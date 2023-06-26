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    Anlık Bildirim

    SpaceX, patlayan Starship roketinde 1.000'den fazla değişiklik yaptı

    Elon Musk, Starship'in bir sonraki lansmanında yörüngeye ulaşma şansının %60 olduğuna inanıyor. Son fırlatmadan bu yana Starship'te 1.000'den fazla değişiklik yapıldı.
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    Patlayan Starship roketinde 1.000'den fazla değişiklik yapıldı Tam Boyutta Gör
    SpaceX'in Starship roket sistemi yeni bir test uçuşuna hazırlanıyor; şirket CEO'su Elon Musk'a göre sistemin radikal bir şekilde yeniden tasarlanması sayesinde artık başarı şansı çok daha yüksek.

    Projeye 3 milyar dolar yatırım yapılacak

    Musk, SpaceX'in, roketin yörüngeye ulaşmadan patladığı ve fırlatma rampasını da yok ettiği Nisan ayındaki ilk test lansmanından bu yana Starship'te 1000'den fazla tasarım değişikliği yapıldığını söyledi. Ünlü girişimci konuyla ilgili olarak: "Bence bir sonraki uçuşun işe yarama ve gemiyi yörüngeye oturtma olasılığı bir öncekinden çok daha yüksek. Başarı şansı belki de yaklaşık %60." ifadesini kullandı.

    Patlayan Starship roketinde 1.000'den fazla değişiklik yapıldı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Musk, başarıya ulaşma planının roket aşamalarının ayrılmasına bağlı olacağını da sözlerine ekledi. Musk'a göre, Ay ve Mars görevlerinin yanı sıra derin uzay keşiflerini gerçekleştirmek üzere tasarlanan Starship gezegenler arası ulaşım sistemine bu yıl 3 milyar dolar yatırım yapılacak.
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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 3 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 3 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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