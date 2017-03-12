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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nissan X-Trail'ı kullandık: Sürüş deneyimlerimiz ve dahası

Nissan'ın iri cüsseli otomobili X-Trail, şehirli kimliğinden ödün vermeyen yapısı ve şaşırtıcı ayrıntıları ile ilgi çekiyor. Deneme şansı bulduğumuz araç hakkındaki izlenimlerimizi yazımızda anlattık.
2 yıl
48,4b
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17
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Nissan X-Trail'ı kullandık: Sürüş deneyimlerimiz ve dahası
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Çıktığı günden bu yana hem ülkemizde hem de küresel ölçekte en çok satılan SUV’lerin başını çeken ve bu pazarı deyim yerindeyse kendi üslubunca yeniden şekillendiren Qashqai’nin hem boyut hem de donanım anlamında bir basamak üstü olarak konumlandırabileceğimiz Nissan X-Trail, fazlasıyla etkileyici bir araç.

Tasarım ögeleri anlamında Qashqai ile benzerlikler gösteren otomobil, yumuşak hatlarıyla hem şehirli hem de zorlu koşulların adamı olduğunu vurgulamaya çalışır gibi. X-trail’in öncelikle altı çizilmesi gereken yanının başında cüssesi geliyor. Qashqai’ye kıyasla fark edilir derecede iri olan otomobil (yüksek ve uzun), içine oturduğunuzda sunduğu ferah ortam ile etkilemeyi başarıyor. Arka diz mesafesinin tahminlerinizin de ötesinde iyi olduğunu vurgulamalıyız. Ortalama bir yetişkin ayak ayak üstüne atarak çok rahat oturabilir. Bu arada arka koltuklar da önler gibi ileri veya geri ayarlanabiliyor.

Nissan X-Trail'ı kullandık: Sürüş deneyimlerimiz ve dahası
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Ferah İç Hacim 

Tabi bu büyüklük ikinci sıra koltuktan sonrasında da kendini gösteriyor. Üçüncü sıra koltuklar kapalı durumdayken bir bebek arabası ile birlikte iki büyük valizin rahatça sığabileceği (550lt) bir alan mevcut. Üçüncü sıra koltukları açtığınızdaysa ufak tefek eşyaları koyabileceğiniz bir alan kalıyor geriye. Üstelik bu koltuklarda bir yetişkinin yolculuk yapabilmesi pek de olanaklı değil. En iyi ihtimalle küçük çocukların sığabileceği düzeyde bir yer olmuş. Eğer Qashqai +2 modelini deneyimleme şansınız olduysa onunla neredeyse aynı seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu arada aracın tüm versiyonları 7 koltuklu olarak geliyor. İster kapalı pozisyonda isterseniz de açık olarak kullanabilirsiniz.

Otomobilin sürücü koltuğuna oturduğunuzdaysa yüksek malzeme kalitesi sizi etkilemeyi başarıyor. Detaylardaki yüksek malzeme kalitesinden bazı noktalarda taviz verilmesi biraz detaycı bir bakış sonrasında fark edilebiliyor ancak genel anlamda iyi. Tabi uzun vadede bu detaylardaki küçük parçalar trim sesine neden olmaya başlarsa can sıkıcı olabilir ancak 18 bin kilometrede olan test aracının çok iyi bir kondisyonda olduğunu söyleyebiliriz.

Nissan X-Trail'ı kullandık: Sürüş deneyimlerimiz ve dahası
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Ön Konsol ve Konfor

Ön konsolda ve ortada renkli bir ekran tercih edilmiş ve bu durum aracın şıklığını tamamlıyor. Qashqai’de olduğu gibi geri görüş kamerası mevcut durumda. Orta konsoldaki ekran iki parça olarak hem 360 derecelik bir görüş açısı sunuyor hem de arkayı geniş bir açıyla ekrana getiriyor. Dilerseniz geri geri yanaşırken ekrandan sağınızı daha yakın bir açıyla görebilmeniz de olanaklı. Bu arada araçta dikey ve yatay park asistanı da mevcut ancak gerek yavaşlığı gerekse bıraktığı pay nedeni ile çok da başarılı olduğunu söyleyemeyeceğiz.

Bizim kullandığımız modelde deri koltuklar vardı ve krem rengi yapısıyla aracın içine şık bir hava katıyordu. Tabi birkaç saatlik uzun yol sürüşünden sonra koltukların sertliği rahatsız edici olmaya başlasa da uzun vadeli kullanımda tatmin edici bir noktaya gelecektir.

