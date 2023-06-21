Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli elektrikli otomobil markası HiPhi, Avrupa fiyatlarını açıkladı

    Çinli otomotiv üreticilerinin Avrupa atağı sürüyor. 2019 yılında kurulan HiPhi de çok yeni bir marka olmasına rağmen bu kervana katıldı.                          
    1
    Çinli elektrikli araç markası HiPhi, Avrupa fiyatlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    HiPhi Z ve HiPhi X gibi özellikle genç müşteri kitlesini hedef alan elektrikli modelleriyle dikkat çeken marka, kısa süre önce Avrupa fiyatlarını açıkladı. Markanın ürün gamında şu an üç model mevcut ancak ilk etapta Avrupa'ya sözünü ettiğimiz iki model gelecek.

    HiPhi X, isim olarak da benzerlik gösterdiği Tesla Model X'e rakip olacak. Çinli markanın elektrikli SUV modeli, yarısı yukarıya diğer yarısı da geriye doğru açılan arka kapılarıyla otomotiv dünyasındaki en ilginç seri üretim araçlardan biri olmayı başarmıştı. Dört kapılı coupe formundaki HiPhi Z ise Tesla Model S ve Porsche Taycan gibi modellerden müşteri kapmaya çalışacak.

    HiPhi X

    Çinli elektrikli araç markası HiPhi, Avrupa fiyatlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Fiyatlara baktığımızda HiPhi X'in altı koltuklu versiyonuyla 109 bin eurodan başladığını görmekteyiz. Dört koltuklu lüks versiyonun fiyatı ise 123 bin euro olarak açıklandı. Karşılaştırma olarak Tesla Model X'in beş koltuklu versiyonu 113 bin euro fiyata sahip ve altı koltuk için fazladan 7.700 euro ödemek gerekiyor. Bu noktada Çinli HiPhi X'in fiyat avantajı ortaya çıkıyor ancak aradaki fark marka algısını kırmaya yeter mi orası şüpheli.

    HiPhi X'de toplam 220 kW güç üreten iki elektrik motoru var. Bu sayede araç, 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor. Bu süre, Model X'in giriş versiyonuyla aynı ancak menzil tarafında Tesla'nın üstünlüğü ortaya çıkıyor. Model X, WLTP'ye göre 576 km sürüş menzili sunarken HiPhi X'de bu değer 460 km olarak karşımıza çıkıyor.

    HiPhi Z

    Çinli elektrikli araç markası HiPhi, Avrupa fiyatlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    HiPhi X'in ilginç tasarımını daha da ileriye taşıyan HiPhi Z elektrikli sedanın fiyatları da koltuk konfigürasyonuna göre değişiyor. Beş koltuklu versiyonuyla 105 bin euro fiyat etiketine sahip olan modelin dört koltuklu versiyonu için 2 bin euro fark ödemek gerekiyor. İki elektrik motoruyla 494 kW güç sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlıyor. 120 kWsa'lik büyük batarya da dikkat çekici sedana 555 km sürüş menzili kazandırıyor.

    HiPhi Z'nin doğrudan rakip olacağı Tesla Model S'in çift motorlu versiyonu rakibinden sadece 490 euro daha pahalı. Üstelik bu az farka rağmen 0-100 km/s hızlanma süresi (3,2 sn) ve sürüş menzili (634 km) konusunda da önde. Ancak HiPhi Z'nin geriye doğru açılan arka kapıları, arka aks yönlendirme sistemi, robotik kolla dikey veya yatay olarak ayarlabilen multimedya ekranı sıra dışı tasarımı, aynı paraya farklı bir otomobil sahibi olmayı düşünenler için alternatif oluşturuyor.

    HiPhi modelleri, gerekli TÜV onaylarını alarak Almanya ve Norveç'te sipariş edilebilir duruma geldi. Marka, 2027 yılına kadar tüm önde gelen Avrupa ülkelerinde varlık göstermeyi hedefliyor. HiPhi markasının sahibi Human Horizons'un kısa süre önce Suudi Arabistan ile 5,6 milyar dolar değerinde yatırım anlaşması imzaladığını da hatırlatalım.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sistemimiz bilgisayar ağınızdan gelen sıra dışı bir trafik algıladı iphone xs max geniş açı varmı comnet davet kodu ahmet ümit okuma sırası muhabbet kuşum çok kaşınıyor ne yapmalıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 8C
    Tecno Spark 8C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 7 A715-43G
    Acer Aspire 7 A715-43G
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız