology/chinas-baidu-launch-chatgpt-style-bot-march-source-2023-01-30/
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 3 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 4 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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