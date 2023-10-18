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    Çinli DFSK'nın SUV ve hafif ticari modelleri Türkiye'de: İşte fiyat listesi

    Hakan Şahsuvaroğlu ve Yunus Şahsuvaroğlu yönetimindeki SHSFilo, DFSK Motor’un, 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari ve 2 elektrikli ticari araçtan oluşan ürün gamının satışına başladı.
    Çinli DFSK'nın SUV ve hafif ticari modelleri Türkiye'de
    DFSK modellerinin tanıtıldığı toplantıda binek ve ticari modellerin lansmana özel kampanyalı fiyatları da açıklandı. DFSK’nın binek modelleri Fengon 500 1.5 Premium SUV 1.175.000 TL’den, DFSK Fengon 5 1.5T Premium SUV ise 1.590.000 TL’den başlayan fiyatlarla showwromlardaki yerini aldı.

    DFSK’nın hafif ticari araç ürün yelpazesinde yer alan Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli kamyoneti EC31 PRO tek kabin 1.140.000 TL’den sunulurken, diğer elektrikli van model EC35 PRO 1.150.000 TL’den satışa sunuldu. C31 1.5 M/T PRO tek kabin pick-up 675.000 TL’lik fiyatıyla dikkat çekerken, bir diğer pick-up modeli C32 1.5 M/T PRO çift kabin de 720.000 TL’lik fiyat etiketiyle Türkiye pazarındaki rekabete katıldı.

    DFSK Motor fiyat listesi 💸 (Ekim 2023)
    Model Motor Tipi Fiyat
    Fengon 500 1.5 Premium SUV Benzinli 1.175.000 TL
    Fengon 5 1.5T Premium SUV Benzinli 1.590.000 TL
    C31 1.5 M/T Pro tek kabin pickup Benzinli 675.000 TL
    C32 1.5 M/T Pro çift kabin pickup Benzinli 720.000 TL
    EC31 Pro tek kabin pickup Elektrikli 1.140.000 TL
    EC35 Pro panel van Elektrikli 1.150.000 TL

    DFSK, yenilikçi SUV modelleriyle dikkat çekiyor

    Çinli DFSK'nın SUV ve hafif ticari modelleri Türkiye'de
    DFSK Motor, iki benzinli SUV modelini Türk kullanıcılarıyla buluşturarak iddiasını ortaya koymaya hazırlanıyor. DFSK’nın binek araçlardaki ilk modeli ise C SUV segmentinde konumlanan Fengon 500 oldu. Rekabetin yoğun olduğu segmentte DFSK Fengon 500, panoramik açılabilir cam tavan, nappa deri döşemeler gibi yüksek donanımı, şık tasarımı, kullanışlı yaşam alanı, geniş iç hacmi ve verimli motoruyla öne çıkıyor.

    4385 mm uzunluğa, 1850 mm genişliğe, 1645 mm yüksekliğe ve 2655 mm aks aralığına sahip Fengon 500, 1.5 litrelik benzinli motoru, CVT otomatik şanzımanla eşleştiriyor. 114 HP güce ve 147 Nm tork üreten Fengon 500, her koşulda yüksek verimlilik ve performansı birleştirmeyi başarıyor.  

    DFSK’nın Türkiye’de sunduğu ikinci SUV modeli Fengon 5 ise sportif tasarımıyla ilk bakışta farklı olduğunu kanıtlıyor. Doğadan ilham alan ve estetik anlayışını yüksek sürüş deneyimiylebuluşturan yeni nesil Coupe SUV Fengon 5, Full-Led aydınlatmaları, 18 inç jantları, panoramik açılabilir cam tavanı, napa deri kaplamaları gibi özelliklerle öne çıkıyor. 148 HP güç ve 220 Nm tork üreten 1.5 litrelik benzinli motorla donatılan Fengon 5, CVT otomatik şanzımanla eşleştirildi. Binek araçlarında 7 yıl 150 bin kilometre garanti sunan DFSK, bu garanti hizmetiyle araçlarının kalitesinin ve güvenilirliğinin de altını çiziyor.

    Benzinli ve elektrikli ticari araçlar

    Çinli DFSK'nın SUV ve hafif ticari modelleri Türkiye'de
    Binek otomobillerinin yanı sıra Türkiye pazarına elektrikli ve benzinli motora sahip ticari araçlarıyla da güçlü bir giriş yapan DFSK, en baştan itibaren dört farklı model ile geniş bir ticari ürün yelpazesi sunuyor.

    Ticari araç segmentinde Türkiye’de en önemli oyunculardan biri olmayı hedefleyen DFSK, bu kapsamda iki elektrikli ticariyi de müşterileriyle buluşturuyor. DFSK EC31 Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli kamyoneti olarak öne çıkıyor. Tek şarjla 290 kilometreye varan menziller sunan EC31 pick-up, minimalist tasarımı, pratiklik ve kolay kullanım ile birleştiriyor. DC şarj ile 2 saattetamamen şarj olabilen EC31, 38.7 kWh batarya kapasitesine sahip.

    Bununla birlikte DFSK, yeni nesil taşıma aracı olarak ise 300 kilometre civarında menzil sunan EC35 elektrikli van modelini de lansmanla birlikte satışa sunmaya başladı. EC35 de 300 kilometre kadar menzil sunarken 4.9 metreküplük taşıma alanıyla ideal bir lojistik aracı olarak dikkat çekiyor. 60 kW güç, 200 Nm tork değerlerine sahip EC35 geri görüş kamerası gibi donanımlarıyla da dar alanlarda şehir içerisindeki manevraları kolaylaştırıyor. DFSK markası, elektrikli modellerde 5 yıl 120 bin kilometre garantinin yanı sıra 5 yıl 120 bin kilometre de batarya garantisi sağlıyor.

    DFSK elektrikli ticari araçlarına ek olarak 1.5 litrelik benzinli motora sahip tek kabin C31 ve çift kabin C32 pick-up modellerini de satışa sundu. 114 HP ve 147 Nm torka sahip benzinli ticari araçlar, düşük yakıt tüketimi, yüksek performansı, verimli taşıma kapasitesi ve kolay kullanımıyla öne çıkıyor. DFSK, benzinli ticarilerinde ise, 4 yıl/100 bin kilometre garanti sunuyor.

    Bununla birlikte DFSK Motor ürün gamına 2024 yılı içerisinde mild-hibrit SUV, plug-in hibrit SUV ve Sedan modelleri de katılarak ürün yelpazesi daha da genişleyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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