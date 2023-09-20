CharGPT rakibi Google Bard, önemli özelliklerle güncellendi: Yenilikler neler?

- Bard, Google servislerine yelken açılıyor
- Bard, köprü vazifesi görecek
- Google’da ara düğmesi
- Aynı sohbet birden fazla kişi tarafından kullanılacak
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Bard, Google servislerine yelken açılıyor
Bard’ın Google hizmetlerine erişimi Bard Eklentileri/Uzantıları aracılığıyla ve şimdilik yalnızca İngilizce olarak gerçekleşecek. İlk olarak Google I/O'da duyurulan eklentiler, hemen kullanıma sunulmamıştı çünkü firma bunu güvenli ve güvenilir bir deneyim sunacak şekilde yaptığından emin olmak istiyordu. Görünüşe göre vakit gelmiş.
Ancak Google yine de temkinli davranıyor. Sadece İngilizce dilinde sunulan destek aynı zamanda kullanıcı onayına da bağlı olacak. Kullanıcı istediği zaman Bard’ın Gmail, Dokümanlar, Drive veya diğer uygulamalara erişimini iptal edebilecek.
Buna ek olarak şirket, kullanıcıların bu verilerin nasıl kullanıldığını ve kullanılmadığını anlamalarını sağlamak istiyor. Gmail, Google Drive veya Dokümanlar'dan getirilen kişisel verileri kullanıyorsanız, bu bilgiler pekiştirmeli öğrenme için kullanılmayacak. Pekiştirmeli öğrenme için kullanılmamasının yanı sıra Google, Bard'ın eriştiği e-postaları hiçbir insan denetçinin de görmeyeceğini söylüyor.
Bard, köprü vazifesi görecek
Bununla birlikte, eklentiler bağlandıktan sonra, Bard'dan önemli e-postalarınızı okumasını, spesifik bir e-postayı bulmasını veya özetlemesini isteyebilirsiniz. Öte yandan eklentiler sayesinde Bard, Google hizmetlerini birbirleriyle çalışabilir hale de getiriyor.
Örneğin, arkadaşlarınızla bir seyahat planlıyorsanız, Bard Gmail dizinizden herkes için en uygun tarihleri alabilir ve ardından gerçek zamanlı uçuş ve otel bilgilerine bakabilir, havaalanına giden Haritalar'dan yol tariflerini alabilir ve hatta varış noktasında yapılacak şeylerle ilgili YouTube videolarını ortaya çıkarabilir. Bard tüm bunları tek bir oturumda yapabilecek. Dolayısıyla Bard, bir köprü vazifesi görecek diyebiliriz.
Şirket, aynı Uzantılar modeli aracılığıyla üçüncü taraf hizmetlerini de desteklemek istediğini, ancak önce kendi birinci taraf uygulama ve hizmetlerini kullanarak bu özelliği test etmek ve öğrenmek istediğini söylüyor.
Google’da ara düğmesi
Daha da önemlisi, eğer Bard, verdiği cevaptan emin değilse ilgili cümleyi turuncu renkle vurgulamaya başlıyor. Böylece kullanıcılar yapay zekanın ne zaman "halüsinasyon gördüğünü", yani yanlış bilgiye dayalı bir yanıt verdiğini daha iyi anlayabilecek. Halüsinasyonlar, yapay zeka modelleri için genel bir sorun.
Aynı sohbet birden fazla kişi tarafından kullanılacak
Bu, iş dünyası için de önemli bir özellik. Örneğin, bir yazılımcı olduğunuzu düşünün. Bir görev için Bard’da taslak bir kod oluşturdunuz ancak süreçten emin değilsiniz. Sohbeti iş arkadaşınızla paylaşıp üzerinde ortak olarak çalışmanız mümkün olacak.
Ayrıca, Türkçe dahil olmak üzere artık desteklenen tüm dillerde Google Lens ile görsel yükleyebilir, yanıtlarda Google Arama görselleri alabilir ve Bard'ın yanıtlarını daha basit, daha uzun, daha kısa, daha profesyonel veya daha gündelik olacak şekilde değiştirebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.