SpaceX, patlayan Starship roketinde 1.000'den fazla değişiklik yaptı

Projeye 3 milyar dolar yatırım yapılacak
Musk, SpaceX'in, roketin yörüngeye ulaşmadan patladığı ve fırlatma rampasını da yok ettiği Nisan ayındaki ilk test lansmanından bu yana Starship'te 1000'den fazla tasarım değişikliği yapıldığını söyledi. Ünlü girişimci konuyla ilgili olarak: "Bence bir sonraki uçuşun işe yarama ve gemiyi yörüngeye oturtma olasılığı bir öncekinden çok daha yüksek. Başarı şansı belki de yaklaşık %60." ifadesini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D