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    Çinli GAC, dünyanın ilk amonyak araba motorunu tanıttı

    Çin merkezli Guangzhou Automobile Group (GAC), yakıt olarak amonyak kullanan bir motorun çalışan versiyonunu tanıttı.                                            
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    Çinli GAC, dünyanın ilk amonyak araba motorunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Amonyak, hidrojen ve nitrojenden elde ediliyor ve petrolü çıkarıp benzine dönüştürmekten çok daha kolay. Çinli otomobil üreticisi Guangzhou Automobile Group (GAC) bundan faydalanmaya karar verdi ve dünyanın ilk amonyakla çalışan motorunu tanıttı.

    Benzinli ve dizel motorlara alternatif

    Motorun yakıt olarak amonyak kullandığı, iki litre hacme sahip olduğu ve %90 verimlilikle 163 beygir gücü ürettiği bildiriliyor. Motor, benzinli bir motora göre yüzde 90 daha az karbondioksit yayıyor ve yüzde 65 daha verimli. Henüz seri üretime hazır değil ve yakın zamanda ticari araçlarda kullanılması planlanmıyor.

    Çinli GAC, dünyanın ilk amonyak araba motorunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca GAC'a yaptığı açıklamada mevcut motorun şirketin ilk denemesi olmadığı açıkladı. Geçmiş denemelerde Çinli mühendisler amonyağın düşük yanıcılık probleminin üstesinden gelememişlerdi. Geliştirmenin elektrikli motorlara bir alternatif olarak görülmediği, ancak şirket tarafından benzin ve dizel bazlı içten yanmalı motorlar için çevre dostu bir ikame olarak sunulduğu belirtiliyor.
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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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