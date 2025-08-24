Giriş
    Tesla, araçlarına “Düşük Güç Modu” getiriyor: Nedir, ne işe yarayacak?

    Tesla, araç sahiplerinin uzun park sürelerinde yaşadığı batarya kaybını önlemek için “Düşük Güç Modu” özelliğini hazırlıyor. Yeni mod, tek tuşla birçok enerji tüketen fonksiyonu kapatacak.

    Tesla, araçlarına “Düşük Güç Modu” getiriyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, araçlarında uzun süredir tartışılan enerji tüketim sorununa çözüm olacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirketin mobil uygulamasında ortaya çıkan kod satırları, yakında yayınlanması beklenen 2025.32 yazılım güncellemesi ile birlikte “Low Power Mode” (Düşük Güç Modu) özelliğinin kullanıma sunulacağını gösteriyor.

    Boşta enerji tüketimine çözüm

    Düşük Güç Modu, Tesla sahiplerinin araçlarını uzun süreli park ettiklerinde yaşanan gereksiz enerji kaybını azaltmayı hedefliyor. Bu mod devreye alındığında, aracın boşta enerji tüketen birçok fonksiyonu otomatik olarak kapanıyor. Kapatılacaklar arasında arasında akıllı çağırma, güvenlik, kamp modu gibi modlar yer alıyor.

    Tesla, araçlarına “Düşük Güç Modu” getiriyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, Düşük Güç Modu’nu katı bir kapatma sistemi yerine esnek bir kontrol aracı olarak tasarlıyor. Ayrıca kapatılan diğer fonksiyonlar kullanıcı tarafından istendiği takdirde yeniden aktif hale getirilebiliyor.

    Yeni özellik, hem araç içi menüden hem de Tesla uygulaması üzerinden kolayca açılıp kapatılabilecek. Kullanıcılar isterlerse, belirli bir batarya yüzdesine ulaşıldığında Düşük Güç Modu’nun otomatik devreye girmesini sağlayabilecek. Bu sayede tatil veya iş seyahatleri gibi uzun park sürelerinde, araç otomatik olarak enerji tasarrufu moduna geçecek.

    Özellikle tatil veya iş seyahatleri sırasında araçlarını uzun süre park etmek zorunda kalan sürücüler için bu özellik büyük kolaylık sağlayacak. Daha önce tek tek kapatılması gereken işlevler artık tek bir butonla topluca devre dışı bırakılabilecek. Bu da bataryanın boş yere tükenmesinin önüne geçecek.

