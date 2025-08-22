Son 15 yılda elektrikli araçlar ne kadar gelişti? İşte 2011-2026 Nissan Leaf kıyaslaması

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nissan Leaf, 2009 yılında ilk elektrikli seri üretim otomobil unvanıyla tanıtılmıştı. 2010 yılında piyasaya çıkan otomobil elektrikli araç devriminde öncü modellerden biri oldu. Geçtiğimiz aylarda üçüncü nesli tanıtılan otomobilin ilk nesle göre geçirdiği değişimler elektrikli otomobillerin 15 yıl içerisinde geldiği noktayı gösteriyor.

Tam Boyutta Gör

İşte 2026 Leaf ile 2011 Leaf'in kıyaslaması

Batarya Kapasitesi : 2011 model Leaf, 24 kWh kapasiteli batarya ile satışa sunulmuştu. 2026 modelinde 52 kWh ve 75 kWh 'lik batarya seçenekleri sunuluyor. İlk modele göre üç kata kadar bir artış söz konusu.

: 2011 model Leaf, kapasiteli batarya ile satışa sunulmuştu. 2026 modelinde ve 'lik batarya seçenekleri sunuluyor. İlk modele göre söz konusu. Sürüş Menzili : İlk model EPA ölçümlerine göre sadece 117 km menzil sunabilirken, 2026 model Leaf, 350 km ile 488 km arasında değişen menzil değerlerine ulaşabiliyor.

: İlk model EPA ölçümlerine göre sadece menzil sunabilirken, 2026 model Leaf, ile arasında değişen menzil değerlerine ulaşabiliyor. Motor Gücü : 2011'deki 80 kW (107 hp) seviyesinden, 2026'da baz donanım seviyesinde 130 kW'e (174 hp) , daha üst donanım seviyelerinde ise 160 kW (214 hp) seviyesine çıktı.

: 2011'deki seviyesinden, 2026'da baz donanım seviyesinde , daha üst donanım seviyelerinde ise seviyesine çıktı. Şarj Hızı : DC şarj hızı ilk modelde yalnızca 50 kW idi. 2026 Leaf'te bu hız 150 kW 'a yükseltildi ve sadece 35 dakikada %10-80 şarja olanak sağladı.

: DC şarj hızı ilk modelde yalnızca idi. 2026 Leaf'te bu hız 'a yükseltildi ve sadece 35 dakikada %10-80 şarja olanak sağladı. Pil Yönetimi : Yeni model sıvı soğutmalı sistemle çok daha gelişmiş termal yönetim sunuyor. İlk model ise dah basit hava soğutma sistemiyle hızlı sürüş ve şarj sırasında ısınma sorunları yaşıyordu.

: Yeni model sistemle çok daha gelişmiş termal yönetim sunuyor. İlk model ise dah basit sistemiyle hızlı sürüş ve şarj sırasında ısınma sorunları yaşıyordu. Güç Aktarma Organları : 2026'da yeni bir 3'ü 1 arada EV güç aktarma organı (motor, invertör, redüktör) benimsendi, böylece paket boyutu %10 oranında azaltıldı ve enerji verimliliği arttırıldı.

: 2026'da yeni bir 3'ü 1 arada EV güç aktarma organı (motor, invertör, redüktör) benimsendi, böylece paket boyutu %10 oranında azaltıldı ve enerji verimliliği arttırıldı. Aerodinamik : İlk modelde 0,29cd olan sürtünme katsayısı, yeni modelde 0,26cd'ye düşürüldü ve böylece verimlilik arttırıldı.

: İlk modelde 0,29cd olan sürtünme katsayısı, yeni modelde 0,26cd'ye düşürüldü ve böylece verimlilik arttırıldı. Bilgi-Eğlence Sistemi : 2011 modelde temel ses ve isteğe bağlı navigasyondan, 2026'da çift 12,3 inç veya 14,3 inç ekranlara geçiş yapıldı ve Google tabanlı arayüz, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, USB-C bağlantı noktaları, kablosuz şarj ve 10 hoparlöre kadar Bose ses sistemi eklendi.

