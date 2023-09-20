CharGPT rakibi Google Bard, önemli özelliklerle güncellendi: Yenilikler neler?

Tam Boyutta Gör Google bugün, üretken yapay zekalı sohbet robotu ve ChatGPT rakibi Bard'a önemli bir güncelleme sağladı. Bard artık yanıtlarını iki kez kontrol etmenize, Gmail, Dokümanlar, Drive, Haritalar, YouTube ve Google Flights ile oteller dahil olmak üzere Google'ın kendi uygulamaları ve hizmetleriyle entegre olmanıza olanak tanıyan daha yetenekli bir hale büründü. Genel olarak hızı da arttı.

Bard, Google servislerine yelken açılıyor

Bard’ın Google hizmetlerine erişimi Bard Eklentileri/Uzantıları aracılığıyla ve şimdilik yalnızca İngilizce olarak gerçekleşecek. İlk olarak Google I/O'da duyurulan eklentiler, hemen kullanıma sunulmamıştı çünkü firma bunu güvenli ve güvenilir bir deneyim sunacak şekilde yaptığından emin olmak istiyordu. Görünüşe göre vakit gelmiş.

Ancak Google yine de temkinli davranıyor. Sadece İngilizce dilinde sunulan destek aynı zamanda kullanıcı onayına da bağlı olacak. Kullanıcı istediği zaman Bard’ın Gmail, Dokümanlar, Drive veya diğer uygulamalara erişimini iptal edebilecek.

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Buna ek olarak şirket, kullanıcıların bu verilerin nasıl kullanıldığını ve kullanılmadığını anlamalarını sağlamak istiyor. Gmail, Google Drive veya Dokümanlar'dan getirilen kişisel verileri kullanıyorsanız, bu bilgiler pekiştirmeli öğrenme için kullanılmayacak. Pekiştirmeli öğrenme için kullanılmamasının yanı sıra Google, Bard'ın eriştiği e-postaları hiçbir insan denetçinin de görmeyeceğini söylüyor.

Bard, köprü vazifesi görecek

Bununla birlikte, eklentiler bağlandıktan sonra, Bard'dan önemli e-postalarınızı okumasını, spesifik bir e-postayı bulmasını veya özetlemesini isteyebilirsiniz. Öte yandan eklentiler sayesinde Bard, Google hizmetlerini birbirleriyle çalışabilir hale de getiriyor.

Örneğin, arkadaşlarınızla bir seyahat planlıyorsanız, Bard Gmail dizinizden herkes için en uygun tarihleri alabilir ve ardından gerçek zamanlı uçuş ve otel bilgilerine bakabilir, havaalanına giden Haritalar'dan yol tariflerini alabilir ve hatta varış noktasında yapılacak şeylerle ilgili YouTube videolarını ortaya çıkarabilir. Bard tüm bunları tek bir oturumda yapabilecek. Dolayısıyla Bard, bir köprü vazifesi görecek diyebiliriz.

Şirket, aynı Uzantılar modeli aracılığıyla üçüncü taraf hizmetlerini de desteklemek istediğini, ancak önce kendi birinci taraf uygulama ve hizmetlerini kullanarak bu özelliği test etmek ve öğrenmek istediğini söylüyor.

Google’da ara düğmesi

Tam Boyutta Gör Bir diğer yeni özellik ise Bard'daki "Google it" butonunu güncelleyerek chatbot'un yanıtını iki kez kontrol etmenizi sağlıyor ve Google, bunun için Google Research ve DeepMind'ın çalışmalarından yararlandığını söylüyor. "G" simgesine dokunduğunuzda, Bard'ın yazdığı her cümle, web'de yanıtı doğrulayacak içerik olup olmadığını görmek için Google aramasında kullanıyor. İfade değerlendirildiğinde, Google Arama aracılığıyla daha fazla bilgi edinmek için vurgulanan ifadelerden ilgili bağlantıya da gitmek mümkün.

Daha da önemlisi, eğer Bard, verdiği cevaptan emin değilse ilgili cümleyi turuncu renkle vurgulamaya başlıyor. Böylece kullanıcılar yapay zekanın ne zaman "halüsinasyon gördüğünü", yani yanlış bilgiye dayalı bir yanıt verdiğini daha iyi anlayabilecek. Halüsinasyonlar, yapay zeka modelleri için genel bir sorun.

Aynı sohbet birden fazla kişi tarafından kullanılacak

Tam Boyutta Gör Üçüncü bir yenilik ise Bard kullanıcılarının birbirleriyle iş birliği yapabilmelerine olanak tanıyor. Artık başka biri herkese açık bağlantı aracılığıyla sizinle bir Bard sohbeti paylaştığında, sohbete devam edebilecek ve Bard'a aynı konu hakkında ek sorular sorabileceksiniz.

Bu, iş dünyası için de önemli bir özellik. Örneğin, bir yazılımcı olduğunuzu düşünün. Bir görev için Bard’da taslak bir kod oluşturdunuz ancak süreçten emin değilsiniz. Sohbeti iş arkadaşınızla paylaşıp üzerinde ortak olarak çalışmanız mümkün olacak.

Ayrıca, Türkçe dahil olmak üzere artık desteklenen tüm dillerde Google Lens ile görsel yükleyebilir, yanıtlarda Google Arama görselleri alabilir ve Bard'ın yanıtlarını daha basit, daha uzun, daha kısa, daha profesyonel veya daha gündelik olacak şekilde değiştirebilirsiniz.

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