Çinli GAC, dünyanın ilk amonyak araba motorunu tanıttı

Benzinli ve dizel motorlara alternatif
Motorun yakıt olarak amonyak kullandığı, iki litre hacme sahip olduğu ve %90 verimlilikle 163 beygir gücü ürettiği bildiriliyor. Motor, benzinli bir motora göre yüzde 90 daha az karbondioksit yayıyor ve yüzde 65 daha verimli. Henüz seri üretime hazır değil ve yakın zamanda ticari araçlarda kullanılması planlanmıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D