Çinli DFSK'nın SUV ve hafif ticari modelleri Türkiye'de: İşte fiyat listesi

- DFSK Motor fiyat listesi 💸 (Ekim 2023)
- DFSK, yenilikçi SUV modelleriyle dikkat çekiyor
- Benzinli ve elektrikli ticari araçlar
- Yorumlar
DFSK’nın hafif ticari araç ürün yelpazesinde yer alan Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli kamyoneti EC31 PRO tek kabin 1.140.000 TL’den sunulurken, diğer elektrikli van model EC35 PRO 1.150.000 TL’den satışa sunuldu. C31 1.5 M/T PRO tek kabin pick-up 675.000 TL’lik fiyatıyla dikkat çekerken, bir diğer pick-up modeli C32 1.5 M/T PRO çift kabin de 720.000 TL’lik fiyat etiketiyle Türkiye pazarındaki rekabete katıldı.
|Model
|Motor Tipi
|Fiyat
|Fengon 500 1.5 Premium SUV
|Benzinli
|1.175.000 TL
|Fengon 5 1.5T Premium SUV
|Benzinli
|1.590.000 TL
|C31 1.5 M/T Pro tek kabin pickup
|Benzinli
|675.000 TL
|C32 1.5 M/T Pro çift kabin pickup
|Benzinli
|720.000 TL
|EC31 Pro tek kabin pickup
|Elektrikli
|1.140.000 TL
|EC35 Pro panel van
|Elektrikli
|1.150.000 TL
DFSK, yenilikçi SUV modelleriyle dikkat çekiyor
4385 mm uzunluğa, 1850 mm genişliğe, 1645 mm yüksekliğe ve 2655 mm aks aralığına sahip Fengon 500, 1.5 litrelik benzinli motoru, CVT otomatik şanzımanla eşleştiriyor. 114 HP güce ve 147 Nm tork üreten Fengon 500, her koşulda yüksek verimlilik ve performansı birleştirmeyi başarıyor.
DFSK’nın Türkiye’de sunduğu ikinci SUV modeli Fengon 5 ise sportif tasarımıyla ilk bakışta farklı olduğunu kanıtlıyor. Doğadan ilham alan ve estetik anlayışını yüksek sürüş deneyimiylebuluşturan yeni nesil Coupe SUV Fengon 5, Full-Led aydınlatmaları, 18 inç jantları, panoramik açılabilir cam tavanı, napa deri kaplamaları gibi özelliklerle öne çıkıyor. 148 HP güç ve 220 Nm tork üreten 1.5 litrelik benzinli motorla donatılan Fengon 5, CVT otomatik şanzımanla eşleştirildi. Binek araçlarında 7 yıl 150 bin kilometre garanti sunan DFSK, bu garanti hizmetiyle araçlarının kalitesinin ve güvenilirliğinin de altını çiziyor.
Benzinli ve elektrikli ticari araçlar
Ticari araç segmentinde Türkiye’de en önemli oyunculardan biri olmayı hedefleyen DFSK, bu kapsamda iki elektrikli ticariyi de müşterileriyle buluşturuyor. DFSK EC31 Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli kamyoneti olarak öne çıkıyor. Tek şarjla 290 kilometreye varan menziller sunan EC31 pick-up, minimalist tasarımı, pratiklik ve kolay kullanım ile birleştiriyor. DC şarj ile 2 saattetamamen şarj olabilen EC31, 38.7 kWh batarya kapasitesine sahip.
Bununla birlikte DFSK, yeni nesil taşıma aracı olarak ise 300 kilometre civarında menzil sunan EC35 elektrikli van modelini de lansmanla birlikte satışa sunmaya başladı. EC35 de 300 kilometre kadar menzil sunarken 4.9 metreküplük taşıma alanıyla ideal bir lojistik aracı olarak dikkat çekiyor. 60 kW güç, 200 Nm tork değerlerine sahip EC35 geri görüş kamerası gibi donanımlarıyla da dar alanlarda şehir içerisindeki manevraları kolaylaştırıyor. DFSK markası, elektrikli modellerde 5 yıl 120 bin kilometre garantinin yanı sıra 5 yıl 120 bin kilometre de batarya garantisi sağlıyor.
DFSK elektrikli ticari araçlarına ek olarak 1.5 litrelik benzinli motora sahip tek kabin C31 ve çift kabin C32 pick-up modellerini de satışa sundu. 114 HP ve 147 Nm torka sahip benzinli ticari araçlar, düşük yakıt tüketimi, yüksek performansı, verimli taşıma kapasitesi ve kolay kullanımıyla öne çıkıyor. DFSK, benzinli ticarilerinde ise, 4 yıl/100 bin kilometre garanti sunuyor.
Bununla birlikte DFSK Motor ürün gamına 2024 yılı içerisinde mild-hibrit SUV, plug-in hibrit SUV ve Sedan modelleri de katılarak ürün yelpazesi daha da genişleyecek.
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.