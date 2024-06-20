Çinli elektrikli araç üreticilerinden Avrupa'ya misilleme çağrısı

Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz haftalarda Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik yüzde 38,1'e varan oranda ilave gümrük vergisi getirdi. Bu durum otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırırken, Avrupa'da ek vergiye maruz kalan üreticilerden misilleme çağrısı geldi.
Çin medyasında yer alan habere göre, elektrikli araç üreticileri, içten yanmalı motora sahip büyük Avrupalı otomobiller için yüzde 25 ek vergi çağrısında bulunuyor. Bu çağrının geçtiğimiz salı günü Pekin'de gerçekleştirilen bir toplantıda dile getirildiği ifade ediliyor. Söz konusu toplantıya altı Avrupalı ve dört Çinli otomobil üreticisinin temsilcilerinin yanı sıra çeşitli endüstrive araştırma kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı belirtiliyor.
Rapora göre Çin'e 2023 yılında 2.5 litre ve üzeri motor hacmine sahip 250 bin adet civarında otomobil ithal edilmiş. Bu sayı, geçen yılki toplam pazarın yüzde 1'ine denk geliyor. Çin'den ithal edilen otomobillerin Avrupa'daki payı ise yüzde 3 civarında.
Çin'in yüzde 25 ek vergi uygulayabileceği daha önce Global Times tarafından da dile getirilmişti. Böyle bir adım atılır mı bilinmez ancak Çinli markalar çoktan Avrupa'da üretim için kolları sıvadı bile. BYD, 2025 yılında Macaristan'daki fabrikasında üretime başlamayı planlıyor. Leapmotor da Stellantis ile iş birliği kapsamında T03 modelini Polonya'da üretmeye başlayacak.
Great Wall Motor'un da Avrupa'da üretim yapmak için lokasyon arayışında olduğu ifade ediliyor. Şirketin Almanya, Polonya ve Macaristan arasında tercih yapacağı konuşuluyor. Chery ise daha önceki açıklamasında İspanya'da fabrika kuracağını duyurmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.