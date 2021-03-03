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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli koronavirüs aşısının Türkiye'deki etkinlik oranı açıklandı

    Türkiye'de Faz 3 çalışması tamamlanan Sinovac şirketinin CoronaVac isimli koronavirüs aşısının Faz 3 çalışmaları bilimsel dergide yayınlanarak tüm dünyaya duyuruldu.
    03 Mart 2021, 14:15 (Güncellendi, 5 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Çinli koronavirüs aşısının Türkiye'deki etkinlik oranı açıklandı
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    Çinli Sinovac şirketi tarafından üretilen CoronaVac ismindeki koronavirüs aşısının Faz 3 çalışmaları ülkemizde yapılmıştı. Ülkemizdeki Faz 3 çalışmalarının merakla beklenen sonuçları açıklandı. Çalışma sonuçları bilimsel dergilerde yayınlandı.

    Yaklaşık 10 bin gönüllü katıldı

    CoronaVac aşısının Türkiye’deki Faz 3 denemelerine toplam 10 bin 216 kişi katıldı. Bu gönüllülerden 6 bin 648’ine gerçek aşı, 3 bin 568’ine plasebo (sahte aşı) uygulandı. Gönüllülerin yüzde 57,8’i erkek, yüzde 42,24’ü kadınlardan oluşuyor. Yaş ortalaması 45.

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    Aşı etkinliği yüzde 83,5

    6 bin 648 gönüllü üzerinde Covid-19 aşısının etkinliği yüzde 83,5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak açıklandı. Aşı olan gönüllüler koronavirüse yakalansa bile hastaneye yatmadan hafif bir şekilde hastalığı atlattı. Herhangi bir vefat gerçekleşmedi.

    En sık görülen yan etkiler yorgunluk yüzde 9,8, baş ağrısı yüzde 7,6, kas ağrısı yüzde 3,8, ateş yüzde 2,5, titreme yüzde 2,4 ve lokal yan etkilerden en sık görüleni ise enjeksiyon yerinde ağrıdır. Bunun oranı da yüzde 1,6'dır.

    CoronaVac aşısının Faz 3 çalışmaları Türkiye’nin yanı sıra Brezilya ve Endonezya’da da yapılmıştı. Brezilya’da Faz 3 etkinlik oranı yüzde 50,4, Endonezya’da etkinlik oranı ise yüzde 65,3 olarak açıklanmıştı. Aynı aşı olmasına rağmen Türkiye’deki etkinlik oranı çok daha yüksek olarak açıklandı.

    Faz 3 sonuçlarının açıklanması için denemelerine katılan kişilerden en az 40 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması beklendi. Bu nedenle sonuçların geç açıklandığı belirtiliyor.

    7 milyon 271 kişiye aşı yapıldı

    Geçtiğimiz ay CoronaVac aşışının Faz 3 çalışmaları tamamlanmış ve yaygın kullanımına başlanmıştı. Yaygın kullanım çalışmalarında ülkemizde 9 milyon 300 bin doz aşı uygulandı. 7 milyon 271 bin kişiye birinci doz aşı yapıldı. 2 milyon 110 bin kişiye ikinci doz aşı uygulandı.



    https://www.aa.com.tr/tr/saglik/sinovac-asisi-faz-3-calismasinda-etkinlik-yuzde-83-5-hastanede-yatisi-engelleme-orani-yuzde-100-olarak-belirlendi/2163106
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen fhrstw
    Özgün esersiz dediğin adamın 10 bine yakın uluslararası alıntısı var. Linkini altta paylaştım aç bak. İlber Ortaylı'nın 2 katı! h-index, i10-index nedir ne değildir bir öğren.
    Serhat Unal Google Scholar
    2 Hacettepe profesörünün başlattığı çalışma. Sadece TR içi değil uluslararası çalışma kaydı da yapılmış. Kaynakta isimleri geçiyor. Yetmezse aşağıdaki linki de paylaşıyorum yakında burası da güncellenir.
    Calısmanın uluslararası yayını


    Edit: Normalde bozuk üslupla cevap vermiştim ama senin gibi hiç araştırmadan, sadece tepki toplamak adına boş yorum yazan, olaydan gram haberi olmayan insanların şikayetle mesajı kaldırıp gerçekleri bastıracağını bildiğim için vazgeçtim. Al görmek istersen bok attığın gerçek bilgiler yukarıda...
    Özgün esersiz dediğin adamın 10 bine yakın uluslararası alıntısı var. Linkini altta paylaştım aç bak. İlber Ortaylı'nın 2 katı! h-index, i10-index nedir ne d...
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    Ceqa (Güray ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Brezilya’da %50,4, Endonezya’da %65,3 ölçülmüş.

