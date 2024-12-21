Avrupa batarya konusunda artık büyük ölçüde Çin'e bağlı

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Tam Boyutta Gör Avrupa’nın elektrikli araç bataryası üretiminde bağımsız bir sektör oluşturma hayali, İsveçli Northvolt’un çöküşüyle ciddi bir darbe alsa da tamamen sona ermiş değil. Ancak bu hayalin gerçekleşmesi büyük ölçüde Çin sermayesine ve teknolojisine bağlı görünüyor. Bu da AB’nin Çin’den uzaklaşma isteğiyle örtüşmüyor.

Northvolt gitti Çin destekli InoBat geldi

Slovakya merkezli girişim InoBat da Northvolt gibi zorlu bir dönemden geçiyordu. Ancak firma bu zorlu süreçten çıkışı Çin’in beşinci büyük batarya üreticisi Gotion’da buldu. InoBat’ın finansman zorluğu Gotion’un geçen yıl yüzde 25 hisse satın alması ve firma ile ortak bir girişim kurmasıyla çözülmüştü.

2023 yılında 150 gigavat saatlik (GWh) nominal kapasiteye sahip olan Gotion, 2025 yılında bu kapasiteyi 270 GWh’ye çıkarmayı hedefliyor. Bu miktar, Avrupa’nın mevcut kapasitesini katbekat aşıyor. Morningstar analisti Vincent Sun, bu büyüklüğün Çin’in sektördeki hâkimiyetini perçinlediğini ifade ediyor. InoBat’ın Çinli Gotion ile iş birliği yapmasının finansman sağlamada büyük fark yarattığını söyleyen yatırımcılar, bu ortaklığın diğer Avrupa projelerine örnek teşkil edebileceğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Gotion ile desteklenen InoBat’ın inşa ettiği düşük hacimli, yüksek marjlı 4 GWh kapasiteli üretim tesisinde üretilecek bataryalar Ferrari de dahil olmak üzere Avrupalı otomobil üreticiler tarafından test ediliyor. Uzmanlara göre Avrupa’nın batarya üretimindeki geleceği tam bağımsızlıktan ziyade ortak girişimler merkezinde olabilir.

Halen umut var

Northvolt’un 10 milyar dolardan fazla kaynak toplamasına rağmen kitlesel üretim hedeflerine ulaşamaması, Avrupa’daki diğer girişimler için büyük bir uyarı niteliğinde. Büyük kaynağa rağmen Northvolt, Çin'in deneyimli ve cebi dolu BYD ve CATL ile rekabet etme planlarında başarısız oldu. Bu durum AB’deki diğer batarya projelerinin de temelini sarstı.

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Stellantis ve Mercedes-Benz liderliğindeki ortak girişim ACC de dahil olmak üzere bu yıl en az sekiz şirket Avrupa’da elektrikli araç batarya projelerini ya erteledi ya da tamamen iptal etti. Avrupa’nın batarya kapasitesi 2024 yılında 170 GWh civarına düştü.

Ancak bazı projeler umut vaat ediyor. Renault’nun desteklediği Fransa merkezli Verkor, Dunkirk’te 3 milyar euroya mal olacak ve yıllık 16 GWh kapasiteli bir tesis kurmayı planlıyor. Bu tesisin 2028’de tamamlanması ve yılda 300.000 elektrikli araca batarya sağlaması hedefleniyor. İngiltere merkezli Ilika gibi şirketler ise dev tesisler kurmak yerine lisanslama stratejisiyle hareket ediyor. Ilika, 2025 yılında 17 farklı otomotiv ve batarya üreticisine test batarya hücreleri sunmayı planlıyor. Ancak uzmanlar, Avrupa’daki batarya üreticilerinin Çinli rakipleriyle rekabet edebilmesi için yalnızca teknolojiye değil, aynı zamanda büyük otomotiv üreticileriyle sağlam ortaklıklara ve ölçek ekonomisine ihtiyaç duyduğunu da belirtiyor.

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Avrupa batarya konusunda artık büyük ölçüde Çin'e bağlı