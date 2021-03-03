Çinli koronavirüs aşısının Türkiye'deki etkinlik oranı açıklandı

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Çinli Sinovac şirketi tarafından üretilen CoronaVac ismindeki koronavirüs aşısının Faz 3 çalışmaları ülkemizde yapılmıştı. Ülkemizdeki Faz 3 çalışmalarının merakla beklenen sonuçları açıklandı. Çalışma sonuçları bilimsel dergilerde yayınlandı.

Yaklaşık 10 bin gönüllü katıldı

CoronaVac aşısının Türkiye’deki Faz 3 denemelerine toplam 10 bin 216 kişi katıldı. Bu gönüllülerden 6 bin 648’ine gerçek aşı, 3 bin 568’ine plasebo (sahte aşı) uygulandı. Gönüllülerin yüzde 57,8’i erkek, yüzde 42,24’ü kadınlardan oluşuyor. Yaş ortalaması 45.

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Aşı etkinliği yüzde 83,5

6 bin 648 gönüllü üzerinde Covid-19 aşısının etkinliği yüzde 83,5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak açıklandı. Aşı olan gönüllüler koronavirüse yakalansa bile hastaneye yatmadan hafif bir şekilde hastalığı atlattı. Herhangi bir vefat gerçekleşmedi.

En sık görülen yan etkiler yorgunluk yüzde 9,8, baş ağrısı yüzde 7,6, kas ağrısı yüzde 3,8, ateş yüzde 2,5, titreme yüzde 2,4 ve lokal yan etkilerden en sık görüleni ise enjeksiyon yerinde ağrıdır. Bunun oranı da yüzde 1,6'dır.

CoronaVac aşısının Faz 3 çalışmaları Türkiye’nin yanı sıra Brezilya ve Endonezya’da da yapılmıştı. Brezilya’da Faz 3 etkinlik oranı yüzde 50,4, Endonezya’da etkinlik oranı ise yüzde 65,3 olarak açıklanmıştı. Aynı aşı olmasına rağmen Türkiye’deki etkinlik oranı çok daha yüksek olarak açıklandı.

Faz 3 sonuçlarının açıklanması için denemelerine katılan kişilerden en az 40 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması beklendi. Bu nedenle sonuçların geç açıklandığı belirtiliyor.

7 milyon 271 kişiye aşı yapıldı

Geçtiğimiz ay CoronaVac aşışının Faz 3 çalışmaları tamamlanmış ve yaygın kullanımına başlanmıştı. Yaygın kullanım çalışmalarında ülkemizde 9 milyon 300 bin doz aşı uygulandı. 7 milyon 271 bin kişiye birinci doz aşı yapıldı. 2 milyon 110 bin kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

https://www.aa.com.tr/tr/saglik/sinovac-asisi-faz-3-calismasinda-etkinlik-yuzde-83-5-hastanede-yatisi-engelleme-orani-yuzde-100-olarak-belirlendi/2163106

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