Tesla, araçlarına “Düşük Güç Modu” getiriyor: Nedir, ne işe yarayacak?

Boşta enerji tüketimine çözüm
Düşük Güç Modu, Tesla sahiplerinin araçlarını uzun süreli park ettiklerinde yaşanan gereksiz enerji kaybını azaltmayı hedefliyor. Bu mod devreye alındığında, aracın boşta enerji tüketen birçok fonksiyonu otomatik olarak kapanıyor. Kapatılacaklar arasında arasında akıllı çağırma, güvenlik, kamp modu gibi modlar yer alıyor.
Yeni özellik, hem araç içi menüden hem de Tesla uygulaması üzerinden kolayca açılıp kapatılabilecek. Kullanıcılar isterlerse, belirli bir batarya yüzdesine ulaşıldığında Düşük Güç Modu’nun otomatik devreye girmesini sağlayabilecek. Bu sayede tatil veya iş seyahatleri gibi uzun park sürelerinde, araç otomatik olarak enerji tasarrufu moduna geçecek.
Özellikle tatil veya iş seyahatleri sırasında araçlarını uzun süre park etmek zorunda kalan sürücüler için bu özellik büyük kolaylık sağlayacak. Daha önce tek tek kapatılması gereken işlevler artık tek bir butonla topluca devre dışı bırakılabilecek. Bu da bataryanın boş yere tükenmesinin önüne geçecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: