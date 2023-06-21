Çinli elektrikli otomobil markası HiPhi, Avrupa fiyatlarını açıkladı

Tam Boyutta Gör HiPhi Z ve HiPhi X gibi özellikle genç müşteri kitlesini hedef alan elektrikli modelleriyle dikkat çeken marka, kısa süre önce Avrupa fiyatlarını açıkladı. Markanın ürün gamında şu an üç model mevcut ancak ilk etapta Avrupa'ya sözünü ettiğimiz iki model gelecek.

HiPhi X, isim olarak da benzerlik gösterdiği Tesla Model X'e rakip olacak. Çinli markanın elektrikli SUV modeli, yarısı yukarıya diğer yarısı da geriye doğru açılan arka kapılarıyla otomotiv dünyasındaki en ilginç seri üretim araçlardan biri olmayı başarmıştı. Dört kapılı coupe formundaki HiPhi Z ise Tesla Model S ve Porsche Taycan gibi modellerden müşteri kapmaya çalışacak.

HiPhi X

Tam Boyutta Gör Fiyatlara baktığımızda HiPhi X'in altı koltuklu versiyonuyla 109 bin eurodan başladığını görmekteyiz. Dört koltuklu lüks versiyonun fiyatı ise 123 bin euro olarak açıklandı. Karşılaştırma olarak Tesla Model X'in beş koltuklu versiyonu 113 bin euro fiyata sahip ve altı koltuk için fazladan 7.700 euro ödemek gerekiyor. Bu noktada Çinli HiPhi X'in fiyat avantajı ortaya çıkıyor ancak aradaki fark marka algısını kırmaya yeter mi orası şüpheli.

HiPhi X'de toplam 220 kW güç üreten iki elektrik motoru var. Bu sayede araç, 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor. Bu süre, Model X'in giriş versiyonuyla aynı ancak menzil tarafında Tesla'nın üstünlüğü ortaya çıkıyor. Model X, WLTP'ye göre 576 km sürüş menzili sunarken HiPhi X'de bu değer 460 km olarak karşımıza çıkıyor.

HiPhi Z

Tam Boyutta Gör HiPhi X'in ilginç tasarımını daha da ileriye taşıyan HiPhi Z elektrikli sedanın fiyatları da koltuk konfigürasyonuna göre değişiyor. Beş koltuklu versiyonuyla 105 bin euro fiyat etiketine sahip olan modelin dört koltuklu versiyonu için 2 bin euro fark ödemek gerekiyor. İki elektrik motoruyla 494 kW güç sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlıyor. 120 kWsa'lik büyük batarya da dikkat çekici sedana 555 km sürüş menzili kazandırıyor.

HiPhi Z'nin doğrudan rakip olacağı Tesla Model S'in çift motorlu versiyonu rakibinden sadece 490 euro daha pahalı. Üstelik bu az farka rağmen 0-100 km/s hızlanma süresi (3,2 sn) ve sürüş menzili (634 km) konusunda da önde. Ancak HiPhi Z'nin geriye doğru açılan arka kapıları, arka aks yönlendirme sistemi, robotik kolla dikey veya yatay olarak ayarlabilen multimedya ekranı sıra dışı tasarımı, aynı paraya farklı bir otomobil sahibi olmayı düşünenler için alternatif oluşturuyor.

HiPhi modelleri, gerekli TÜV onaylarını alarak Almanya ve Norveç'te sipariş edilebilir duruma geldi. Marka, 2027 yılına kadar tüm önde gelen Avrupa ülkelerinde varlık göstermeyi hedefliyor. HiPhi markasının sahibi Human Horizons'un kısa süre önce Suudi Arabistan ile 5,6 milyar dolar değerinde yatırım anlaşması imzaladığını da hatırlatalım.

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Çinli elektrikli araç markası HiPhi, Avrupa fiyatlarını açıkladı