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    Çinli elektrikli araç üreticilerinden Avrupa'ya misilleme çağrısı

    Avrupa'da ek vergiye maruz kalan Çinli üreticilerin Pekin'de kapalı kapılar ardında yapılan bir toplantıda Avrupa'dan ithal edilen içten yanmalı motorlu araçlara ek vergi talep ettiği belirtiliyor.

    Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz haftalarda Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik yüzde 38,1'e varan oranda ilave gümrük vergisi getirdi. Bu durum otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırırken, Avrupa'da ek vergiye maruz kalan üreticilerden misilleme çağrısı geldi.

    Çin medyasında yer alan habere göre, elektrikli araç üreticileri, içten yanmalı motora sahip büyük Avrupalı otomobiller için yüzde 25 ek vergi çağrısında bulunuyor. Bu çağrının geçtiğimiz salı günü Pekin'de gerçekleştirilen bir toplantıda dile getirildiği ifade ediliyor. Söz konusu toplantıya altı Avrupalı ve dört Çinli otomobil üreticisinin temsilcilerinin yanı sıra çeşitli endüstrive araştırma kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı belirtiliyor.

    Rapora göre Çin'e 2023 yılında 2.5 litre ve üzeri motor hacmine sahip 250 bin adet civarında otomobil ithal edilmiş. Bu sayı, geçen yılki toplam pazarın yüzde 1'ine denk geliyor. Çin'den ithal edilen otomobillerin Avrupa'daki payı ise yüzde 3 civarında.

    Çinli elektrikli araç üreticilerinden Avrupa'ya misilleme çağrısı Tam Boyutta Gör
    Toplantıda ayrıca Çinli bir temsilcinin Avrupa Komisyonu'nu soruşturmayı Çinli elektrikli araç üreticilerinin ticari sırlarını ele geçirmek için bir bahane olarak kullanmakla suçladığı belirtiliyor. Hatırlanacak olursa komisyon ek vergi uygulamadan önce Çinli markaların daha fazla devlet yardımı alıp almadığını araştırmak adına bir soruşturma başlatmıştı.

    Çin'in yüzde 25 ek vergi uygulayabileceği daha önce Global Times tarafından da dile getirilmişti. Böyle bir adım atılır mı bilinmez ancak Çinli markalar çoktan Avrupa'da üretim için kolları sıvadı bile. BYD, 2025 yılında Macaristan'daki fabrikasında üretime başlamayı planlıyor. Leapmotor da Stellantis ile iş birliği kapsamında T03 modelini Polonya'da üretmeye başlayacak.

    Great Wall Motor'un da Avrupa'da üretim yapmak için lokasyon arayışında olduğu ifade ediliyor. Şirketin Almanya, Polonya ve Macaristan arasında tercih yapacağı konuşuluyor. Chery ise daha önceki açıklamasında İspanya'da fabrika kuracağını duyurmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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