Çinli elektrikli otomobil markası HiPhi, Avrupa fiyatlarını açıkladı

HiPhi X, isim olarak da benzerlik gösterdiği Tesla Model X'e rakip olacak. Çinli markanın elektrikli SUV modeli, yarısı yukarıya diğer yarısı da geriye doğru açılan arka kapılarıyla otomotiv dünyasındaki en ilginç seri üretim araçlardan biri olmayı başarmıştı. Dört kapılı coupe formundaki HiPhi Z ise Tesla Model S ve Porsche Taycan gibi modellerden müşteri kapmaya çalışacak.
HiPhi X
HiPhi X'de toplam 220 kW güç üreten iki elektrik motoru var. Bu sayede araç, 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor. Bu süre, Model X'in giriş versiyonuyla aynı ancak menzil tarafında Tesla'nın üstünlüğü ortaya çıkıyor. Model X, WLTP'ye göre 576 km sürüş menzili sunarken HiPhi X'de bu değer 460 km olarak karşımıza çıkıyor.
HiPhi Z
HiPhi Z'nin doğrudan rakip olacağı Tesla Model S'in çift motorlu versiyonu rakibinden sadece 490 euro daha pahalı. Üstelik bu az farka rağmen 0-100 km/s hızlanma süresi (3,2 sn) ve sürüş menzili (634 km) konusunda da önde. Ancak HiPhi Z'nin geriye doğru açılan arka kapıları, arka aks yönlendirme sistemi, robotik kolla dikey veya yatay olarak ayarlabilen multimedya ekranı sıra dışı tasarımı, aynı paraya farklı bir otomobil sahibi olmayı düşünenler için alternatif oluşturuyor.
HiPhi modelleri, gerekli TÜV onaylarını alarak Almanya ve Norveç'te sipariş edilebilir duruma geldi. Marka, 2027 yılına kadar tüm önde gelen Avrupa ülkelerinde varlık göstermeyi hedefliyor. HiPhi markasının sahibi Human Horizons'un kısa süre önce Suudi Arabistan ile 5,6 milyar dolar değerinde yatırım anlaşması imzaladığını da hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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