: 2011 modelde temel ses ve isteğe bağlı navigasyondan, 2026'da çift 12,3 inç veya 14,3 inç ekranlara geçiş yapıldı ve Google tabanlı arayüz, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, USB-C bağlantı noktaları, kablosuz şarj ve 10 hoparlöre kadar Bose ses sistemi eklendi. Güvenlik Özellikleri : 2026’da Nissan Safety Shield 360 paketi standart hale geldi. Bu pakette, yaya/bisikletli algılama özellikli otomatik acil frenleme, kör nokta müdahalesi, şerit terk önleme, arka çapraz trafik uyarısı gibi özellikler yer alıyor. Ayrıca 3D Akıllı Çevre Görüş Kamerası, Görünmez Kaput Görünümü, Ön Geniş Açı Görüş ve İkincil Çarpışma Önleyici Frenleme gibi yeni teknolojiler eklendi. İlk modelde yalnızca temel hava yastıkları ve denge kontrol sistemi vardı.

: 2026’da Nissan Safety Shield 360 paketi standart hale geldi. Bu pakette, yaya/bisikletli algılama özellikli otomatik acil frenleme, kör nokta müdahalesi, şerit terk önleme, arka çapraz trafik uyarısı gibi özellikler yer alıyor. Ayrıca 3D Akıllı Çevre Görüş Kamerası, Görünmez Kaput Görünümü, Ön Geniş Açı Görüş ve İkincil Çarpışma Önleyici Frenleme gibi yeni teknolojiler eklendi. İlk modelde yalnızca temel hava yastıkları ve denge kontrol sistemi vardı. Sürücü Destek Teknolojileri : 2026 yılında standart olarak ProPilot Assist (şerit ortalama özelliğine sahip adaptif hız sabitleyici) tanıtıldı. Ayrıca 2011 modelinde bulunmayan Trafik İşareti Tanıma ve Sürücü Dikkat Uyarısı gibi özellikler de eklendi.

: 2026 yılında standart olarak ProPilot Assist (şerit ortalama özelliğine sahip adaptif hız sabitleyici) tanıtıldı. Ayrıca 2011 modelinde bulunmayan Trafik İşareti Tanıma ve Sürücü Dikkat Uyarısı gibi özellikler de eklendi. Araçtan Cihaza Enerji Aktarımı (V2L): 2026'da yeni sunulan özellik ile harici cihazlar için 1.500 watt'a kadar güç çıkışı sağlıyor. 2011'de bu özellik yer almıyordu.

2026'da yeni sunulan özellik ile harici cihazlar için 1.500 watt'a kadar güç çıkışı sağlıyor. 2011'de bu özellik yer almıyordu. Bağlantı ve Uygulama Entegrasyonu : 2026’da güncellenmiş NissanConnect uygulaması bulunuyor. Üst donanımlarda Google Maps içinde şarj istasyonu farkındalığı ve gerçek zamanlı DC şarj bilgisi gösterimi sağlanıyor. 2011’de bağlantı özellikleri çok sınırlıydı.

: 2026’da güncellenmiş NissanConnect uygulaması bulunuyor. Üst donanımlarda Google Maps içinde şarj istasyonu farkındalığı ve gerçek zamanlı DC şarj bilgisi gösterimi sağlanıyor. 2011’de bağlantı özellikleri çok sınırlıydı. Garanti : 2026 modelde de 8 yıl/160.000 km batarya garantisi devam ediyor. Bu, birinci nesil modellerin sonrasındaki standartla uyumlu olup gelişmiş batarya teknolojisini de kapsıyor.

: 2026 modelde de batarya garantisi devam ediyor. Bu, birinci nesil modellerin sonrasındaki standartla uyumlu olup gelişmiş batarya teknolojisini de kapsıyor. Fiyat: 2011'de Leaf, ABD'de 32.780 dolara satılırken, 2026 model Leaf 28,140 dolara satılıyor. Enflasyon da hesaba katılırsa, yeni model, onca iyileştirmeye rağmen ilk modele göre %38 daha ucuza satılıyor.

Bu kıyaslama bizlere, elektrikli otomobillerin son 15 yılda her açıdan geliştiğini gösteriyor. Düşen batarya maliyetleri neticesinde artan batarya kapasiteleri, donanım ve yazılım tarafındaki yeni teknolojiler elektrikli araçları çok daha ucuz ve cazip hale getirmiş durumda. Tabi elektrikli araçlar henüz gelişimini tamamlamış değiller. Önümüzdeki dönemde daha uzun menzilli, daha ucuz ve daha gelişmiş teknolojilere sahip modeller piyasadaki yerini almaya devam edecek.