Nissan X-Trail'ı kullandık: Sürüş deneyimlerimiz ve dahası
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Teknoloji

Araçta donanımsal olarak her türlü güvenlik önlemleri düşünülmüş ki bunlardan zaten bahsettik. Kontrol kumandaları son derece ergonomik bir şekilde yerleştirilmiş ve dakikalar içinde sanki yıllardır aracı kullanıyormuşsunuz gibi hemen adapte oluyorsunuz ve sezgisel olarak kullanmaya başlıyorsunuz. Özellikle otomatik uzun far asistanı çok keyifli bir özellik. Bu donanım uzun farları sürekli olarak sizin yerinize kontrol ediyor. Karşıdan bir araç gelince hemen uzunları kapatıyor ve kısaya geçiyor. Bazen yanılsa da uzun yılda başarılı olduğunu söylemeliyiz. Unutmadan belirtelim; led aydınlatmalar, aracın yüksekliği de hesaba katılınca karanlıkta tam bir yol hakimiyeti sağlayacak kadar başarılı.

Nissan bu otomobilde her türlü teknolojik donanıma yer vermek için elinden geleni ardına koymamış adeta ancak bizim gözümüz ortadaki 7 inçlik ekranda Apple Car Play, Android Auto gibi bir donanımı aradı. Muhtemelen yeni nesil X-Trail’da ve Qashqai’de bu özellikler yer alacaktır ancak kişisel olarak 2017 model bir araç alıp da Car Play desteğinden mahrum kalmak soru işaretleri uyandırmadı desek yalan olur. Yine de bu konu birçok kullanıcı için çok da önemsenmeyecektir zira zaten aracın Bluetooth bağlantı entegrasyonu son derece başarılı. Test süresince eller serbest olarak birçok görüşme yaptık ve hem karşıdaki kişinin sesini duymakta hem de karşıdaki bizim sesimizi yüksek hızlarda gürültüye rağmen duymakta hiçbir zorluk çekmediğini gördük.

Nissan X-Trail'ı kullandık: Sürüş deneyimlerimiz ve dahası
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Güvenlik ve Sürüş Dinamikleri 

Güvenlik noktasında araçta birçok donanım var ve kullanmaya başladığınız anda hepsine hemen alışıyorsunuz ve bu donanımlara sahip olmayan farklı bir araca bindiğinizde eksikliğini hissediyorsunuz. Kör nokta uyarı sistemi, şerit takip uyarı sistem ve hareket halindeyken etrafta hareketli bir nesne algılanırsa aracın sizi uyarması güzel detaylar. Ayrıca Otomatik Çarpışma Önleyici Sistem de zamanlama performansıyla gerçek başarılı. Eğer karşınıza bir engel çıktığı halde siz yavaşlayarak bir tepki vermiyorsanız araç önce sizi sesli ve görsel olarak uyarıyor. Eğer durma mesafesi ortadan kaybolmak üzere olduğu ana kadar tepki vermezseniz araç otomatik olarak frenliyor.

Bu arada frenleme demişken gelişmiş ESP’den de ayrıca bahsetmek gerek. Virajı hisseden otomobil, her tekerleğe size hissettirmeden ayrı ayrı frenler uygulayarak daha güvenli bir şekilde viraj almayı sağlıyor. Yokuş kalkış desteği de her koşulda kesinlikle kusursuz bir performans sergiliyor. Bu arada yüksek oturma pozisyonuna rağmen aracın görüş açıları, A ve B sütunlarının geniş tutulması nedeniyle biraz sekteye uğruyor ve ilk bindiğiniz anda alışmakta güçlük çekiyorsunuz. Tabi bu durum dışardan ve içerden bakınca güvenlik hissiyatını da artıyor.

Yalıtım konusunda araç ortalamaların üstüne çıkabildiğini söyleyemeyiz. Motor ve yol sesi içerde fark edilir düzeyde. Motor sesi, özellikle ivmelenirken keyifli bir kullanım sunsa da yol ve rüzgâr sesinin hissedilir olması biraz can sıkıyor. Yine de bir SUV kullandığımızı unutmamakta yarar var. Böyle düşününce sesler belirli bir noktaya kadar kabul edilebilir düzeyde.

 

Nissan X-Trail'ı kullandık: Sürüş deneyimlerimiz ve dahası
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Motor ve Performans 

Motor sesi demişken aracın tüm versiyonlarında yer alan Renault üretimi 1.6 dizel motordan da biraz bahsedelim. Bu cüssedeki bir araç için 1.6 motorun tek seçenek olarak sunulmasını garipseyenler olabilir. Aslında ilk etapta biz de en azından 2.0’lık bir motor seçeneğinin olmamasına biraz şaşırmıştık ancak kullanınca aslında bu 130 beygirlik dizel motorun 2.0’a gerek bırakmayışına ikna olduk. X-Tronic vites seçeneğine sahip versiyonla gerçekleştirdiğimiz testte araç gerek kalkış gerekse yüksek hızlardaki devirlenme isteği ile hem şaşırttı hem de beğenimizi topladı.

