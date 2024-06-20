Yeni Citroen C3 Aircross'un motor seçenekleri ve Avrupa fiyatı açıklandı

Yeni Citroen C3 Aircross, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Citroen C3 Aircross'un giriş seviyesinde 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen ve 100 beygir güç üreten PureTech üç silindirli turbo benzinli motor bulunacak. Bir üst seçenekte ise son dönemde Stellantis çatısı altındaki otomobillerde sıkça görmeye başladığımız yeni nesil 1.2 litre PureTech motor görev yapacak. 48V lityum iyon batarya ve 21 kW elektrik motoruyla kombine edilen bu motor, çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneğiyle satışa sunulacak.
Elbette yeni C3 Aircross ile ilgili en büyük haber %100 elektrikli versiyon. Söz konusu model, 83 kW (111 hp) elektrik motoru ve 44 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat batarya ile donatılmış. Son hızı 145 km/s ile sınırlandırılan modelin menzili 300 km civarında. 2025 yılında menzili 400 km'ye ulaşan yeni bir versiyon daha satışa sunulacak. Bataryayı maksimum DC şarj hızı olan 100 kW ile %20'den %80 doluluğa ulaştırmak 26 dakika sürerken, aynı şarj işlemi 7 kW AC şarjda 4 saat 10 dakika, 11 kW AC şarjda yaklaşık 3 saat sürüyor.
Citroen C3 Aircross; versiyona göre 16 veya 17 inç jantlar, LED farlar, Advanced Comfort koltuklar, 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranı, 15W kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, aktif güvenlik freni, aktif şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı, trafik işareti tanıma, uzun far asistanı, kör nokta uyarısı, geri görüş kamerası ve ön-arka park sensörü gibi donanımlarla tercih edilebilecek.
Fransa'da siparişe açılan modelin fiyatı benzinli motorla birlikte 19.400 eurodan başlıyor. Hibrit seçenek 25.500 euro, elektrikli versiyon ise 27.400 euro satış fiyatına sahip.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.