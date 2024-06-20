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    Yeni Citroen C3 Aircross'un motor seçenekleri ve Avrupa fiyatı açıklandı

    Geçtiğimiz aylarda ön gösterimi yapılan yeni 2024 Citroen C3 Aircross sonunda tamamen açığa çıktı. İlk kez elektrikli ve 7 koltuklu seçeneklerle yollara çıkacak olan modelin Avrupa fiyatı da açıklandı
    2024 Citroen C3 Aircross'un motor seçenekleri ve fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık iki ay önce ilk gösterimi yapılan yeni nesil Citroen C3 Aircross'un motor seçenekleri de ortaya çıktı. İlk kez %100 elektrikli versiyon ve 7 koltuk seçeneğiyle satışa sunulacak olan kompakt modelin benzinli ve hibrit versiyonları da olacak.

    Yeni Citroen C3 Aircross, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Citroen C3 Aircross'un giriş seviyesinde 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen ve 100 beygir güç üreten PureTech üç silindirli turbo benzinli motor bulunacak. Bir üst seçenekte ise son dönemde Stellantis çatısı altındaki otomobillerde sıkça görmeye başladığımız yeni nesil 1.2 litre PureTech motor görev yapacak. 48V lityum iyon batarya ve 21 kW elektrik motoruyla kombine edilen bu motor, çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneğiyle satışa sunulacak.

    Elbette yeni C3 Aircross ile ilgili en büyük haber %100 elektrikli versiyon. Söz konusu model, 83 kW (111 hp) elektrik motoru ve 44 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat batarya ile donatılmış. Son hızı 145 km/s ile sınırlandırılan modelin menzili 300 km civarında. 2025 yılında menzili 400 km'ye ulaşan yeni bir versiyon daha satışa sunulacak. Bataryayı maksimum DC şarj hızı olan 100 kW ile %20'den %80 doluluğa ulaştırmak 26 dakika sürerken, aynı şarj işlemi 7 kW AC şarjda 4 saat 10 dakika, 11 kW AC şarjda yaklaşık 3 saat sürüyor.

    2024 Citroen C3 Aircross'un motor seçenekleri ve fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yeni C3 Aircross; 4390 mm toplam uzunluğa ve 2670 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, selefine kıyasla daha büyük bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. 200 mm'nin üzerindeki yerden yüksekliği de SUV karakterini öne çıkarıyor. 5 koltuklu versiyonda 460 litre bagaj hacmi sunan C3 Aircross'un üç sıra koltuklu versiyonunda üçüncü sıra kapalı olsa dahi bu alan 330 litreye kadar düşüyor.

    Citroen C3 Aircross; versiyona göre 16 veya 17 inç jantlar, LED farlar, Advanced Comfort koltuklar, 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranı, 15W kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, aktif güvenlik freni, aktif şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı, trafik işareti tanıma, uzun far asistanı, kör nokta uyarısı, geri görüş kamerası ve ön-arka park sensörü gibi donanımlarla tercih edilebilecek.

    Fransa'da siparişe açılan modelin fiyatı benzinli motorla birlikte 19.400 eurodan başlıyor. Hibrit seçenek 25.500 euro, elektrikli versiyon ise 27.400 euro satış fiyatına sahip. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    amerikanpaketim güvenilir mi volvo xc60 kronik sorunları zyxel dx3300-t1 kamyonet ile nakliye işi tavuk döner dolapta bozulur mu

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