Çinli marka Hongqi'den Türkiye için "yola devam" mesajı

Çin'den elektrikli otomobil ithal eden şirketlere Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 servis istasyonu kurma zorunluluğu getirilmesi bu şirketlerin satışlarını zora sokmuş durumda. Hongqi markasının distribütörü olan D ve D Motorlu Araçlar AŞ de bu şirketler arasında ancak şirketten "devam" mesajı geldi.

Hongqi gibi önemli bir markanın Türkiye Distribütörü olarak 2023 yılında kendi büyüme stratejileri kapsamında yollarına önemli bir kilometre taşı daha eklemiş olduklarını dile getiren Nevzat Kaya, Hongqi'nin hem benzinli hem de elektrikli modelleri olan ürün gamı çok geniş bir marka olduğunu söyledi ve şunları ekledi:

"Biz de sürdürülebilirlik temasının öne çıktığı ve yüksek teknolojinin hızlı benimsendiği bu dönemde markanın ulaştığı zirve noktayı da gösteren model olduğundan elektrikli SUV Hongqi E-HS9 ile Türkiye pazarına girmeyi uygun gördük. Bu dönemde yıllardır müşteri ilişkilerimizi başarılı şekilde yönettiğimiz satış ofislerimiz, İstanbul merkez servisimiz ve 7 bölgede uzun süredir bulunan anlaşmalı 20 yetkili servisimiz ile hizmet etmeye devam ediyoruz.

Tam Boyutta Gör Şu an Hongqi için İstanbul dışında Ankara, Gaziantep, Bursa, İzmir, Antalya, Malatya ve Trabzon’dan bize gelen yoğun müşteri talebine daha hızlı cevap verebilmek için, çok sayıdaki bayilik başvurularını değerlendiriyoruz. Dolayısı ile Hongqi’nin geleceğine olan güvenimiz tam ve Hongqi’yi Türkiye’de premium araç segmentinde hak ettiği konuma getirme konusunda oldukça kararlıyız.

Müşterilerimizden ve iş adamlarımızdan gelen mevcut talebi Ticaret Bakanlığının yayınladığı “Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ” yönetmeliğine uygun olarak değerlendirmek adına 7 bölgede kendi kuracağımız 20 servis istasyonu ağı üzerinde titiz ve detaylı çalışmalar yapıyoruz. Diğer yandan da yakın vadede pazar beğenisine sunacağımız benzinli motora sahip diğer modeller ile ilgili de homologasyon çalışmalarımız devam ediyor.

"Üretim tesisi için Türkiye'yi de aday ülkeler arasına soktuk"

Ayrıca Türkiye’de bir üretim tesisi kurmak ile ilgili de ciddi fizibilite çalışmamız, FAW Grubu ve Hongqi yönetiminin kendi büyüme planları çerçevesinde Avrupa çevresinde bir fabrika kurma istekleri doğrultusunda yapıldı. Romanya, Polonya ve Macaristan’ın yanında Türkiye’yi de aday ülkeler arasına sokabildik.

Tam Boyutta Gör Bu önemli yatırımı da, ülkemize kazandırmak için marka yetkilileri ile görüşmelerimiz devam ediyor. İlk etapta bir montaj fabrikası ile yola çıkmak konusunda önemli kanaatleri de oluşturmuş durumdayız. Ülke sanayimiz için de çok olumlu sonuçları olacak bu önemli adımda tüm paydaşların tam desteğine de sahibiz.

Volkswagen elektrikli Golf üzerinde çalışıyor 22 sa. önce eklendi

Bu anlamda gerek distribütör olarak D ve D Motorlu Taşıtlar, gerekse de Hongqi markası, Türkiye yollarında olmaya devam edecek. Yüksek nitelikli ürünlerimizi müşterilerimizle tüm garantileri koruyarak buluşturmaya devam edeceğiz.

Şu anda da D ve D Motorlu Taşıtlar A.Ş olarak Türkiye sınırlarında, yetkili distribütörü olduğumuz Hongqi markası ile araç satışımız ve araç ithalatımız aksamadan devam ediyor. Elektrikli araçlara yönelik oluşturulan yeni regülasyona bağlı ve uyumlu olarak çağrı merkezi, temsilci ve ülkemizin 7 bölgesinde TSE onaylı 20 servis için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çinli marka Hongqi'den Türkiye için "yola devam" mesajı