Performans anlamında tatminkâr bir görünüm sergileyen motorun böylesine iri cüsseli bir araçta yakıt anlamında neler sunacağı da elbette ki kafalarda soru işareti olacaktır. Kullandığımız önden çekişli ve otomatik vitesli motorun ortalama yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 5.1lt. PSA Grubu dizellerinde bile İstanbul trafiğinde bu rakamları yakalamak için epey sakin bir kullanım sergilemek gerekirken bu dev araçta pek de olanaklı olamıyor haliyle. Biz uzun yolda saatte 110-120km ortalama hızda giderken 5.5litre seviyelerinde bir ortalamada kalabilmeyi başardık. Şehir içindeyse (İstanbul trafiğinde köprü yoğunlukları da dahil) 7 litrenin altına düşmek pek mümkün olmadı. Yine de böylesi bir araç için kesinlikle makul olduğunu söylemeliyiz. Tabi bu konuda değişken oranlı X-tronic şanzımanın motorla uyumu da büyük önem taşıyor.

Nissan X-Trail'ı kullandık: Sürüş deneyimlerimiz ve dahası
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Son Söz 

Nissan’ın bu araçta Visia, Sky Pack, Design Pack, Black Edition ve Platinum Premium Pack gibi çok farklı seçenekler sunması güzel olsa da baz paket olan Visia donanım seçeneğinin biraz kısır kalması biraz üzücü gerçekten de. Kullandığımız araç 4x4 değildi ancak en üst pakete sahip versiyondu ve bu haliyle bizi fazlasıyla heyecanlandırdı. Geniş bir aile aracı arayışındaysanız ya da iri cüsseye sahip, konforlu ve donanımlı bir araç arayışındaysanız Nissan X-trail sizin ihtiyaçlarınızı fazla fazla karşılayacak bir seçenek olarak listenin üst sıralarında yer alması gerekiyor. Fiyat anlamında son zamlar ile 4x4 olmayan, otomatik vitesli en üst paket için istenen rakam 185 bin lira seviyesine gelmiş ancak bu parayı ödediğinizde sizi asla sıkmayacak son derece keyifli bir otomobile kavuşmuş oluyorsunuz ve kullandıkça bu rakamı hak ettiğini düşünüyorsunuz. En azından test süreci içerisinde biz duygusal bir bağ kurmayı başardık.

Artılar:

  • Geniş ve ferah iç hacim, yüksek güvenlik hissi
  • Zengin donanım seçeneği ve konfor özellikleri
  • Özellikle uzun yolda son derece eğlenceli bir sürüş deneyimi
  • Düşük yakıt tüketimi ve motorla uyumlu x-tronic şanzıman

Eksiler:

  • İlk kalkışta saniyelik gecikme hissi
  • Yol ve rüzgar sesini biraz hissettirmesi
  • Apple Car Play, Android Auto gibi donanımların bulunmayışı
  • Akıllı telefonlardan alıştığımız navigasyon deneyimine karşılık araçta yer alan navigsyon sisteminin kullanışsızlığı

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YüzüğüKayıpFrodo 2 yıl en beğenilen
Otomobil incelemesi yapmanız güzel ancak video inceleme de olsaymış daha iyi olurdu.
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zwanzig 2 yıl
DH otomobil incelemelerine başlamış hayırlı olsun.Eskiden olduğu gibi detaylı donanım incelemeleri ve güzel teknoloji haberlerini görmeyi beklerken otomobil incelemesiyle(!) karşılaştık.Ancak otomobil incelemesi yazmaya devam edecekseniz söyleyeyim artık devir değişti.90'lardaki gibi 3-5 resim + yazı şeklindeki dergi tarzı otomobil incelemesi kalmadı.Video inceleme şart
DH otomobil incelemelerine başlamış hayırlı olsun.Eskiden olduğu gibi detaylı donanım incelemeleri ve güzel teknoloji haberlerini görmeyi beklerken otomobil inc...
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hectorcsr 1 yıl
Kur ve vergı oranları adamların suçu değil ki
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belmethos 1 yıl
1000 km de bozulan CVT şanzımanlardan bahsedilmemiş :D
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mavizaman 2 yıl
çirkin tasarım değişmemiş.
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DH Misafiri 2 yıl
X-Trail mış miş müş...
Ne olduğu belirsiz arada kalmış araç segmenti.
Gidin Patrol kullanın !
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atilasat 2 yıl
o değilde; x trail ile qashqai aynı gibi. bir de buna renault kadjar ekleyebiliriz. bu japonlar tasarımda neden böyleler acaba? mesela toyota köşeli hatlara geçsin honda da geçiyor. acaba birbirleriyle anlaşıyorlar mıdır nedir
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axaxa 2 yıl
Bu vergilerle zor be nissan.
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iakgul 2 yıl
XTrail içeri aldığı motor ve yol sesi ile çok üzdü. Birde Honda CRV test edin derim.
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ezimuse 2 yıl
i8 yada tesla ile başlasaydınız daha isabetli olurmuş. Teknoloji ve donanım kategorilerinde daha fazla ilgi çekerdi.
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DH Misafiri 2 yıl
üzgünüm nissan bu dolar kurunda ve bu ötv de istediğin reklamı yap işe yaramaz babam 1 yıldır xtrail almak için para biriktiriyordu planımız ocak ayında almaktı fakat bu kurda satış yapman gerçekten zor
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kadirirdem 2 yıl
Video inceleme daha makbule geçer bence...
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