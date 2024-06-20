Çinli elektrikli araç üreticilerinden Avrupa'ya misilleme çağrısı

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Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz haftalarda Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik yüzde 38,1'e varan oranda ilave gümrük vergisi getirdi. Bu durum otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırırken, Avrupa'da ek vergiye maruz kalan üreticilerden misilleme çağrısı geldi.

Çin medyasında yer alan habere göre, elektrikli araç üreticileri, içten yanmalı motora sahip büyük Avrupalı otomobiller için yüzde 25 ek vergi çağrısında bulunuyor. Bu çağrının geçtiğimiz salı günü Pekin'de gerçekleştirilen bir toplantıda dile getirildiği ifade ediliyor. Söz konusu toplantıya altı Avrupalı ve dört Çinli otomobil üreticisinin temsilcilerinin yanı sıra çeşitli endüstrive araştırma kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı belirtiliyor.

Rapora göre Çin'e 2023 yılında 2.5 litre ve üzeri motor hacmine sahip 250 bin adet civarında otomobil ithal edilmiş. Bu sayı, geçen yılki toplam pazarın yüzde 1'ine denk geliyor. Çin'den ithal edilen otomobillerin Avrupa'daki payı ise yüzde 3 civarında.

Tam Boyutta Gör Toplantıda ayrıca Çinli bir temsilcinin Avrupa Komisyonu'nu soruşturmayı Çinli elektrikli araç üreticilerinin ticari sırlarını ele geçirmek için bir bahane olarak kullanmakla suçladığı belirtiliyor. Hatırlanacak olursa komisyon ek vergi uygulamadan önce Çinli markaların daha fazla devlet yardımı alıp almadığını araştırmak adına bir soruşturma başlatmıştı.

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Çin'in yüzde 25 ek vergi uygulayabileceği daha önce Global Times tarafından da dile getirilmişti. Böyle bir adım atılır mı bilinmez ancak Çinli markalar çoktan Avrupa'da üretim için kolları sıvadı bile. BYD, 2025 yılında Macaristan'daki fabrikasında üretime başlamayı planlıyor. Leapmotor da Stellantis ile iş birliği kapsamında T03 modelini Polonya'da üretmeye başlayacak.

Great Wall Motor'un da Avrupa'da üretim yapmak için lokasyon arayışında olduğu ifade ediliyor. Şirketin Almanya, Polonya ve Macaristan arasında tercih yapacağı konuşuluyor. Chery ise daha önceki açıklamasında İspanya'da fabrika kuracağını duyurmuştu.

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Çinli elektrikli araç üreticilerinden Avrupa'ya misilleme çağrısı