    Biz de ise %83,5, hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100

    Yok qanqa 94 falan yapsaydınız 83,4ü az olmuş böyle şaka gibi ülke olduk hiç bir verimiz inandırıcı değil
    Brezilya’da %50,4, Endonezya’da %65,3 ölçülmüş. Biz de ise %83,5, hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 Yok qanqa 94 falan yapsayd...
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    2 Yanıt Yanıtla +34
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    FaRCoN (Sercan ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Solid State Disk
    Her şeye olumsuz bakmayın be kardeşim. Bu aynı zamanda sizin psikolojiniz için de iyidir. İyi düşünün iyi olsun
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    REM 2 gün ( Mesaj Silindi )
    bu zorla aşılama nereden çıktı anlamadım, benim arkadaşlarım benden aşı yapılmasında öncelikli olmak için koah+dm tanısı nasıl yazdırırım diye danıştı tabi reddettim böyle bir şeyin olamayacağını, yapmak isteyen yaptırır yapmak istemeyende ücretsiz hakkını isteyene devreder bu kadar basit
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    Gamermn 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hastahaneye yatışı engelliyor demekse tamam.Hiç hasta olmayacağım diye birşey de yok hepimiz evde zaten her kış hastalık geçiriyorduk.Grip aşısıda gribi tamamemen engellemiyordu. Bence başarılı
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    White Devil 2 gün ( Mesaj Silindi )
    2 doz olan 2 tanıdığım virüsü kaptı böyle çok örnek varken aşı nasıl %80 etkinmiş merak ettim, ben siyasal islamcılara değil bu aşıyı olmuş olanı ülkeye sokmayana inanırım.
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    G glumerna (hiko baba) 2 gün ( Mesaj Silindi ) White Devil
    Belkide tuzlu su sıkıyorlar 😂😂
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    S sosyalazrail 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye deki her türlü veriye, istatistiğe, hesaba inanmayı bırakalı uzun zaman oldu.
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    waltran (murat balcı) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    güven vermeyen aşıyı olmak istemeyenleri aşı karşıtlığıyla adlandırmak neyin kafası acaba? tüm dünyada acil onay verilip doğru düzgün test bile edilmeden aşılamalar başladı. açıklanan "etkinlik" raporları her aşı için her ülkede farklı... bu bilgi kirliliğine ve eksikliğine telkinli yaklaşmak aşı karşıtlığı olabilir mi?
    iyi o zaman aşı diye çıkan herşeyi vuralım vucüdünüza, aşı karşıtı olmamak bu mudur yani? piyasa çıkan her yeni aşıdan olalım, aşı karşıtı değiliz ya hani.
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    # Ace # (Hakan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    %99.99 deyip geçseydiler bari daha inandırıcı olurdu..
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    darkmoon34 (ercan yardak) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İllaki vardır faydası aşı neticede ama rakamlar bana çok abartılı geldi .. kaldı ki brezilyadaki rakamlarda bile yabancı basında rüşvet verilerek rakamların oynandığı yönünde haberler vardı...
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    ghost43 (Sinan Bey) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Tüneldeki isikmi acaba
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    H hakanhan68 3 gün ( Mesaj Silindi )
    oran inandırıcı değil ama genede aşı olmalı %50 bile korusa iyidir.

    @ismailsaymaz
    : Ben bu haritanın oluşturulmasıyla ilgili güvenilirlik sorunu olduğunu düşünüyorum. Sadece bu harita değil, sağlık bakanlığının bugüne kadar açıkladığı tüm rakamlarda itilaf var…

    https://twitter.com/tv100/status/1367009262376017921
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    Vict0ry (.. .) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    %100 çok iddialı olmuş. O zaman aşı virüsü bitirdi diyebilir miyiz? O zaman çok seri yapın aşılamayı zorla da olsa. Ama asla inanmıyorum %100 olduğuna.
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    32 kişi, toplam 32 yorum yazdı.

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