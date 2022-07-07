Çinli elektrikli otomobil HiPhi Z, ilginç tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor

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Çinli markalar elektrikli otomobil pazarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu markalardan biri olan Human Horizons, ikinci modelini görücüye çıkardı. HiPhi Z adı verilen dört kapılı grand tourer, oldukça ilginç bir tasarımla geliyor.

HiPhi Z özellikleriyle neler sunuyor?

Geçtiğimiz yıl Çin'de satışa sunulan HiPhi X SUV'dan çok daha farklı bir görünüme sahip olan HiPhi Z, 120 kWsa kapasiteli büyük batarya paketiyle 705 kilometre (NEDC normlarına göre) civarında menzil vadediyor. SUV modelle aynı güç aktarma organlarını paylaşan modelde tek ve çift motorlu olmak üzere iki seçenek mevcut.

İlk seçenekte elektrik motoru 300 hp güç ve 410 Nm tork üretiyor. Dört tekerlekten çekiş düzenine sahip ikinci seçenek ise bu değerleri ikiye katlayarak 600 hp güç ve 820 Nm tork sunuyor. Aracın son hızı açıklanmamış fakat güçlü olan seçeneğin 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamladığı belirtiliyor.

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HiPhi Z, ön tarafta alüminyum çift salıncaklı havalı süspansiyona sahip. Arkada ise beş noktadan bağlantılı sistem kullanılmış. Bunun yanı sıra elektrikli otomobilde 13.2 dereceye kadar arka aks yönlendirme sistemi ve gelişmiş dinamik araç kontrol sistemi de bulunuyor. HiPhi Z'nin uzunluğu 5036 mm, genişliği 2018 mm ve yüksekliği 1439 mm olarak açıklandı.

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22 inç jantları, geriye doğru açılan arka kapıları ve özellikle arka bölümdeki stop grubuyla dikkat çeken modelde kapılar sürücüdeki anahtarı algılayıp otomatik açılıyor. 'Akıllı kapılar' diğer insanları ve araçları algılama özelliğine sahip olduğu için teoride herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Önde aktif hava kapakçıkları ve arkada aktif spoyler gibi aerodinamik unsurlarla donatılan modelde akıllı yazılım, 34 sensör ve çeşitli radarlardan oluşan yarı otonom sürüş sistemi de mevcut.

Elektrikli otomobilin iç mekanı da dışı gibi ilginç. İki kollu direksiyonun üzerinde haptik kontrollere yer verilmiş. Araçta gösterge paneli yok ancak merkezde dikey yerleşimli kocaman bir dokunmatik ekran karşımıza çıkıyor. Ekranın üst bölümünde aracın hızı, navigasyon ve menzil gibi göstergelere yer ayrılmış. Alt kısım ise klima kontrollerine ayrılmış durumda.

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Bir robotik kol ile kontrol edilen ekran her yöne dönebiliyor. HiPhi bot adı verilen sistem, araç içerisinde kimin komut verdiğini algılayıp ekranı ona doğru döndürüyor. Müzik zevkinin 23 hoparlörlü Meridian ses sistemine emanet edildiği aracın orta konsolunda kristal görünümlü vites anahtarı ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi bulunuyor. Ambiyans aydınlatmasının yoğun bir şekilde kullanıldığı aracın arkasında da bireysel kaptan koltuklar dikkat çekiyor.

HiPhi Z'nin tavanında yarı otonom sürüş sistemine yardımcı olması için büyük bir Lidar'a yer verilmiş. Ayrıca B sütununda da öne doğru bakan bir kamera ve sensör mevcut. Çin'de ön siparişe açılan modelin fiyatları 600.000 - 800.000 Yuan (1.550.000 - 2.066.000 TL) arasında değişiyor.

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Çinli Human Horizons, elektrikli otomobili HiPhi Z'yi tanıttı