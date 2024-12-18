Eski Stellantis CEO’sundan itiraf: Çin, elektrikli araçlarda Avrupa’nın çok önünde

Sorumlu Avrupalı politikacılar
Tavares, Çin’in elektrikli araç geliştirme konusunda çok ileride olduğunu belirterek, Avrupa’nın bu alandaki stratejik hatalarını eleştirdi. Ona göre, bu durum yalnızca Çin’in üstün teknolojik ilerlemeleriyle değil, aynı zamanda Avrupa’nın politik liderlerinin yanlış kararlarıyla da şekillendi. Tavares, Avrupa’nın elektrikli araç dönüşümüne dair aldığı bazı kararların sektörü "çıkmaz bir sokağa" sürüklediğini ifade etti.
Yeni CEO 2025’te belirlenecek
ABD tarafında ise Stellantis’in sorunları daha da derinleşmiş durumda. Şirketin ABD bayileri, Tavares’in kısa vadeli kar odaklı stratejilerinin Fiat-Chrysler Automobiles (FCA) markalarının uzun vadeli sağlığını tehlikeye attığını savunuyor. Dodge, Jeep, Ram ve Chrysler gibi popüler markaların satışlarının 2024 yılı itibarıyla düşüşte olduğu belirtiliyor.
Tavares’in istifasının ardından Stellantis’in ABD operasyonlarında yeni stratejiler geliştirmesi bekleniyor. Ram markasının eski CEO’su Tim Kuniskis yeniden göreve getirilirken, Stellantis’in yeni CEO’sunun 2025’in ilk yarısında belirlenmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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