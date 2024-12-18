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    Eski Stellantis CEO’sundan itiraf: Çin, elektrikli araçlarda Avrupa’nın çok önünde

    Eski Stellantis CEO'su Carlos Tavares, yaptığı açıklamada Çin’in elektrikli araçlar konusunda Avrupa’nın çok önünde olduğunu ve politikacıların çıkmaz sokak yarattığını söyledi.
    Eski Stellantis CEO: Çin, elektrikli araçlarda çok önde Tam Boyutta Gör
    Stellantis’in eski CEO’su Carlos Tavares, görevinden ayrıldıktan sonra verdiği ilk röportajda, Avrupa'nın elektrikli araç üretiminde Çin'in uzun yıllar ile tarif edilebilecek kadar geride olduğunu vurgulayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tavares, Avrupa otomotiv sektörünün mevcut durumunu adeta "hayatta kalma savaşı" olarak nitelendirdi ve bu noktaya gelinmesinde Avrupa’nın siyasi liderlerini sorumlu tuttu.

    Sorumlu Avrupalı politikacılar

    Tavares, Çin’in elektrikli araç geliştirme konusunda çok ileride olduğunu belirterek, Avrupa’nın bu alandaki stratejik hatalarını eleştirdi. Ona göre, bu durum yalnızca Çin’in üstün teknolojik ilerlemeleriyle değil, aynı zamanda Avrupa’nın politik liderlerinin yanlış kararlarıyla da şekillendi. Tavares, Avrupa’nın elektrikli araç dönüşümüne dair aldığı bazı kararların sektörü "çıkmaz bir sokağa" sürüklediğini ifade etti.

    Eski Stellantis CEO: Çin, elektrikli araçlarda çok önde Tam Boyutta Gör
    Stellantis’teki CEO’luk görevinden ani bir şekilde ayrılan Tavares, şirket yönetimiyle olan fikir ayrılıklarını da açıkça dile getirdi. “250 bin çalışanı ve 15 markayı yöneten bir şirket, ortak bir vizyon olmadan idare edilemez,” diyen Tavares, Stellantis Yönetim Kurulu ile uyum sağlayamadığını belirtti. Ayrılık kararının, Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann ile birlikte “dostane bir şekilde” alındığını ifade eden Tavares, pişmanlık duymadığını da ekledi.

    Yeni CEO 2025’te belirlenecek

    ABD tarafında ise Stellantis’in sorunları daha da derinleşmiş durumda. Şirketin ABD bayileri, Tavares’in kısa vadeli kar odaklı stratejilerinin Fiat-Chrysler Automobiles (FCA) markalarının uzun vadeli sağlığını tehlikeye attığını savunuyor. Dodge, Jeep, Ram ve Chrysler gibi popüler markaların satışlarının 2024 yılı itibarıyla düşüşte olduğu belirtiliyor.

    Tavares’in istifasının ardından Stellantis’in ABD operasyonlarında yeni stratejiler geliştirmesi bekleniyor. Ram markasının eski CEO’su Tim Kuniskis yeniden göreve getirilirken, Stellantis’in yeni CEO’sunun 2025’in ilk yarısında belirlenmesi planlanıyor.

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    Kayrabey 7 saat önce

    Güzel olmuş...

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