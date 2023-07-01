Tam Boyutta Gör Amonyak, hidrojen ve nitrojenden elde ediliyor ve petrolü çıkarıp benzine dönüştürmekten çok daha kolay. Çinli otomobil üreticisi Guangzhou Automobile Group (GAC) bundan faydalanmaya karar verdi ve dünyanın ilk amonyakla çalışan motorunu tanıttı.

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Benzinli ve dizel motorlara alternatif

Motorun yakıt olarak amonyak kullandığı, iki litre hacme sahip olduğu ve %90 verimlilikle 163 beygir gücü ürettiği bildiriliyor. Motor, benzinli bir motora göre yüzde 90 daha az karbondioksit yayıyor ve yüzde 65 daha verimli. Henüz seri üretime hazır değil ve yakın zamanda ticari araçlarda kullanılması planlanmıyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca GAC'a yaptığı açıklamada mevcut motorun şirketin ilk denemesi olmadığı açıkladı. Geçmiş denemelerde Çinli mühendisler amonyağın düşük yanıcılık probleminin üstesinden gelememişlerdi. Geliştirmenin elektrikli motorlara bir alternatif olarak görülmediği, ancak şirket tarafından benzin ve dizel bazlı içten yanmalı motorlar için çevre dostu bir ikame olarak sunulduğu belirtiliyor.

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Çinli GAC, dünyanın ilk amonyak araba motorunu tanıttı