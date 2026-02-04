Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye dev enerji yatırımı: En ucuz elektrik olacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile imzalanan hükümetler arası yenilenebilir enerji anlaşması imzalandığını açıkladı. Bayraktar, anlaşma sayesinde Türkiye’de bugüne kadar görülen en düşük elektrik alım fiyatına ulaşıldığının altını çizdi. Anlaşma kapsamında ilk etapta 2 bin megavatlık güneş enerjisi yatırımı hayata geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ve Mısır’ı kapsayan resmi ziyaretleri kapsamında Riyad’da önemli temaslar gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al-Suud arasında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma” imzalandı. İmza töreninin ardından anlaşmanın detaylarını paylaşan Bayraktar, Türkiye’nin 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisinde 120 bin megavat kurulu güce ulaşma hedefi bulunduğunu hatırlattı.

Bu hedef doğrultusunda her yıl yaklaşık 8-9 bin megavatlık yeni kapasitenin sisteme eklenmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, YEKA ihaleleri, öz tüketim amaçlı santral yatırımları ve depolamalı enerji projelerinin sürdüğünü ifade etti. Yeni anlaşmanın ise bu yöntemlere ek olarak, hükümetler arası iş birliğiyle büyük ölçekli ve uzun vadeli, düşük maliyetli elektrik teminini mümkün kıldığını söyledi.

5 bin megavata çıkacak

Tam Boyutta Gör Anlaşma için uzun ve kapsamlı müzakereler yürütüldüğünü belirten Bayraktar, nihai imzalarla birlikte projenin çerçevesinin netleştiğini aktardı. Buna göre anlaşmanın toplam kapasitesi yaklaşık 5 bin megavat olarak planlanıyor. İlk fazda ise 2 bin megavatlık güneş enerjisi yatırımı devreye alınacak.

İlk etap projelerinin bin megavatının Sivas’ta, diğer bin megavatının Karaman Taşeli bölgesinde kurulacağını açıklayan Bayraktar, özellikle Taşeli projesi için belirlenen elektrik alım fiyatının Türkiye açısından rekor düzeyde düşük olduğuna dikkat çekti. Buna göre Türkiye, Taşeli’de üretilecek elektriği kilovat saat başına 1,995 euro/cent, Sivas’taki santralden ise 2,3415 euro/cent bedelle satın alacak. Her iki proje için de alım süresi 25 yıl olarak belirlendi.

İlk fazda hayata geçirilecek 2 bin megavatlık projenin yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım anlamına geldiğini belirten Bayraktar, bunun aynı zamanda önemli bir doğrudan dış finansman girişi sağlayacağını ifade etti. Finansmanın bir bölümünün Suudi Arabistan kaynaklarından, bir bölümünün ise uluslararası finans kuruluşlarından temin edileceğini aktardı.

Projede yaklaşık yüzde 50 oranında yerlileştirme hedeflendiğini söyleyen Bayraktar, bu yatırımlar tamamlandığında yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasitenin devreye alınacağını kaydetti.

Projenin takvimine ilişkin de bilgi veren Bayraktar, temelin 2027 yılında atılacağını, aynı yılın sonuna doğru ilk fazın tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Tüm projenin ise 2028 ve 2029 yılları içinde tamamen devreye alınması planlanıyor.

