SpaceX, patlayan Starship roketinde 1.000'den fazla değişiklik yaptı

Tam Boyutta Gör SpaceX'in Starship roket sistemi yeni bir test uçuşuna hazırlanıyor; şirket CEO'su Elon Musk'a göre sistemin radikal bir şekilde yeniden tasarlanması sayesinde artık başarı şansı çok daha yüksek.

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Projeye 3 milyar dolar yatırım yapılacak

Musk, SpaceX'in, roketin yörüngeye ulaşmadan patladığı ve fırlatma rampasını da yok ettiği Nisan ayındaki ilk test lansmanından bu yana Starship'te 1000'den fazla tasarım değişikliği yapıldığını söyledi. Ünlü girişimci konuyla ilgili olarak: "Bence bir sonraki uçuşun işe yarama ve gemiyi yörüngeye oturtma olasılığı bir öncekinden çok daha yüksek. Başarı şansı belki de yaklaşık %60." ifadesini kullandı.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Musk, başarıya ulaşma planının roket aşamalarının ayrılmasına bağlı olacağını da sözlerine ekledi. Musk'a göre, Ay ve Mars görevlerinin yanı sıra derin uzay keşiflerini gerçekleştirmek üzere tasarlanan Starship gezegenler arası ulaşım sistemine bu yıl 3 milyar dolar yatırım yapılacak.

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