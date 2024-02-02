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    Çinli marka Hongqi'den Türkiye için "yola devam" mesajı

    Yeniköy Motors kurucusu ve Aston Martin’in Türkiye Distribütörü D ve D Motorlu Araçlar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, yeni markaları olan Hongqi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Çin'den elektrikli otomobil ithal eden şirketlere Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 servis istasyonu kurma zorunluluğu getirilmesi bu şirketlerin satışlarını zora sokmuş durumda. Hongqi markasının distribütörü olan D ve D Motorlu Araçlar AŞ de bu şirketler arasında ancak şirketten "devam" mesajı geldi.

    Hongqi gibi önemli bir markanın Türkiye Distribütörü olarak 2023 yılında kendi büyüme stratejileri kapsamında yollarına önemli bir kilometre taşı daha eklemiş olduklarını dile getiren Nevzat Kaya, Hongqi'nin hem benzinli hem de elektrikli modelleri olan ürün gamı çok geniş bir marka olduğunu söyledi ve şunları ekledi:

    "Biz de sürdürülebilirlik temasının öne çıktığı ve yüksek teknolojinin hızlı benimsendiği bu dönemde markanın ulaştığı zirve noktayı da gösteren model olduğundan elektrikli SUV Hongqi E-HS9 ile Türkiye pazarına girmeyi uygun gördük. Bu dönemde yıllardır müşteri ilişkilerimizi başarılı şekilde yönettiğimiz satış ofislerimiz, İstanbul merkez servisimiz ve 7 bölgede uzun süredir bulunan anlaşmalı 20 yetkili servisimiz ile hizmet etmeye devam ediyoruz.

    Çinli marka Hongqi'den Türkiye için 'yola devam' mesajı Tam Boyutta Gör
    Şu an Hongqi için İstanbul dışında Ankara, Gaziantep, Bursa, İzmir, Antalya, Malatya ve Trabzon’dan bize gelen yoğun müşteri talebine daha hızlı cevap verebilmek için, çok sayıdaki bayilik başvurularını değerlendiriyoruz. Dolayısı ile Hongqi’nin geleceğine olan güvenimiz tam ve Hongqi’yi Türkiye’de premium araç segmentinde hak ettiği konuma getirme konusunda oldukça kararlıyız.

    Müşterilerimizden ve iş adamlarımızdan gelen mevcut talebi Ticaret Bakanlığının yayınladığı “Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ” yönetmeliğine uygun olarak değerlendirmek adına 7 bölgede kendi kuracağımız 20 servis istasyonu ağı üzerinde titiz ve detaylı çalışmalar yapıyoruz. Diğer yandan da yakın vadede pazar beğenisine sunacağımız benzinli motora sahip diğer modeller ile ilgili de homologasyon çalışmalarımız devam ediyor.

    "Üretim tesisi için Türkiye'yi de aday ülkeler arasına soktuk"

    Ayrıca Türkiye’de bir üretim tesisi kurmak ile ilgili de ciddi fizibilite çalışmamız, FAW Grubu ve Hongqi yönetiminin kendi büyüme planları çerçevesinde Avrupa çevresinde bir fabrika kurma istekleri doğrultusunda yapıldı. Romanya, Polonya ve Macaristan’ın yanında Türkiye’yi de aday ülkeler arasına sokabildik.

    Çinli marka Hongqi'den Türkiye için 'yola devam' mesajı Tam Boyutta Gör
    Bu önemli yatırımı da, ülkemize kazandırmak için marka yetkilileri ile görüşmelerimiz devam ediyor. İlk etapta bir montaj fabrikası ile yola çıkmak konusunda önemli kanaatleri de oluşturmuş durumdayız. Ülke sanayimiz için de çok olumlu sonuçları olacak bu önemli adımda tüm paydaşların tam desteğine de sahibiz.

    Bu anlamda gerek distribütör olarak D ve D Motorlu Taşıtlar, gerekse de Hongqi markası, Türkiye yollarında olmaya devam edecek. Yüksek nitelikli ürünlerimizi müşterilerimizle tüm garantileri koruyarak buluşturmaya devam edeceğiz.

    Şu anda da D ve D Motorlu Taşıtlar A.Ş olarak Türkiye sınırlarında, yetkili distribütörü olduğumuz Hongqi markası ile araç satışımız ve araç ithalatımız aksamadan devam ediyor. Elektrikli araçlara yönelik oluşturulan yeni regülasyona bağlı ve uyumlu olarak çağrı merkezi, temsilci ve ülkemizin 7 bölgesinde TSE onaylı 20 servis için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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